L'oroscopo della settimana dal 21 al 27 novembre 2022 analizza i sette giorni da lunedì a domenica. Ad essere messi sotto analisi i sei segni appartenenti alla prima metà zodiacale. Andiamo a svelare cosa dicono le stelle e la classifica a stelline con l'Oroscopo settimanale: a voi le previsioni astrologiche esclusive per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro Leone e Vergine.

Luna nei segni: transiti della settimana

Ecco quali saranno i nuovi transiti lunari della prossima settimana, in tutto quattro tappe. La Luna in Scorpione lunedì 21 novembre aprirà la settimana regalando ottime soddisfazione al predetto segno d'Acqua.

Il tour settimanale entrerà nel vivo passando in un segno di Fuoco: mercoledì 23 novembre alle ore 21:16 osserveremo il passaggio della Luna in Sagittario seguita dal transito della Luna in Capricorno, venerdì 25 novembre alle ore 22:18. La settimana si chiuderà con l'ingresso della Luna in Acquario prevista per domenica 27 novembre.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 7. Un buon periodo in arrivo. Questa settimana avrete i i modi e gli strumenti giusti per portare avanti qualcosa a cui tenete in particolar modo. In campo professionale mettete da parte qualsiasi esitazione e mostrate ciò che sapete fare davvero. In amore forse c’è bisogno di una riflessione profonda e onesta, perché alcune cose non stanno funzionando come dovrebbero.

La classifica a stelline della settimana:

Top del giorno giovedì 24 novembre;

giovedì 24 novembre; ★★★★★ mercoledì 23 e venerdì 25;

★★★★ martedì 22 e sabato 26;

★★★ lunedì 21 novembre;

★★ domenica 27 novembre.

♉ Toro: voto 7. In programma una settimana dinamica e allo stesso tempo tranquilla. Arriverà qualche bella soddisfazione, frutto del vostro impegno, e arriverà pure quel calore di cui sentite da un pezzo il bisogno.

L’atmosfera in famiglia sarà armoniosa, mentre potrebbe esserci qualche problema nella gestione dei rapporti a due. Un po’ di fitness gioverebbe parecchio alla forma fisica.

La classifica a stelline settimanale:

Top del giorno sabato 26 novembre;

sabato 26 novembre; ★★★★★ venerdì 25 e domenica 27;

★★★★ lunedì 21 e giovedì 24;

★★★ martedì 22 novembre;

★★ mercoledì 23 novembre.

♊ Gemelli: voto 5.

Periodo abbastanza difficile, almeno secondo le previsioni astrologiche relative al vostro segno. Potreste essere vittima della malinconia. Forse vi mancherà qualcuno/a, oppure mancherà qualcosa; in ogni caso avvertirete un sapore strano in bocca. Nella parte conclusiva della settimana, però, l’umore migliorerà nettamente. Accoglierete i cambiamenti con entusiasmo, di qualunque tipo essi siano, perché saranno positivi.

La classifica a stelline della settimana:

★★★★★ lunedì 21 novembre;

★★★★ martedì 22, sabato 26 e domenica 27;

★★★ mercoledì 23 e venerdì 25;

★★ giovedì 24 novembre.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 6. In questi giorni cercate di non prendere decisioni drastiche e non fare gesti eclatanti: non sarete nello spirito giusto.

La vostra testa da un pezzo è ormai proiettata sul fine settimana, dunque regolatevi di conseguenza. E, visto che ci siete, cercate di scegliere il modo migliore per ricaricare le pile. Dedicate del tempo anche alla famiglia, soprattutto in considerazione del fatto che ci sono ancora alcune questioni da risolvere al più presto.

La classifica a stelline settimanale:

★★★★★ lunedì 21 e martedì 22;

★★★★ mercoledì 23, giovedì 24 e venerdì 25;

★★★ domenica 27 novembre;

★★ sabato 26 novembre.

♌ Leone: voto 6. Qualcosa che avete cominciato qualche tempo fa sta diventando più grande di quanto avreste mai potuto aspettarvi. Non rinunciate, assecondate gli eventi. State comunque agendo nel modo giusto. Per quando riguarda i rapporti di coppia, è giunto il momento di dar voce ai vostri pensieri più intimi.

Mettetecela tutta. Ma trovate anche il modo per rilassarvi e riposare un po’ di più, perché questa settimana sarà abbastanza parecchio impegnativa.

La classifica a stelline della settimana:

★★★★★ giovedì 24 e sabato 26;

★★★★ mercoledì 23, venerdì 25 e domenica 27;

★★★ lunedì 21 novembre;

★★ martedì 22 novembre.

♍ Vergine: voto 6. Per qualcuno di voi, un consiglio da tenere a mente per tutta la settimana: non sottovalutate le persone e neppure le situazioni. E non sopravvalutate neppure voi stessi, d’altro canto. Ecco, con questi due concetti ben presenti in testa potete affrontare questa e anche le prossime settimane che verranno. Giovedì o venerdì mettete in conto la possibilità di dover sostenere un eventuale e acceso scontro di cui avreste volentieri fatto a meno.

La classifica a stelline settimanale:

★★★★★ martedì 22 e domenica 27;

★★★★ lunedì 21, mercoledì 23 e sabato 26;

★★★ giovedì 24 novembre;

★★ venerdì 25 novembre.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo della settimana e la classifica a stelline.