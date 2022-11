Nuovo ciclo settimanale e nuovo inizio per tutti e dodici i segni zodiacali. Parte una nuova settimana di novembre che porterà con sé cambiamenti astrologici sia nella vita sentimentale sia professionale di tutti i segni. Di seguito l'Oroscopo del 7 novembre 2022.

Ariete: in amore avete fatto molto nel corso degli ultimi giorni, attenzione solo a qualche momento di malinconia. Nel lavoro ottimo il momento, anche in vista della prossima settimana.

Toro: per i sentimenti sarà possibile recuperare da incomprensioni, vi sentite più motivati in queste ore.

Nel lavoro attenzione ad alcuni conflitti con altri segni.

Gemelli: a livello sentimentale ultimamente ci sono stati dei problemi, ma ora si potrà finalmente recuperare. Nel lavoro arriva qualcosa in più per voi, è una fase di ripresa.

Cancro: in amore cercate delle novità e non rimanete chiusi in voi stessi. Sarà importante uscire dalla solita routine. A livello lavorativo, anche se alcuni dovranno ricominciare, ora l'energia non manca.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore i progetti di coppia non mancheranno, rapporti favoriti al momento. Nel lavoro ci sarà la necessità di fare qualcosa di nuovo in vista del futuro.

Vergine: a livello sentimentale periodo che promette qualcosa in più, il cielo è della vostra parte e aiuta.

Nel lavoro non mancheranno momenti di nervosismo, sarà comunque possibile recuperare.

Previsioni e oroscopo del 7 novembre 2022: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore tutto al momento potrebbe portare tensioni, meglio mettere le cose in chiaro in una coppia. La Luna comunque non è più in opposizione e questo è un bene.

Nel lavoro alcuni progetti sono cambiati di recente.

Scorpione: per i sentimenti con diversi pianeti nel segno non manca uno stato di forza, avrete la possibilità di tirare fuori una volontà che mancava. Nel lavoro se c'è da fare una richiesta agite adesso e non aspettate.

Sagittario: a livello amoroso attenzione a qualche momento di tensione, potreste sentirvi maggiormente stanchi nel corso della giornata.

Nel lavoro nuove occasioni che arriveranno da metà mese.

Capricorno: in amore con la Luna in buon aspetto arrivano delle giornate interessanti. Nel lavoro le stelle vi favoriscono, in particolare per chi deve portare avanti progetti importanti.

Acquario: a livello sentimentale fase che richiede maggiore pazienza, diverse le cose da fare ed energia in calo. Nel lavoro seconda parte della giornata meno interessante della prima.

Pesci: in amore le storie che partano ora potranno diventare importanti in poco tempo, momento utile per superare una crisi del passato. Nel lavoro giornata interessante per fare una richiesta che tenevate in sospeso da tempo.