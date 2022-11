Nuovo appuntamento con l'oroscopo del 15 novembre 2022. Le stelle consigliano ai nativi dell’Ariete di non fermarsi proprio adesso, la fine del progetto è molto vicina. I nati in Cancro devono prepararsi psicologicamente a sopportare le persone che si lamentano della vita, mentre i nativi dell’Acquario devono dire basta ai rapporti tossici. A seguire, le previsioni astrologiche per la giornata di martedì 15 novembre e le pagelle rivolte ai dodici segni dello zodiaco, con voto da 0 (pessima giornata) a 10 (eccellente giornata).

La giornata di martedì 15 novembre secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Tutte le strade portano alla vostra destinazione finale, quindi, anche se pensate di non fare progressi, continuate a camminare e a credere fortemente in questo progetto. Il traguardo potrebbe essere molto vicino, non mollate proprio adesso. Voto: 7,5

Toro – Preparatevi ai cambiamenti imprevisti sul fronte del lavoro nei prossimi giorni. Ci sono cose che accadono improvvisamente che potrebbero farvi raggiungere il successo, quindi mantenete la calma. Voto: 7

Gemelli – Se c’è qualcosa che vi annoia, adesso è il momento perfetto per apportare modifiche. Tuttavia, prima di fare qualsiasi tipo di cambiamento, tenete presente che non potrete più tornare indietro: rifletteteci bene.

Voto: 6,5

Cancro – L'Oroscopo avverte che nelle prossime ore qualcosa vi coglierà di sorpresa, ma poiché è il tipo di sorpresa che vi piace, non ci farete caso. Tuttavia, le persone che vi stanno attorno potrebbero non essere contente, quindi, preparatevi a un sacco di lamenti su quanto possa essere ingiusta la vita.

Voto: 7

Previsioni dell'oroscopo per il giorno 15 novembre: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – No, non state finendo il tempo e non dovete fare qualcosa di drastico per rimettere in sesto la vostra vita. Qualunque cosa spiacevole accada nelle prossime ore, sparirà nel nulla, quindi, non mettetevi inutilmente sotto pressione.

Voto: 6

Vergine – Non dovete permettere che i modi eccessivamente cauti di altre persone vi trattengano nei prossimi giorni. Il Sole in Scorpione sta ancora facendo miracoli per il vostro coraggio e la vostra fiducia, quindi, fate ciò che vi sembra giusto e fatelo molto bene. Voto: 7

Bilancia – Di solito non vi piacciono molto le sorprese, ma quelle che riceverete nei prossimi giorni vi sorprenderanno e vi delizieranno. Se siete invitati a un evento sociale, non rifiutatelo. In questa occasione, tutti i vostri impegni lavorativi possono aspettare. Voto: 6,5

Scorpione – Trovate un modo per risolvere una disputa familiare, perché se continuate a trascinarla potreste perdere le cose più importanti che accadranno nei prossimi giorni.

Anche se siete voi quelli che meritano delle scuse, vi porterà molto vantaggio chiedere scusa per prima. Voto: 6

L'oroscopo e le previsioni di martedì 15 novembre: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Volete essere dinamici e portare a termine le cose, ma qualcosa sembra trattenervi. Non preoccupatevi, Venere e Mercurio si spostano nel vostro spazio zodiacale questa settimana e il Sole fa lo stesso la prossima settimana, quindi, le vostre fortune stanno per cambiare in meglio. Siate pazienti. Voto: 6,5

Capricorno – Se un amico o un familiare ha bisogno di una mano, aiutatelo senza fare domande e senza aspettarvi ringraziamenti o rimborsi. Sapete benissimo che farebbero lo stesso per voi, se la situazione dovesse ribaltarsi.

Voto: 7

Acquario – È della massima importanza che voi facciate sapere a una certa persona che ne avete avuto abbastanza dei suoi modi infantili e d’ora in poi metterete una distanza tra di voi. E non ditelo solo a parole, fatelo sul serio. Questa volta è andata troppo oltre. Voto: 6

Pesci – Può sembrare che voi abbiate perso il controllo della situazione, ma non c’è motivo di preoccuparsene. La vita si muove in cicli e se vi sentite un po’ giù in questo momento, siate sicuri che presto tornerete a splendere. Continuate a sorridere. Voto: 6,5