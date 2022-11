L'oroscopo dell'8 novembre ha in serbo tante sorprese. Le previsioni zodiacali descrivono il modo in cui i pianeti influenzano il lavoro, l'amore e la vita sociale dei dodici segni. Ci sarà chi metterà al primo posto il partner e chi preferirà dedicarsi al tempo libero.

Leone, Sagittario e Acquario saranno pieni di ottimismo, mentre Ariete, Bilancia e Scorpione avranno occhi solo per il partner. Toro, Vergine e Capricorno saranno piuttosto irascibili, e Gemelli, Cancro e Pesci si faranno guidare dai sentimenti.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo dell'8 novembre.

Previsioni zodiacali di martedì 8 novembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: il partner rappresenterà la vostra ancora di salvezza. Vi aggrapperete a lui con tutte le vostre forze. Gli darete modo di ascoltare le vostre confessioni e di darvi consigli preziosi. Il rapporto di coppia subirà una svolta positiva, ma attenzione a non fare troppo affidamento sugli altri: dovrete anche credere in voi stessi.

Toro: perderete il vostro equilibrio. Il nervosismo e i problemi lavorativi vi spingeranno ad avere poca pazienza. Avrete reazioni esagerate con il prossimo, in situazioni che non necessiteranno altro che di una risposta. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non allontanare gli amici.

Gemelli: l'amore per la famiglia e per il partner sarà insostituibile. Vi circonderete di persone altruiste e sensibili. Da parte vostra, sarete pronti ad aiutare il prossimo con tutti voi stessi. Purtroppo, il lavoro rappresenterà delle difficoltà non indifferenti. Sarà importante il gioco di squadra.

Cancro: la vostra sensibilità potrebbe mettervi nei guai.

Vi farete influenzare troppo facilmente dagli amici. Tenderete a seguire la corrente per non offendere gli altri. Questo vi renderà infelici e poco ottimisti. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di provare a essere voi stessi.

Previsioni e profili zodiacali dell'8 novembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: avrete molto da dare agli altri.

Ciò che conquisterà sarà la vostra simpatia. Avrete una parola gentile per tutti. Non inferirete sui problemi, ma cercherete una soluzione tutti insieme. Adotterete un atteggiamento positivo, fondato sul bisogno di introdurre novità positive.

Vergine: non sopporterete le persone prepotenti. Metterete le cose in chiaro fin da subito. Sarete decisi con gli amici e ancora di più con i colleghi di lavoro. Non tutti riusciranno a mettersi nei vostri panni. Ci sarà chi vi punterà il dito contro. Per fortuna, il partner sarà pronto a difendervi in ogni circostanza.

Bilancia: i recenti litigi con il partner si concluderanno in modo positivo. Finalmente, infatti, le acque si calmeranno. Apparirete leali e sinceri.

Per il momento, però, farete ancora un po' di fatica a lasciarvi andare. Sarà la famiglia e custodire i vostri segreti e le vostre rivelazioni più profonde.

Scorpione: risponderete all'irresistibile richiamo dell'amore. Sarete pronti a gettarvi a capofitto tra le braccia del partner. Riceverete molto affetto, anche se non da tutte le persone desiderate. Ci sarà qualcuno che, per suoi problemi personali, tenderà a tirarsi indietro.

Previsioni zodiacali del giorno 8 novembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: la giornata presenterà molte sorprese. Non vorrete rimandare i vostri impegni perché saprete di dover mantenere un certo ritmo. Terrete alto il vostro morale e quello degli amici. Pronuncerete parole di grande incoraggiamento che daranno a tutti la giusta spinta.

Capricorno: non riuscirete a controllare le vostre emozioni. Tenderete a vivere momenti altalenanti, caratterizzati da rabbia e da scatti inaspettati. Le previsioni astrologiche dell'8 novembre vi consigliano di provare a trovare la causa che sta alla base di questo: non ve ne pentirete.

Acquario: vedrete il mondo a colori. Per voi, non ci saranno sfumature negative. Non sarete disposti ad ascoltare le lamentele degli altri perché vorrete vivere secondo il vostro istinto naturale. Questo atteggiamento potrebbe dare vita a qualche contrasto, soprattutto con la famiglia.

Pesci: sarete profondamente innamorati. Presterete attenzione alla persona del cuore, senza riuscire a distogliere gli occhi da lei. Proverete sentimenti contrastanti che, per il momento, non faranno altro che aumentare la vostra confusione. Sarà importante trovare un nuovo equilibrio.