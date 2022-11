Prosegue la seconda settimana del mese di novembre. Scopriamo come andrà la giornata di martedì 15 novembre secondo l'oroscopo a livello sentimentale, lavorativo e salutare per tutti i segni dell'Ariete ai Pesci.

Ariete: vi sentite particolarmente stanchi. A livello lavorativo però il cielo vi favorisce. In amore possibili incontri, cercate di presentarvi al meglio.

Toro: per i nati sotto questo segno zodiacale la giornata nasce con la Luna contraria, bisognerà avere pazienza. In ambito lavorativo alcune situazioni si sbloccheranno.

Gemelli: in ambito amoroso possibili discussioni da affrontare, cercate di stare più lontano possibile dalle polemiche.

Nel lavoro qualcosa di importante potrà concretizzarsi. In questo momento vi sentite particolarmente stanchi.

Cancro: migliora la situazione per i nati sotto questo particolare segno. Periodo positivo anche per il lato lavorativo, dove arrivano delle nuove e importanti conferme. In amore, i single, potranno vivere delle belle emozioni, da tempo attese.

Leone: in ambito sentimentale momento di recupero, in particolare per le coppie che hanno vissuto delle problematiche negli ultimi tempi. Non mancano le emozioni. In ambito professionale potrete dar spazio a nuovi contatti.

Vergine: per i nati sotto questo particolare segno la giornata di martedì 15 novembre sarà caratterizzata da un miglioramento in ambito sentimentale.

Possibili tensioni riguardano invece il lato lavorativo, ma le stelle sono comunque della vostra parte, bisognerà saperle sfruttare.

Bilancia: nel lavoro in questo momento potrebbero succedere delle cose importanti, occasioni da tempo attese. In ambito sentimentale dedicate maggior tempo alle amicizie, possibili ritorni dal passato.

Scorpione: vi sentite stanchi, questa seconda parte di novembre garantirà però un recupero nel lavoro. In ambito amoroso vi sentite irrequieti, attenzione a come affrontate le discussioni con il partner.

Sagittario: nella giornata di martedì 15 novembre possibili incontri da non sottovalutare. In ambito professionale qualcuno potrebbe pensare a nuove opportunità, cercate di capire bene in che direzione desiderate andare.

Capricorno: giornata positiva per il segno nel lavoro arriveranno nuove possibilità, anche collaborazioni. A livello sentimentale vi sentite più passionali, sarà meglio mettersi in gioco.

Acquario: non è una buona giornata per prendere impegni troppo importanti, rimandate ai prossimi giorni, se potete. In ambito sentimentale cercate di non riversare troppa tensione nella coppia.

Pesci: poche novità in ambito lavorativo, le situazioni più importanti sono state portate a termine, per il momento. In amore attenzione alle discussioni con il partner, state lontani dalle polemiche.