Secondo l'oroscopo del 5 novembre, i nati sotto il segno del Leone sono un po' insoddisfatti. I Vergine, invece, sono pronti a compiere un grande passo.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: non siete molto interessati alle dinamiche esterne. In questo periodo sentite di più il bisogno di trascorrere del tempo con voi stessi e con i vostri pensieri. Camminare un po' potrebbe aiutare.

11° Gemelli: ci vuole una scossa. Molti dei nati sotto questo segno stanno vivendo in attesa di qualcosa, anche se nella maggior parte dei casi non si sa neppure di cosa.

10° Leone: l'Oroscopo del 5 novembre denota una certa insoddisfazione per voi. Ci sono delle cose che non avete molto apprezzato e, soprattutto, ci sono comportamenti che avete gradito poco.

9° Acquario: spesso siete estremamente severi con voi stessi. Questo è il momento di essere determinati e di non perdersi di coraggio. Ad ogni modo, gli errori fanno parte della vita.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: attenti a quello che desiderate. In questo periodo sentite di essere alla ricerca di un brivido che, tuttavia, potrebbe costarvi caro. Attenti a quello a cui rinuncereste per assecondare questo impulso.

7° Sagittario: tendete a cambiare umore e punto di vista in maniera estremamente repentina.

Questo potrebbe mandare leggermente in confusione le persone che vi circondano. Cercate di essere più equilibrati.

6° Capricorno: giornata molto produttiva sul lavoro. L'oroscopo del 5 novembre vi invita a non trascurare i vostri affetti. Ci sono dei momenti nella vita in cui la vicinanza delle persone care è la cosa più importante.

5° Bilancia: caratterialmente siete persone che difficilmente si fanno mettere i piedi in testa. Cercate di continuare così e di non permettere a nessuno di dirvi ciò che potete o non potete fare.

Oroscopo primi quattro segni del 5 novembre:

4° in classifica Toro: i nati sotto questo segno sono piuttosto volitivi. Ci sono desideri che andrebbero soddisfatti.

Ricordate che l'unico modo per liberarsi di una tentazione, talvolta, è cedervi.

3° Cancro: ci sono delle novità in arrivo per quanto riguarda il lavoro. Una situazione che era in bilico da un bel po' di tempo potrebbe improvvisamente evolvere in qualcosa di diverso e di più duraturo.

2° Ariete: in amore è importante mostrarsi risoluti e volitivi. Ci sono dei momenti in cui vi sentirete un po' più fiacchi e demotivati, ma ora non state vivendo questo, quindi, siate felici delle soddisfazioni raggiunte.

1° Vergine: siete pronti per prendere delle decisioni importanti, dalle quali non sarà più possibile tornare indietro. Cercate di essere abbastanza decisi e non vi soffermate troppo sulle apparenze.