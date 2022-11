Una nuova giornata è in arrivo e arrivano le previsioni astrologiche per tutti i segni. Di seguito approfondiamo l'oroscopo del 9 novembre 2022, con le novità in amore e nel lavoro dall'Ariete ai Pesci.

L'oroscopo del 9 novembre

Ariete: in amore alcuni al momento non stanno sfruttando tutte le occasioni che arrivano, chi cerca qualcosa di stabile non deve perdere tempo. Nel lavoro molti problemi saranno risolti.

Toro: per i sentimenti le coppie che vanno avanti da tempo ora dovranno dialogare di più, ci sono parecchie divergenze da superare. Nel lavoro potrebbe non mancare una nuova proposta in questa giornata.

Gemelli: a livello sentimentale non dovrete esitare in questa giornata, visto che sarete favoriti dalle stelle. Puntate sui nuovi incontri. Nel lavoro cercate di portare avanti tutti gli impegni prima della metà del mese.

Cancro: in amore novità imminenti che arriveranno a breve, le cose andranno meglio adesso. A livello lavorativo se non c'è più interesse per una certa attività potrebbe anche arrivare un cambiamento nei prossimi mesi.

Leone: per i sentimenti - a causa di diversi pianeti dissonanti - non ci sarà alcun recupero, inoltre fate attenzione perché ultimamente vi siete stancati parecchio. Nel lavoro, se state portando avanti un nuovo progetto, al momento sarete favoriti.

Vergine: in amore è una giornata che porterà uno stato di maggiore stanchezza, non mancheranno piccole ansie.

Nel lavoro un cambiamento arriverà, ma dovrete fare voi qualcosa per migliorare.

Bilancia: a livello amoroso il pomeriggio è migliore della mattina, attenzione solo a qualche momento di ansia che non mancherà. Nel lavoro se ci sono delle decisioni da prendere non vanno sottovalutate, forse è meglio aspettare i prossimi giorni.

Scorpione: a livello amoroso la mattinata porterà agitazione, ritrovate comunque la voglia di fare nella vita di coppia. Nel lavoro, se ci sono degli accordi da concludere, fatelo adesso.

Sagittario: in amore, a causa della Luna in opposizione, è meglio stare attenti, in particolare alle polemiche che arriveranno. Nel lavoro non mancherà un nuovo incarico in vista della fine del mese.

Capricorno: in amore siete in una fase di recupero, portate avanti le vostre idee. Nel lavoro le persone che hanno attività in proprio potranno guadagnare qualcosa in più.

Acquario: per i sentimenti qualcosa potrebbe infastidirvi in questa giornata, al momento non vi sentite forti come le precedenti settimane. Nel lavoro siete preoccupati per le questioni che dovrete affrontare da qui ai prossimi giorni.

Pesci: in amore, se il vostro cuore è solo da tempo, ora ci saranno meno ostacoli per fare una nuova conoscenza, liberate però la vostra mente. Nel lavoro chi ha un'attività in proprio potrebbe avere un nuovo successo.