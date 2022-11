L'Oroscopo di mercoledì 9 novembre sarà pieno di novità. Le previsioni astrologiche si concentrano sulla vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. I pianeti, grazie ai loro transiti avranno un forte impatto su tutto ciò.

In particolare, Ariete, Vergine e Pesci vivranno una piccola battuta d'arresto, mentre Gemelli, Leone e Scorpione dovranno risolvere un contrasto inaspettato. Toro, Bilancia e Sagittario saranno davvero responsabili e, infine, Cancro, Capricorno e Acquario avranno molte energie.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 9 novembre.

Previsioni astrologiche di mercoledì 9 novembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: la giornata non andrà nel verso giusto. All'improvviso, infatti, vi renderete conto di non riuscire più a mantenere lo stesso ritmo. Dovrete fare uno sforzo non indifferente per cercare di rimanere fedeli ai vostri impegni. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non stressarvi troppo.

Toro: non vi sottrarrete alle vostre responsabilità. Nonostante il desiderio di divertirvi e di trascorrere il tempo con gli amici, cercherete di conciliare tutti gli impegni. Avrete ottimi risultati sul lavoro, ma anche la vita sociale sarà ricca di avvenimenti degni di nota, soprattutto dal punto di vista sentimentale.

Gemelli: avvertirete una stanchezza improvvisa.

Purtroppo, per voi, non sarà facile affrontare le ultime ore della giornata. Dovrete risolvere uno scontro inaspettato che vi lascerà senza energie. Le previsioni astrologiche vi consigliano di mantenere la posizione assunta.

Cancro: sarete davvero fortunati. Vi sentirete a vostro agio con il partner e con gli amici. Vi piacerà stare in compagnia, ma non avrete paura della solitudine.

Al contrario, vi saprete adattare a ogni tipo di situazione. Sarete curiosi e desiderosi di vivere tante nuove esperienze.

Oroscopo del 9 novembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: rimarrete molto delusi dall'atteggiamento di alcuni amici. Non riuscirete a parlare con calma della situazione perché, a causa del recente litigio, perderete subito il controllo.

Vi affiderete alle persone che vi vogliono bene. Le loro parole vi consentiranno di osservare le cose da un altro punto di vista.

Vergine: il lavoro sarà fonte di grande stress. Vorrete scappare dalla solita routine quotidiana, però, per il momento dovrete arrendervi. Per fortuna, avrete un'ottima capacità di ripresa. La vostra resilienza vi aiuterà a mantenere un atteggiamento positivo e propositivo.

Bilancia: vi piacerà avere tutto sotto controllo. Non perderete di vista le date di scadenza perché saprete di avere determinati impegni da rispettare. Sarete leali con il prossimo e, in nessuna circostanza, sminuirete il suo punto di vista. Questo atteggiamento vi farà davvero onore.

Scorpione: i litigi non faranno per voi.

Non vi piacerà alzare la voce o troncare i rapporti di amicizia. Questa giornata, però, vi costringerà a prendere una posizione. Sarà estremamente frustrante e doloroso. Per fortuna, il tempo vi aiuterà a lenire la forte delusione.

Previsioni astrologiche del giorno 9 novembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: avrete la testa sulle spalle, soprattutto sul lavoro. Prima di divertirvi, porterete a termine tutti gli incarichi assegnati. Ragionerete in modo lucido anche in ambito sentimentale. Per nessun motivo, infatti, accetterete l'idea di poter far soffrire una persona a cui tenete.

Capricorno: l'assetto astrale sarà decisamente favorevole. Cupido non vedrà l'ora di lanciare le sue frecce in vostro favore.

Corteggerete la persona amata, enfatizzando l'affetto che provate per lei. La sua risposta sarà positiva. Inoltre, mostrerà grande curiosità nei vostri confronti.

Acquario: la giornata inizierà nel migliore dei modi. Avrete tanta forza di volontà. Inoltre, rimarrete fedeli ai vostri principi. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non aver paura dei vostri sentimenti. Le persone che vi staranno accanto saranno pronte ad accoglierli con solidarietà.

Pesci: il rapporto con il partner vi spingerà ad avere dei ripensamenti. Non sarete molto sicuri della strada da percorrere. Avrete bisogno di alcuni consigli. La famiglia, ovviamente, non si tirerà indietro. Alla fine, però, l'ultima parola spetterà solo a voi. Situazione altalenante sul lavoro.