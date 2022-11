L'oroscopo della giornata di lunedì 14 novembre prevede un Leone più competitivo e ottimista in ambito amoroso, mentre per l'Ariete arriveranno discrete opportunità romantiche. Scorpione dovrà evitare incomprensioni in amore, mentre Toro potrebbe essere più sofferente del solito in amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 14 novembre.

Previsioni oroscopo lunedì 14 novembre 2022 segno per segno

Ariete: periodo migliore sul fronte amoroso per voi nativi del segno. Dopo un weekend difficile in amore, i rapporti con la persona che amate saranno decisamente migliori, e anche voi single riuscirete a costruire un legame migliore con le persone che amate.

In ambito lavorativo Marte e Saturno v'influenzeranno positivamente, e con il giusto impegno saprete mettere in fila buoni risultati. Voto - 8️⃣

Toro: con l'astro argenteo nuovamente in cattivo aspetto, assieme a Venere già in opposizione, sarete piuttosto sofferenti in amore secondo l'oroscopo. Non sempre infatti potrete contare su una relazione solida, anzi, meglio evitare inutili discussioni e concentratevi su quelle cose che contano davvero. Per quanto riguarda il lavoro dovrete essere pazienti. Presto arriveranno buone occasioni anche per voi. Voto - 5️⃣

Gemelli: configurazione astrale valida nel corso di questa giornata per voi nativi del segno. La Luna vi sorriderà dal segno del Leone, e vi permetterà di dare una scossa alla vostra relazione di coppia.

Attenzione però a non lasciarvi andare troppo. Per quanto riguarda il lavoro le mansioni da svolgere saranno tante, ciò nonostante con Marte favorevole riuscirete a tenere testa alle tante cose da fare. Voto - 8️⃣

Cancro: la settimana inizierà abbastanza bene secondo l'oroscopo della giornata di lunedì. Sul fronte amoroso potrete ancora una volta contare sulla buona posizione di Venere, in trigono dal segno dello Scorpione.

Single oppure no, potrete dare vita a momenti davvero teneri e pieni d'amore. In ambito lavorativo la buona posizione di Mercurio e di Giove vi permetteranno di dare una svolta ai vostri progetti professionali. Voto - 8️⃣

Leone: giornata di lunedì interessante per voi nativi del segno, merito anche della Luna che si sposterà nel vostro cielo.

In amore sarete più ottimisti e competitivi, anche perché sentirete sempre meno la pressione negativa di Venere. Presto anche per voi arriveranno momenti migliori. Sul fronte lavorativo, anche se non avrete sempre la giusta risposta a portata di mano, saprete mettere insieme discreti risultati. Voto - 7️⃣

Vergine: ottimo periodo per voi per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. Rimanere in contatto con le persone che amate significherà per voi costruire un rapporto concreto e duraturo nel tempo, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Nel lavoro le iniziative non mancheranno, ma dovrete anche essere in grado di portarle avanti. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale valida nel corso di questo lunedì.

Dopo alcune giornate difficili a causa della Luna storta, la vostra relazione di coppia prenderà la giusta piega, con momenti tutto sommato appaganti. Sul fronte professionale avere una buona autostima vi permetterà di gestire in maniera più efficace i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Scorpione: la Luna in quadratura potrebbe complicare la vostra relazione di coppia secondo l'oroscopo di lunedì. Fate attenzione perché usando le parole sbagliate, potreste solo causare inutili discussioni. Sul piano professionale avrete ancora il sostegno di Mercurio e Giove sarà fondamentale per gestire al meglio i vostri progetti. Attenzione però a non strafare. Voto - 6️⃣

Sagittario: la settimana inizierà in modo davvero interessante per voi nativi del segno.

L'astro argenteo vi guarderà sorridente dal segno del Leone. Single oppure no, questo potrebbe essere l'inizio di un'interessante pagina della vostra vita sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro a volte potrebbe essere necessario fare delle rinunce per riuscire a ottenere qualcosa di più in futuro. Voto - 7️⃣

Capricorno: previsioni astrali favorevoli in questa giornata di lunedì secondo l'oroscopo. Questo cielo sarà migliore per voi, e con il tempo vivrete un rapporto sempre più affiatato, soprattutto se siete nati nella prima decade. Nel lavoro potrete contare sulla posizione favorevole di Mercurio e Giove. Tra voi e il successo, l'unico ostacolo da superare sarete voi. Credete dunque nelle vostre capacità, mostrando impegno e costanza.

Voto - 8️⃣

Acquario: ancora problemi sul fronte sentimentale secondo l'oroscopo della giornata di lunedì. La settimana inizierà con la Luna in opposizione e Venere in quadratura. Single oppure no, sappiate che l'amore a senso unico non vi porterà da nessuna parte. Sul fronte professionale sarà una giornata nel complesso serena, ciò nonostante dovrete evitare distrazioni. Voto - 6️⃣

Pesci: periodo discreto sul fronte amoroso secondo l'oroscopo. Venere sarà favorevole ancora per un po’, ciò nonostante sappiate che questo cielo sta per cambiare. Siate pazienti, ma soprattutto, impegnatevi per fortificare il vostro legame. Per quanto riguarda il lavoro avrete grandi ambizioni, ma attenzione a Marte in quadratura che potrebbe stancarvi non poco. Voto - 7️⃣