L'oroscopo della giornata di martedì 4 ottobre vedrà un gioioso Marte in congiunzione al segno dei Gemelli, che sarà in grado di mettere insieme buoni risultati al lavoro, mentre Acquario saprà esattamente ciò che vuole, in amore e al lavoro. Leone potrebbe trovarsi in difficoltà in amore a causa della Luna opposta, mentre Bilancia riuscirà a essere più spontanea in amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 4 ottobre.

Previsioni oroscopo martedì 4 ottobre 2022 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale in lieve rialzo grazie alla Luna in sestile.

Ciò nonostante, Venere rimarrà in opposizione e, single oppure no, non basterà essere romantici, e poi non essere in grado di dimostrare i sentimenti che provate. Per quanto riguarda il lavoro invece avrete le idee abbastanza chiare su come gestire i vostri progetti, procedendo con calma, ma determinazione. Voto - 6️⃣

Toro: giornata di martedì più complessa da gestire sul fronte amoroso secondo l'oroscopo. L'astro argenteo si troverà in quadratura dal segno dell'Acquario, e renderà difficile il dialogo con la vostra anima gemella. Se siete single vi renderete conto di non poter sopportare certe situazioni ancora a lungo. Nel lavoro dovrete saper mettere in pratica le vostre idee, senza andare fuori contesto.

Voto - 7️⃣

Gemelli: configurazione astrale sorridente e favorevole per voi nativi del segno. In amore avrete la Luna e Venere in posizione favorevole, che vi metteranno nelle condizioni migliori per vivere un rapporto favoloso, unico. Se siete single vi sentirete liberi da pensieri e preoccupazioni, soprattutto voi nati nella seconda decade.

In ambito lavorativo un Marte gioioso vi darà la carica giusta per arrivare al successo. Voto - 9️⃣

Cancro: la Luna non sarà più sfavorevole, ciò nonostante sul fronte amoroso non respirerete un'atmosfera piacevole. Single oppure no, dovrete essere in grado di dimostrare davvero i vostri sentimenti nei confronti della vostra fiamma.

In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti, ma dovrete essere pazienti avere ben chiaro in mente i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Leone: con questa Luna in opposizione dal segno dell'Acquario, potreste trovarvi in difficoltà sul fronte amoroso in questa giornata di martedì. Single oppure no, fate attenzione soprattutto al vostro atteggiamento, moderando anche le parole, soprattutto nei confronti della persona che amate. In ambito lavorativo dovrete essere più a vostro agio con i vostri progetti, e non farvi prendere dall'ansia. Voto - 7️⃣

Vergine: giornata di martedì nel complesso valida in ambito amoroso secondo l'oroscopo. Questo cielo non sarà estremamente influente, ciò nonostante tra voi e la vostra fiamma ci sarà una buona intesa, costruita nelle settimane precedenti, che vi permetterà di godere di un rapporto intenso.

In ambito lavorativo nonostante Marte non sia favorevole, le premesse per fare un buon lavoro ci saranno, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 8️⃣

Bilancia: Venere e Luna porteranno buone notizie in amore secondo l'oroscopo della giornata di martedì. Single oppure no, vivrete emozioni piacevoli, che vi verranno quasi spontanee, da spingervi a dare e fare di più per una vita sentimentale migliore. Settore professionale tutto sommato convincente, merito in particolare della buona posizione di Marte, che vi darà quella giusta determinazione per non arrendervi mai. Voto - 8️⃣

Scorpione: sfera sentimentale in lieve calo in questa giornata di martedì, colpa della Luna che si sposterà in quadratura dal segno dell'Acquario.

I rapporti con la persona che amate dunque potrebbero farsi un po’ più freddi. Ciò nonostante, voi per primi sapete quanto ci tenete alla persona che amate. Non datela dunque per scontata. In ambito lavorativo i vostri progetti andranno tutto sommato avanti, ma non bisogna essere frettolosi. Voto - 7️⃣

Sagittario: previsioni astrali favorevoli sul fronte amoroso secondo l'oroscopo. Venere e Luna saranno ben allineati nei vostri confronti, da permettervi di vivere un rapporto concreto, sincero e affiatato. I cuori solitari saranno più aperti e disponibili con le persone che amano. In ambito lavorativo servirà fare chiarezza, e ottimizzare al meglio le energie a disposizione. Voto - 8️⃣

Capricorno: configurazione astrale che in amore vedrà Venere avere campo libero.

Con questo cielo, single oppure no, il romanticismo non sarà il vostro forte, e dovrete essere più maturi nei confronti della persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro invece le idee ci saranno, e con la giusta calma e determinazione, potreste arrivare a raggiungere discreti risultati. Voto - 6️⃣

Acquario: con questo cielo così favorevole, saprete esattamente cosa volete dalla vostra vita secondo l'oroscopo. In amore ci penseranno la Luna e Venere a regalarvi una vita sentimentale piacevole, movimentata e piena di bei momenti, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Nel lavoro avrete la situazione sotto controllo, e sarete in grado di raggiungere sempre eccellenti risultati. Voto - 9️⃣

Pesci: sfera sentimentale nel complesso discreta per voi nativi del segno.

Single oppure no, avrete ancora molto da recuperare, ciò nonostante le persone che amate apprezzeranno il vostro modo di fare. Per quanto riguarda il settore professionale, i buoni risultati non arriveranno sempre, ma voi non smetterete di provarci. Voto - 7️⃣