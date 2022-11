L'oroscopo della settimana che va dal 21 al 27 novembre vedrà i nati Toro più a suo agio sul fronte amoroso, mentre il Leone renderà la propria storia d'amore più vivace e romantica. Transiti favorevoli per i nati Sagittario, forti di stelle in buon aspetto come Venere e Mercurio, mentre i Gemelli potrebbero essere un po’ più riservati.

Vediamo nel dettaglio le previsioni.

Previsioni oroscopo dal 21 al 27 novembre 2022 segno per segno

Ariete: sarà una settimana migliore sotto il profilo sentimentale per voi. Venere e il Sole illumineranno la vostra relazione di coppia, rendendola più luminosa e intrigante.

Attenzione però durante il weekend, perché l'astro argenteo in quadratura dal segno del Capricorno potrebbe causare qualche incomprensione. Per quanto riguarda il lavoro ci sono buone notizie in arrivo grazie a Mercurio e Marte, che vi daranno qualche piccola occasione in più. Voto - 8️⃣

Toro: nonostante Venere non sia più in opposizione, la settimana potrebbe non iniziare sotto le migliori premesse. Questa volta per colpa della Luna in opposizione, che vi rallenterà un po’. Dovrete pazientare ancora un po’ e dedicarvi a risolvere alcune incomprensioni con il partner, prima di lasciarvi andare alle emozioni. Sul fronte lavorativo Giove in sestile porterà un pizzico di fortuna e, ora che Mercurio non sarà più negativo, qualche buona idea.

Voto - 7️⃣

Gemelli: il cielo tenderà a ingrigirsi nella prossima settimana. Venere in opposizione, insieme ad una Luna che naviga in posizioni per voi scomode, renderanno la vostra vita sentimentale difficile da gestire, forse a causa di alcuni problemi che non riuscite a risolvere. Un po’ meglio in ambito lavorativo, anche se avrete le vostre gatte da pelare anche qui.

Affidatevi a Saturno e Marte per gestire efficacemente i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Cancro: la vostra forza a volte è sorprendente e, secondo l'Oroscopo, vi darete tanto da fare soprattutto nella prima parte di settimana, quando la Luna sarà dalla vostra parte. Sul fronte professionale sarà necessario portare a termine i vostri progetti, e proverete a farlo sempre nel migliore dei modi.

In ambito amoroso ci sarà una discreta intesa tra voi e la persona che amate, segno che la vostra relazione è matura. Attenzione però nel weekend, perché la Luna potrebbe darvi qualche grattacapo. Voto - 8️⃣

Leone: sfera sentimentale che partirà a rilento durante la prossima settimana secondo l'oroscopo. La Luna in quadratura potrebbe mettervi a disagio con la persona che amate, oppure potreste avere a che fare con momenti per voi imbarazzanti. Un po’ meglio nel lavoro, grazie alla buona posizione di Mercurio e Marte. I vostri progetti andranno avanti, ciò nonostante, considerata la mole di progetti da svolgere, non sarà questo il momento di rallentare. Voto - 7️⃣

Vergine: la Luna in sestile dal segno dello Scorpione vi darà una mano durante la prima parte della settimana, ma con Venere in quadratura purtroppo non potrete avere grandi aspettative.

Dovrete portare pazienza al momento, e ricostruire la fiducia del vostro rapporto un passo alla volta. Per quanto riguarda il lavoro non sarà il momento adatto per prendersi dei rischi. Mercurio, Giove e Marte in cattivo aspetto potrebbero mettervi in difficoltà, soprattutto in quei lavori dove non siete preparati. Voto - 6️⃣

Bilancia: sfera sentimentale favorevole durante la prossima settimana secondo l'oroscopo. Venere in sestile vi metterà spesso a vostro agio con la persona che amate, single oppure no. Attenzione però alla Luna, soprattutto durante il fine settimana, quando sarà in quadratura. Per quanto riguarda il lavoro potrete rendere le vostre mansioni più efficaci, e anche divertenti, sfruttando al meglio la buona posizione di stelle come Marte, Mercurio e Saturno.

Voto - 8️⃣

Scorpione: partirete a mille durante la prossima settimana grazie alla Luna nel segno. Single oppure no, avrete ancora buone occasioni per rendere la vostra vita sentimentale movimentata e appagante, soprattutto voi nati nella prima decade. Sul piano professionale lucidità e concentrazione saranno importanti in questo periodo, perché sarete chiamati a dimostrare tutto il vostro valore. Affidatevi a Giove in trigono per riuscire nell'impresa. Voto - 8️⃣

Sagittario: movimenti astrali favorevoli secondo l'oroscopo della prossima settimana per voi nativi del segno. Non solo Venere e Mercurio, ma anche il Sole e la Luna saranno dalla vostra parte, e in ambito amoroso potrete esprimere al meglio le emozioni che provate per la vostra fiamma, single oppure no.

Anche nel lavoro riuscirete spesso a dare una bella impressione di voi, con risultati spesso sopra la media. Voto - 9️⃣

Capricorno: sfera sentimentale favorevole nel corso della prossima settimana per voi nativi del segno. La Luna navigherà in buone posizioni, permettendovi di vivere una vita amorosa degna di nota, che darà il suo meglio nel weekend. Sul fronte lavorativo Giove sarà ancora vostro alleato. Con un po’ di fortuna, i vostri progetti potrebbero presto darvi buone soddisfazioni. Voto - 8️⃣

Acquario: la settimana inizierà un po’ a rilento per voi a causa della Luna in cattivo aspetto. Rimanente tranquilli: Venere sarà ancora dalla vostra parte, così come il Sole, in sestile dal segno del Sagittario.

Dovrete solo portare pazienza ed essere comprensivi nei confronti della persona che amate. In ambito lavorativo avrete tantissima voglia di fare, ciò nonostante non dovrete avere fretta. Voto - 7️⃣

Pesci: comincerete a tentennare in amore secondo l'oroscopo, colpa di Venere in quadratura. Fortunatamente la Luna vi darà una mano nella prima parte della settimana, ma è chiaro ormai che dovrete fare i conti con un cielo sempre più grigio. Single oppure no, non prendetevi troppi rischi. In ambito lavorativo ci vorranno impegno, pazienza, ma soprattutto una buona strategia per gestire al meglio i vostri progetti. Voto - 6️⃣