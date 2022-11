Per la giornata di mercoledì 16 novembre 2022, l’oroscopo vedrà alle prime posizioni i segni di terra, con in cima quello della Vergine. Per la Bilancia si presenteranno delle problematiche con la propria squadra di lavoro.

A seguire, le previsioni dell’Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di mercoledì: Vergine fortunato

1° Vergine: periodo molto fortunato per voi nati sotto questo segno. Il pianeta Giove sarà dalla vostra parte negli affari, facendovi fare un salto di qualità soprattutto se questo riguarderà la vostra carriera. Potreste fare faville sul piano affettivo, incontrando una persona che possa farvi realmente distrarre dalle faccende quotidiane.

2° Ariete: riuscirete a far fronte a qualche iniziativa personale con successo e rendere anche la comunicazione di gruppo una bella prospettiva per iniziare un bel progetto che coinvolga tutti. In amore ci saranno delle splendide sorprese, secondo l’oroscopo.

3° Acquario: raggiungerete degli obiettivi con poco sforzo, per cui darvi da fare adesso potrebbe essere molto produttivo anche per le settimane successive. Dedicarvi a ciò che amate fare di più rafforzerà anche il vostro umore.

4° Toro: il buonumore e l’ottimismo si riverseranno tutti sulle amicizie, le quali condivideranno le vostre belle notizie. Con gli affari riscuoterete molto successo se farete di tutto per esternare le vostre idee, secondo l’oroscopo.

Continuate così.

Cambiamenti per Sagittario

5° Sagittario: andrete incontro a dei cambiamenti che vi stupiranno e che allo stesso tempo vi daranno dei presupposti ottimali per voi stessi, per il vostro lavoro, ma soprattutto per l’atteggiamento personale che avrete nei confronti del vostro lavoro.

6° Capricorno: ci saranno tante sfide da affrontare e qualcuna di essere potrebbe farvi guadagnare qualcosa che possa in qualche modo farvi fare un investimento molto impegnativo.

Secondo l’oroscopo, si renderà necessaria una piccola marcia indietro sul piano burocratico.

7° Bilancia: ci saranno delle scaramucce con i colleghi, forse a causa di qualcosa che andrà storta sul lavoro, anche se non ci saranno ripercussioni troppo pesanti. Arriverete di sicuro a qualche compromesso che valga la pena condividere.

8° Cancro: dovrete riflettere su qualche vicenda recente che, con tutta probabilità, vi ha dato parecchio filo da torcere. Le questioni di amicizia che adesso vi hanno tartassato potrebbero ridarvi serenità.

Delusioni amorose per Leone

9° Leone: andrete incontro a qualche delusione in amore, soprattutto se avrete a che fare con una nuova conoscenza. Nelle relazioni più durature ci potrebbero essere delle crisi molto forti che potranno essere risolte soltanto con il dialogo.

10° Scorpione: in famiglia potreste avere dei contrasti non indifferenti che vi causeranno anche un po’ di malumore. In questo periodo potreste avere anche delle problematiche legate alla sfera personale, forse qualche lieve malessere, secondo l’oroscopo.

11° Pesci: vi state lasciando un po’ andare con la pigrizia, ed evitare qualche progetto ora potrebbe essere estremamente controproducente per i mesi successivi. Anche nelle relazioni interpersonali non avrete molta voglia di coltivare il vostro affetto per gli altri.

12° Gemelli: fate attenzione a qualche problema di troppo che potrebbe darvi un po’ di noie e conseguente stress. Probabilmente avrete a che fare con qualche situazione spinosa anche sul piano amoroso o affettivo. Abbiate pazienza, le cose si risolveranno.