È pronto l'oroscopo del 17 novembre 2022. La settimana prosegue in maniera spedita, curiosi di sapere che cosa accadrà nelle prossime 24 ore? Secondo le pagelle delle stelle, sarà una giornata da sette per alcuni segni dello zodiaco, come l'Ariete e il Toro. Ad avere il voto più basso sarà proprio il segno dei Pesci. Per saperne di più, di seguito le previsioni astrologiche dedicate alla giornata di giovedì 17 novembre e rivolte a tutti i simboli dello zodiaco.

La giornata di giovedì 17 novembre secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Fate del vostro meglio per stare alla larga dalle persone che vi fregano.

Una persona in particolare, che si pavoneggia di ogni cosa che probabilmente non riuscite a sopportarne la vista, deve essere evitata a tutti i costi. Voto: 7

Toro – Potreste essere di buon umore e disposti a parlare con tutti, anche estranei, ma fate attenzione a ciò che rivelate di voi stessi. Un dettaglio personale piccolo e apparentemente insignificante potrebbe, nelle mani di un rivale, causare molti problemi. Voto: 7

Gemelli – Il Sole in Scorpione può farvi sembrare le cose peggiori di quello che sono, quindi, non innervositevi se alcuni problemi sembrano venirvi addosso. Nel giro di pochi giorni la vostra fortuna cambierà e riprenderete il controllo. Voto: 6,5

Cancro – Avete voglia di mettere fine a una specie di faida, ma l'Oroscopo avverte che non accadrà a meno che voi non facciate la prima mossa.

Anche se credete di essere la parte lesa, vi farà molto bene tendere una mano nella riconciliazione. Voto: 6,5

Previsioni dell'oroscopo per il giorno 17 novembre: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Siete stati piuttosto sensibili alle critiche negli ultimi tempi, ma poiché il quadro cosmico sta cambiando di nuovo, non dovreste avere nessuna difficoltà a ignorare i commenti negativi di altre persone.

Non prendete troppo sul serio quello che dicono e non prendetevi troppo sul serio neanche voi stessi. Voto: 6,5

Vergine – Raramente siete stati così popolari, sia nella vostra vita privata che nella vostra carriera, e se siete intelligenti ne trarrete il massimo. Una fase più impegnativa inizierà molto presto, quindi, divertitevi finché potete e aiutate anche gli altri a divertirsi.

Voto: 7,5

Bilancia – Vi piace quando le persone vi lodano, ma anche voi potete vedere che siete una persona intelligenti e di successo, quasi una specie di eroe. Ovviamente dietro ai complimenti della gente c’è qualcosa dietro, quindi, accettate le loro lodi con un pizzico di sale. Voto: 7,5

Scorpione – Se la vostra vita sociale è noiosa, allora fate qualcosa al riguardo. Nessuno vi costringe a rimanere nello stesso posto circondati dalle stesse vecchie facce, quindi, uscite e trovate nuovi modi per divertirvi con un nuovo gruppo di persone. Voto: 6,5

L'oroscopo e le previsioni di giovedì 17 novembre: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Non è il periodo adatto per prendere decisioni importanti per quanto riguarda i soldi o gli affari.

La potente influenza di Sole e Marte potrebbe portare a perdite economiche che non devono verificarsi. Siete stati avvisati. Voto: 6

Capricorno – Fate sapere alle persone care quanto li amate, ma non esagerare o potrebbero pensare chissà cosa. Il vostro è un segno così autocontrollato che gli altri possono sentirsi a disagio quanto diventate eccessivamente emotivi. Voto: 7

Acquario – Se gli altri vogliono prendere scorciatoie e infrangere le regole, dipende da loro, ma non dovete seguire il loro esempio. Non preoccupatevi se le loro tattiche sembrano dare loro un vantaggio sleale: la vostra onestà farà in modo che voi alla fine li sconfigga. Voto: 7

Pesci – Nel corso della giornata, potreste avere un diverbio con un datore di lavoro o un collega, ma dovete anche trovare il modo di sanare la frattura, in modo da poter lavorare insieme in armonia e con successo. Voto: 6