L'oroscopo della settimana dal 21 al 27 novembre troverà ampio riscontro nell’ottimismo del Sole, che farà luce per i nati sotto il segno del Leone. I favoriti dal pianeta Venere saranno i segni d'Acqua e i Bilancia.

A seguire le previsioni dell’Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo della settimana, segno per segno: Leone in testa

1° Leone: avrete voglia di leggerezza e di divertimento a tutto spiano. Secondo l’oroscopo ne avrete tantissima e potrete anche agevolare qualche affare grazie a questa sensazione di sicurezza sul piano emotivo.

Le collaborazioni saranno incentivate per tutte le giornate della settimana grazie alla presenza degli influssi positivi di Mercurio, mentre in amore brilleranno sia il romanticismo che l’apprezzamento della reciproca compagnia. Vi sentirete molto matura come coppia. Nel weekend i single potranno cominciare qualche avventura, probabilmente si prospettano risvolti inaspettati.

2° Bilancia: avrete una grinta molto significativa per le questioni professionali, avvertirete la capacità di fare sempre di più e meglio, soprattutto se avrete a disposizione una squadra che vi supporta con i progetti più ambiziosi. Ci sarà molta spensieratezza in amore, probabilmente i dubbi non avranno posto nel corso di questa settimana, ma neppure sarà presente l’esigenza di qualcosa di stabile.

Semplicemente vivrete le vostre esperienze senza lasciarvi trasportare troppo dalla controparte più responsabile. Le amicizie saranno preferite rispetto all’amore e verrà dato molto spazio per l’amore passeggero.

3° Cancro: avrete una focalizzazione maggiore sul lavoro e sui vostri interessi personali, e con l’impegno fortemente volenteroso di questa settimana potreste davvero fare affari molto sostanziosi.

Nonostante l’oroscopo prospetta per il vostro segno qualche piccolo imprevisto, saprete affrontare a viso aperto anche la sfida più ostica. La seconda metà della settimana astrologica sarà ottima per gli affetti, in particolare per l’amore. Ci saranno belle sorprese, probabilmente una proposta, davanti alla quale sarete più che entusiasti.

La passione e il romanticismo toccheranno anche chi ha voglia di innamorarsi, ma anche chi ha voglia di sviluppare una amicizia sana.

4° Pesci: sarete molto franchi in questa settimana, il che vi porterà a guadagnare un’alta considerazione da parte di qualcuno che possa realmente fare la differenza per voi, probabilmente a livello lavorativo. Riuscirai a scorgere dei veri e propri segnali di miglioramento pecuniario già dalle prime giornate di questa settimana, per poi slittare magnificamente verso un weekend fatto sostanzialmente di spensieratezza e di progetti finalmente conclusi. Avrete molte emozioni in amore, ma al tempo stesso avrete la qualità di schermarvi dalle situazioni che potrebbero nuocervi.

Toro in miglioramento

5° Toro: probabilmente la prima parte della settimana potreste andare incontro a qualche smarrimento o incertezza, ma sarete in grado di riprendervi in fretta e agire sui progetti in essere, sia personali che quelli che concernono la parte professionale. Ci saranno momenti di tensione, ma avrete anche delle soddisfazioni pecuniarie e tanto altro che vi darà modo di riemergere. Nel fine settimana si verificheranno dei rialzi anche per l’amore. Con il partner riuscirete ad attuare dei chiarimenti e al tempo stesso ridare alla vostra vita di coppia più vivacità.

6° Ariete: sicuramente questa settimana potrebbe registrare dei momenti molto pesanti da sopportare nella prima parte.

Man mano che procederà riuscirete ad avvertire dei miglioramenti, anche molto significativi. In amore potreste avere dei contrasti, probabilmente dovuti all’umore prima di qualche ragione reale. Avrete a che fare con qualche ritrosia sul piano passionale. Più avanti potrete contare sulla vostra squadra di lavoro in alcuni progetti che si riveleranno molto ambiziosi, mentre potrete fare dei rinnovamenti sia per voi stessi che per la casa.

7° Capricorno: sarà una fase abbastanza complicata. State emergendo e nulla toglie che riuscirete ad affrontare molte sfide. Tuttavia avrete molta strada davanti a voi e potrete fare molto portando anche pazienza. Evitate di distrarvi, di lasciarvi andare a delle avventure che potrebbero non darvi ci che cercate.

Al contrario, avviare un lungo periodo di riflessione potrebbe essere produttivo per la vostra carriera. Avrete ancora del timore in amore per le delusioni ricevute, ma ciò non toglie che nel fine settimana avrete la stoffa per fare qualche esperienza.

8° Scorpione: sarete degli assi nelle questioni lavorative, e sarete ben disposti di fronte alla collaborazione, nonostante qualche piccolo diverbio. Avrete sicuramente le carte in regola per un investimento, ma fate attenzione perché successivamente potrete fare molto poco. A ogni modo riuscirete ad affrontare serenamente qualche giornata molto difficile, ma lo stesso non si potrà dire dell’amore. Con i sentimenti avrete chiederete molto di più di una minima sicurezza, e al tempo stesso niente sarà assicurato, se non la solitudine.

Acquario nervoso

9° Acquario: sicuramente sarete tesi e nervosi ma per le amicizie basterà poco per farvi divertire un po’. Avrete delle occasioni sul lavoro che vi aiuteranno a fare qualche piccolo passo che per voi potrebbe essere l’inizio di una carriera promettente. Secondo l’oroscopo avrete dei cambiamenti molto forti che potrebbero portare a delle giornate di smarrimento. Avrete voglia di vivere esperienze amorose nuove, ma probabilmente ciò che farete in realtà sarà andare con i piedi di piombo ancora per molto. Nel weekend preferirete del relax solitario.

10° Sagittario: sarà necessario fare qualche piccolo sacrificio a fronte di una idea decisamente molto ambiziosa. Per cui deviare la mente verso altro potrebbe fare al caso vostro.

Dedicarvi agli hobby ora più che mai potrebbe aiutarvi a evadere e a rendere la quotidianità meno pesante. Dovrete prendere delle decisioni importanti sia in famiglia che in amore, molte delle quali potrebbero portare nuove responsabilità. Avrete delle relazioni interpersonali molto altalenanti. Secondo l’oroscopo avrete una lieve ripresa sul piano professionale, ma niente che possa farvi fare un giro di vite significativo.

11° Gemelli: avrete molti pensieri per la testa, e probabilmente solo chi vi conosce da molto tempo potrà capirvi in questo momento. Potreste avere dei diverbi con il partner che potrebbero abbassarvi l’umore e destabilizzare anche la vostra concentrazione sul lavoro. Ci potrebbero essere delle separazioni, se non trovate del tempo e delle energie per poter chiarirvi fra di voi.

Sarà consigliato di fare attenzione alle spese e al denaro che potreste risparmiare, perché stavolta potreste avere l’obbligo di stringere i denti. Nel fine settimana potreste aprire qualche porta che possa costituire un buon segnale.

12° Vergine: avrete la necessità di agire con prudenza sul piano professionale, di non osare troppo con le spese, anzi, di risparmiare il più possibile. Dovrete evitare deviazioni sul piano pecuniario, per il momento, ma potrete cominciare a guardarvi attorno alla ricerca di una nuova professione che possa esservi di aiuto. In amore potreste avere dei dubbi, che si intensificheranno nel corso del fine settimana. Fare in modo che qualche dettaglio faccia tenere duro il vostro rapporto con il partner potrebbe non essere sempre la decisione giusta. Con le amicizie potreste riscontrare sempre più fortuna.