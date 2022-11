Un'altra settimana di novembre sta per sorgere e l'Oroscopo non può che prepararsi ad annunciare il sopraggiungere di giornate più o meno movimentate per i vari segno zodiacali. La noia, a proposito di mancanza di movimento e di stimoli, potrebbe raggiungere coloro nati sotto al segno del Cancro già dalle prime giornate di questo nuovo periodo, mentre l'Ariete si paleserà promettente sotto vari punti di vista. Settimana a dir poco fortunata per il segno del Sagittario, seguiti a ruota da un Pesci pronto a mostrare la propria grinta. Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, chi è nato sotto al segno dell'Ariete potrà immergersi in una settimana a dir poco promettente, specialmente in ambito lavorativo. In ambito sentimentale potrebbe esserci qualche piccolo problemino passeggero, mentre sul lavoro non ci si potrà lamentare di nulla. Ottime notizie potrebbero sopraggiungere da quest'ultimo ambito, portando il sorriso sulle labbra di molti e permettendo la realizzazione di alcuni sogni.

Toro - l'oroscopo di questo segno zodiacale non può che rivelare un periodo entusiasmante e ricco di buone notizie. Sia in amore che sul lavoro non ci saranno problematiche serie a cui dover rivolgere la propria attenzione e ciò donerò al Toro la possibilità di primeggiare su più fronti.

Attenzione a non adagiarsi troppo sugli allori: qualche battibecco potrebbe nascondersi dietro l'angolo.

Gemelli - per quanto riguarda il segno zodiacale in questione, invece, la nuova settimana di novembre non sembra essere tra le più promettenti. Mentre in ambito relazionale e sentimentale si potrà contare ancora sullo sguardo attento di alcuni astri, sul fronte economico e lavorativo ci si potrebbe imbattere nella nascita di situazioni complicate ed a volte poco piacevoli da affrontare.

Tendere la mano in richiesta di aiuto, molte volte, non è un qualcosa di cui doversi vergognare.

Cancro - l'oroscopo della nuova settimana di novembre preannuncia il sopraggiungere di un periodo non proprio animato per il segno zodiacale in questione. La monotonia e la noia potrebbero prendere il sopravvento e se non fosse per quelle note di passione che coinvolgono il Cancro ed il partner durante vari momenti, anche la sfera sentimentale potrebbe subire lo stesso destino.

Leone - il periodo in questione servirà al Leone per fermarsi un attimo a riflettere ed analizzare attentamente le varie situazioni che si paleseranno lungo il cammino. Recuperare le energie fisiche e mentali non sarà un errore, specialmente in giornate come quelle che stanno per arrivare. Chi desidera realizzare un progetto farebbe meglio ad attendere l'arrivo del weekend.

Vergine - Venere, secondo quanto previsto dall'oroscopo, seguirà il segno zodiacale in questione per tutta la durata della nuova settimana, facendogli dono di momenti interessanti ed intensi in amore. Riuscire a soddisfare le richieste del partner non sarà complicato, così come non risulterà difficile ottenere le attenzioni desiderate.

Periodo leggermente più burrascoso sul lavoro, ma nulla di troppo preoccupante.

Oroscopo della settimana da Bilancia a Pesci

Bilancia - la nuova settimana del mese di novembre, secondo le previsioni dell'oroscopo, si rivelerà interessante anche per il segno della Bilancia. In amore non ci sarà nulla di cui potersi lamentare, sia sotto l'aspetto sentimentale che in quello sessuale, così come la sfera professionale e lavorativa si prepara a donare soddisfazioni non da poco. Qualche piccolo aumento od anche una "semplice" promozione potrebbero portare gioia e serenità.

Scorpione - quella che sta per sorgere farà parte delle settimane migliori anche per il segno zodiacale in questione, anche se nella sfera sentimentale potrebbe avvertirsi la mancanza di quella nota un po' piccante dell'eros.

Buoni propositi sul lavoro, ma sarà importante evitare le discussioni di vario genere per riuscire a mantenere la calma.

Sagittario - secondo quanto previsto dall'oroscopo, la nuova settimana del mese di novembre potrebbe rivelarsi fortunata sotto vari punti di vista. Sia in amore che sul lavoro ci si potrebbe imbattere in notizie interessanti ed in grado di portare il sorriso sulle labbra di coloro nati sotto al segno del Sagittario. In momenti come questi potrebbe rivelarsi interessante e proficuo condividere i propri successi con le persone amate.

Capricorno - la grinta verrà palesata anche da coloro nati sotto al segno del Capricorno. In ambito lavorativo ci sarà molto su cui lavorare e varie opportunità per riuscire a palesare i propri progressi e mostrare di che pasta si è fatti, mentre in ambito sentimentale e relazionale potrebbe non andare tutto come sperato: noia e monotonia potrebbero sorgere da un momento all'altro.

Acquario - secondo le previsioni dell'oroscopo, la nuova settimana del mese di novembre si rivelerà non poco fortunata agli occhi dell'Acquario. Buone notizie potrebbero sopraggiungere sia in ambito lavorativo che in quello sentimentale. Riuscire a portare la propria storia ad un passo successivo non sarà difficile, così come non sarà complicato ottenere una promozione od un aumento in ambito lavorativo.

Pesci - come già anticipato, chi è nato sotto al segno zodiacale in questione non potrà di certo tirarsi indietro. Varie opportunità si paleseranno lungo il cammino dei Pesci, avvolgendo più aspetti di questa nuova ed interessante settimana. Circondarsi di persone fidate con cui condividere i propri successi aiuterà a mantenere alti l'umore e la propria autostima.