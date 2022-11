È pronto l'Oroscopo del 24 novembre 2022. La quarta settimana di novembre sembra proseguire in maniera poco problematica per alcuni segni dello zodiaco. C’è chi dovrà difendere le proprie idee, chi sarà baciato dalla fortuna e chi si perderà nei sogni ad occhi aperti. Per conoscere il voto che le stelle hanno assegnato alla vostra giornata, leggete le seguenti previsioni astrologiche di giovedì 24 novembre rivolte a tutti i segni dello zodiaco.

La giornata di giovedì 24 novembre secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – La vostra mente è piena di grandi idee, ma non potete realizzarle tutte, quindi, siate spietati nel vostro pensiero e concentratevi solo su quei due o tre obiettivi che hanno le migliori possibilità di successo.

E non dimenticate che siete molto forti rispetto ai vostri colleghi. Voto: 7,5

Toro – Il modo migliore per guidare un team è dare l’esempio e la Luna vi aiuterà a fare il tipo di mosse che gli altri cercano disperatamente di copiare. Fate vedere a tutti che è possibile avere successo nella vita senza ricorrere a tattiche dubbie e metodi subdoli. Voto: 8

Gemelli – In questo periodo non sono ammessi errori, quindi, siate pronti a correre un rischio o tre e non ascoltate coloro che dicono che siete destinati al fallimento. State andando verso un successo strepitoso. Voto: 7

Cancro – In questo periodo potete fare tutto come preferite, avete la fortuna dalla vostra parte. Non dimenticate, però, che avete anche delle grosse responsabilità da affrontare.

Voto: 7,5

Previsioni dell'oroscopo di giovedì 24 novembre: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – L'oroscopo afferma che in questo periodo partner e colleghi prenderanno il sopravvento su di voi, ma questo sarà un problema solo se credete di essere dei perdenti. Se volete vincere, dovete lavorare sodo e dare il meglio di voi stessi.

Voto: 6,5

Vergine – Da questo momento fino alla fine della settimana farete tutto per conquistare colleghi e datori di lavoro che dubitano delle vostre capacità. L’unico pericolo è che potreste avere così tanto successo che vi vedono come una minaccia. Guardatevi le spalle. Voto: 6,5

Bilancia – All’improvviso il mondo sembra di nuovo un posto più luminoso e la Luna vi incoraggerà a lavorare sodo e divertirvi.

Non dovete essere troppo seri per avere successo. Cercate di sorridere più spesso. Voto: 7,5

Scorpione – Grazie alla Luna, non avrete difficoltà a entrare in contatto con le persone non solo a livello mentale ma anche a livello emotivo. Ci vuole molta volontà per andare in giro e incontrare e conoscere gente nuova, ma voi dovrete fare di tutto per mischiarvi nella folla. Voto: 7

L'oroscopo per il giorno 24 novembre: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – La fortuna vi arriverà nelle prossime 24 ore non solo grazie ai vostri sforzi, ma anche grazie all’aiuto dei vostri cari. Uscite nel mondo dove potete lasciare il segno e assicuratevi che tutti vedano solo il lato migliore di voi. Voto: 7

Capricorno – Questa Luna potrebbe farvi mettere in discussione alcuni dei vostri obiettivi e ambizioni più materiali.

I soldi sono importanti, così come la vostra carriera, ma dovete capire qual è la vostra filosofia di vita e applicarla. Se una cosa non vi rende felice, cambiatela. Voto: 6,5

Acquario – Non importa quanto la vita possa essere stata confusa negli ultimi tempi, adesso tutto andrà a posto. Grazie al transito del Sole, Venere e Mercurio, saprete con la massima chiarezza quali sono le cose migliori per voi e troverete il coraggio di farle. Voto: 7

Pesci – Sicuramente fate progetti, ma assicuratevi che siano fattibili. Con così tanta attività cosmica che si svolge nell’area più sensibile della vostra vita, potreste facilmente lasciarvi trasportare dal tipo di sogni a occhi aperti che non si avvereranno mai. Non perdete il buon senso dei Pesci. Voto: 6,5