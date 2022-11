Secondo l'oroscopo del 21 novembre, i nati sotto il segno del Capricorno devono schiarirsi un po' le idee. I Sagittario, invece, sono piuttosto indecisi.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Gemelli: siete un po' distratti in questo periodo e questo potrebbe far sorgere alcuni problemi sul lavoro. Cercate di non perdere di vista i vostri obiettivi.

11° Sagittario: in amore vi sentite un po' indecisi. Allargate i vostri orizzonti e non aspettate che siano gli altri a fare il primo passo. Se volete una cosa lottate e andate a prenderla.

10° Pesci: giornata piena di consapevolezze. Cercate di essere un po' più risoluti. Se qualcuno vi ha deluso, questo è il momento adatto per mettere le cose a posto.

9° Cancro: difficilmente cambiate idea. Quando siete fortemente convinti di una cosa non c'è niente e nessuno in grado di distogliervi dai vostri pensieri. In amore bisogna osare.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Scorpione: in amore siete molto espansivi e in questo momento sentite il bisogno di affetto. Non è una cosa che capita spesso, quindi cogliete la palla al balzo per consolidare dei legami.

7° Vergine: siete molto combattivi, non lasciate che siano gli altri a prendere la scena. Soprattutto in ambito professionale dovete dimostrare chi siete davvero e non cedere alle tentazioni.

6° Bilancia: le previsioni dell'Oroscopo del 21 novembre vi invitano a non essere troppo indecisi. Spesso tendete a farvi troppi problemi, anche laddove non ne sussistono.

5° Ariete: giornata molto interessante per quanto riguarda l'amore. Ci sono delle belle notizie in arrivo, ma dovete essere pronti a mettervi in gioco. In ambito professionale, invece, è tempo di essere più risoluti.

Oroscopo primi quattro segni del 21 novembre

4° in classifica, Capricorno: giornata impegnativa per quanto riguarda l'amore. Siete un po' contorti: spesso dite una cosa, ma pensate esattamente l'opposto. Cercate di fare pace con voi stessi.

3° Leone: nel lavoro è giunto il tempo di farsi valere. Se fino a questo momento avete adoperato un profilo un po' basso, adesso è tempo di essere più decisi e volitivi.

2° Acquario: presto raccoglierete i frutti del vostro impegno e lavoro. Amate essere circondati dagli affetti più cari e dalle persone che vi vogliono bene. Allontanate, invece, le figure negative.

1° Toro: l'oroscopo del 21 novembre vede i nati sotto questo segno dominare la prima posizione. Se i giorni passati sono stati un po' confusi, d'ora in avanti inizierà un periodo molto florido, specie in amore.