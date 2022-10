L'oroscopo del 4 ottobre è pieno di novità e consigli che possono essere di grande aiuto ai dodici segni zodiacali. Secondo le stelle, si prospetta una giornata carica di lavoro per coloro che appartengono al segno del Cancro. Ai nati in Gemelli si consiglia di riflettere attentamente prima di prendere una decisione decisiva. Arriva un’offerta imperdibile per il segno dei Pesci, mentre per i nati in Leone è arrivato il momento di chiudere una faida che va avanti da troppi anni. In evidenza, le previsioni astrologiche di martedì 4 ottobre e le pagelle zodiacali, con voto da 0 a 10.

Oroscopo di martedì 4 ottobre: pagelle da Ariete a Gemelli

Ariete – Per evitare che una relazione già difficile sfugga di mano, dovete ricordare a voi stessi che semplicemente non è possibile andare d’accordo con tutti. Qualcuno con cui lavorate potrebbe non essere il vostro tipo di persona, ma ciò non significa che sia malvagio. Voto: 6

Toro – Se dite la cosa sbagliata, potreste passare i prossimi giorni cercando disperatamente di non dirla, quindi, pensate prima di parlare e, se non riuscite a trovare qualcosa di carino da dire, forse non è meglio non parlare affatto. Il silenzio potrebbe non essere d’oro, ma è sicuramente la scelta saggia. Voto: 6,5

Gemelli – Siete davanti a un bivio per quanto riguarda un progetto creativo e dovete decidere se andare avanti oppure concentrarvi su altri settori.

Riflettete attentamente. Avendo investito così tanto tempo ed energia in questo progetto, perché vorreste semplicemente buttarlo via? Voto: 7

Previsioni dell'oroscopo del giorno 4 ottobre: pagelle da Cancro a Vergine

Cancro – È probabile che il vostro carico di lavoro aumenterà notevolmente nel corso della settimana, quindi, non esaurirvi proprio adesso.

Svolgete le vostre faccende nel miglior modo possibile e chiedete agli altri di aiutarvi invece di cercare di fare tutto da soli. Non mettetevi sotto pressione. Voto: 6,5

Leone – È della massima importanza affrontare una faida che si è trascinata troppo a lungo. Ci sono così tante altre cose utili che potreste fare in questo momento, quindi, non sprecate il vostro tempo prezioso con il tipo di persona che non rispetterete mai.

Voto: 6

Vergine – Potreste non sentirvi molto dell’umore giusto per il lavoro, ma va bene. L'Oroscopo del 4 ottobre afferma che, anche se vi costringete a fare ciò che gli altri si aspettano da voi, è improbabile che ne trarrete molto piacere. Trovate una scusa per rilassarvi un po’. Voto: 6,5

Astrologia per il giorno 4 ottobre: pagelle da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Non è da voi trattenervi dal correre rischi, ma avete questa idea in testa che se non giocate sul sicuro, il risultato potrebbe essere disastroso. Semplicemente non è vero. Date il meglio di voi stessi quando qualcuno vi mette alla prova. Voto: 7

Scorpione – Non iniziate la giornata preoccupandovi di cose che non avete modo di cambiare.

Secondo l'oroscopo, ciò che temete in questo periodo ha meno probabilità di accadere, quindi, siate coraggiosi e affrontate le sfide a testa alta. Farete davvero molto bene. Voto: 7,5

Sagittario – Al momento siete di gran lunga la stella più brillante del cosmo, quindi, assicuratevi di mettere in scena uno spettacolo e di essere adeguatamente ricompensati. Potreste non essere perfetti, ma i vostri sforzi saranno vicini alla perfezione questa settimana. Voto: 8

Oroscopo e previsioni astrologiche di martedì 4 ottobre: pagelle da Capricorno a Pesci

Capricorno – Non ha senso agitare il pugno al cielo e lamentarsi di non avere le meritate pause. In questo periodo dell’anno può sembrare che la vita stia cospirando contro di voi, ma in fondo sapete benissimo che non è vero.

Un atteggiamento positivo è d’obbligo questa giornata. Voto 6,5

Acquario – Sembra che ultimamente voi abbiate provato antipatia per qualcuno nella vostra cerchia sociale, ma ciò che accade adesso vi costringerà ad ammettere che la vostra opinione su quella persona è del tutto irrazionale. Date a questa persona la possibilità di parlare. Quello che dice vi impressionerà. Voto: 6,5

Pesci – Un’offerta di qualche tipo potrebbe attirare la vostra attenzione, ma avete difficoltà a credere alle promesse che vengono fatte. L’oroscopo vi sprona a fidarvi solo di quelle persone che possono portare buoni profitti alla vostra vita lavorativa. Voto: 7