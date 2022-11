Nell'oroscopo di venerdì 2 dicembre troviamo sul piano astrale la Luna risiedere sui gradi dell'Ariete, mentre il Sole, Venere e Mercurio stazioneranno nell'orbita del Sagittario. Plutone, invece, resterà stabile in Capricorno, così come Saturno rimarrà nel segno dell'Acquario. Marte, intanto, proseguirà l'anello di sosta in Gemelli come Giove insieme a Nettuno permarranno in Pesci. Il Nodo Nord assieme a Urano, in ultimo, continueranno il moto in Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Ariete e Sagittario, meno entusiasmante per Vergine e Pesci.

Sul podio

1° posto Sagittario: organizzati. Nella giornata che precede il weekend, gli arcieri avranno ottime chance di mettere in campo un mood oltremodo organizzato, programmando minuziosamente ogni impegno o attività così da non lasciare nulla al caso e fare una buona impressione in caso di nuove conoscenze.

2° posto Ariete: briosi. Semaforo acceso sul verde per il tono umorale del primo segno zodiacale, nel corso del 2 dicembre, coi nativi che affronteranno la giornata col piglio giusto, specialmente sul fronte comunicativo dove le loro osservazioni risulteranno argute e costruttive.

3° posto Acquario: incoraggiamenti. La seconda e la terza decade di casa Acquario, durante questa giornata dicembrina, potrebbero dover fare i conti con qualche breve ma intensa sensazione d'insoddisfazione legata al prossimo futuro.

Fortunatamente, in soccorso dei nativi ci saranno le amiche di sempre, pronte a incoraggiarli e fargli scorgere il bicchiere mezzo pieno degli ultimi accadimenti.

I mezzani

4° posto Bilancia: concilianti. Nel nido domestico, in particolar modo con la prole, i nati Bilancia questo venerdì assumeranno presumibilmente un atteggiamento affabile nonché propenso a passare sopra a eventuali comportamenti sopra le righe.

5° posto Leone: focus professionale. Durante questa giornata autunnale, i felini potrebbero convogliare gran parte delle loro energie sul versante lavorativo, rendendosi conto che alcuni progetti risultati fallimentari andrebbero accantonati quanto prima.

6° posto Scorpione: lucidi. Nulla, o quasi, sfuggirà allo sguardo percettivo e scrutatore di casa Scorpione in queste ventiquattro ore, coi nativi che riusciranno probabilmente a stilare mentalmente un quadro generale della situazione decisamente più chiaro.

7° posto Cancro: promesse da mantenere. I nati Cancro potrebbero dover mantenere la parola data, nel corso di questo giorno d'inizio dicembre, presenziando a una cena col partner o assistendo alla partita di calcetto del figlio come promesso in precedenza.

8° posto Capricorno: risultati blandi. Giornata presumibilmente senza infamia ne lode, almeno per ciò che concernerà il lavoro, per i nati sotto il segno del Capricorno, i quali dovranno prendere atto di qualche risultato al di sotto delle loro aspettative.

9° posto Toro: a tentoni. Qualcosa sembrerà non girare per il verso giusto nel fronte relazionale di casa Toro, coi nativi che parranno trovare diverse difficoltà a inserirsi in un dialogo tra colleghi o in uno scambio di vedute tra amici.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: spese extra. Una multa dimenticata nel cassetto o un oggetto 'vittima' dell'inflazione da acquistare nell'immediato potrebbero essere, nel corso di questo venerdì d'autunno, le ragioni di un'uscita economica extra per il terzo segno d'Acqua.

11° posto Gemelli: invadenti. Oltre a non avere peli sulla lingua, i nati Gemelli avranno buone possibilità questo venerdì di peccare d'invadenza, in particolar modo con le persone conosciute da poco in quanto la loro curiosità verso le stesse sarà alle stelle.

12° posto Vergine: frettolosi. Il nemico giurato dei nati Vergine nel giorno in questione sarà, c'è da scommetterci, la bramosia di trovare nell'immediato la soluzione a ogni inceppo quotidiano, frettolosità che si rivelerà una pessima consigliera.