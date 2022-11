Nuovo appuntamento con l'oroscopo del 24 novembre 2022 per la sezione dedicata all'amore e alle emozioni. Curiosi di sapere che cosa bolle lassù, nel cielo stellato? Quali segni zodiacali vivranno un amore da sogno? Quali, invece, si ritroveranno a litigare con il partner? Riusciranno i single a trovare finalmente l'anima gemella? Di seguito le previsioni segno per segno dedicate alla giornata di giovedì 24 novembre.

L'oroscopo amoroso del 24 novembre: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Marte nel settore sentimentale vi aiuterà a far progredire la vostra relazione d'amore.

Se siete single, il pianeta rosso potrebbe regalarvi un appuntamento romantico. Le persone non possono leggere le menti, quindi, se volete qualcosa dovete chiederlo.

Toro – I cuori solitari del segno saranno affascinati da una persona intelligente che appartiene al segno della Bilancia. Coloro che sono sposati o che hanno una relazione d’amore da tanti anni, dovrebbero fare qualcosa di eccitante e romantico per il partner. Di tanto in tanto, vi sembra che la vostra famiglia non vi capisca davvero. Non dovreste arrabbiarvi per questo, lasciate perdere e concentratevi su questioni importanti.

Gemelli – Vi tocca sopprimere il vostro desiderio sessuale ed essere più pazienti con un partner che non è pronto o forse non vuole a causa di problemi personali.

Emotivamente, questo è un momento molto ottimista in cui tutto vi sembra possibile, quindi, potete affrontare i problemi emotivi e pratici con sicurezza.

Previsioni astrologiche per l'amore, giorno 24 novembre: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – C’è un grosso problema nella vostra relazione d'amore ed è la disonestà. Siate giusti con il vostro partner e vuotate il sacco.

Se il vostro cuore è solo da un bel po’, subirete il fascino di una persona della Bilancia. Non isolatevi, vi attende una giornata intensa, quindi, stare con gli amici sarà una buona idea.

Leone – Negli ultimi tempi siete stati molto affettuosi nei confronti del vostro partner. Non è necessario comprargli regali costosi, basta dirgli più spesso cose affettuose come "Ti apprezzo".

State guarendo da un trauma del passato e a breve arriverà qualcosa che potrebbe cambiarvi la vita. È qualcosa di positivo, ma sarà difficile.

Vergine – L'Oroscopo del 24 novembre consiglia di essere cauti in questa giornata. L’ingenuità potrebbe causare qualche complicazione. Il vostro carattere forte potrebbe ostacolare i nuovi rapporti, quindi, mantenete una mente aperta in ogni momento. Lo stress non si farà sentire, la vostra creatività sarà alle stelle.

L'amore secondo l'oroscopo del giorno 24 novembre: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Se siete irrealistici o troppo ambiziosi riguardo a una relazione, fate un passo indietro. Non può essere sempre tutto perfetto. La positività, proprio come la negatività, è una mentalità.

Usate la vostra energia per creare emozioni positive.

Scorpione – Nel corso della giornata potreste ricevere un messaggio molto misterioso e sarà da parte di una persona che conoscete solo tramite i social network. Se avete una relazione d'amore, avrete un litigio con la vostra metà. Emotivamente, vi sentite bene ma c’è una nuvola di tristezza che incombe su di voi. Tutto ciò è dovuto alle cattive vibrazioni che Nettuno vi sta inviando.

Sagittario – Per un po’ di tempo, l’amore sarà in panchina. Ma chi ne ha bisogno quando si ha un gruppo di amici affidabili e comprensivi? Potete illuminare qualsiasi stanza con il vostro fascino, non dimenticate mai quanto siete incredibili.

La giornata del 24 novembre secondo l'oroscopo dell'amore: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Questa potrebbe essere la giornata perfetta per voi e la vostra anima gemella per discutere di questioni più serie, come acquistare una casa, un veicolo o avere/adottare un bambino. Emotivamente, state andando bene ed è la giornata perfetta per stare con la vostra famiglia.

Acquario – A volte è meglio tenere qualcosa per voi, perché non importa quanto volete bene a un amante o coniuge, potrebbero non essere in grado di capire le vostre esigenze, le vostre origini. Siete più felici nelle relazioni stabili e se uscite con qualcuno, siete ansiosi di portare la relazione al livello successivo per migliorare la vostra sicurezza.

Pesci – Le coppie hanno voglia di allargare la famiglia. Per i single del segno che hanno difficoltà a trovare l’anima gemella, è arrivato il momento di installare un'app di incontri amorosi. Se per voi è molto difficile flirtare con una persona interessante, un'app di incontri risolverà i vostri problemi. Sarebbe fantastico se voi fosse più aperti e comunicativi con i vostri amici. Vi vogliono davvero bene, ma dovete anche mostrare loro affetto.