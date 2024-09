L'oroscopo della settimana dal 9 al 15 settembre annuncia il pianeta Mercurio rientrare nel segno della Vergine, che si dimostrerà più preparata al lavoro, mentre per i nati dello Scorpione sarà un periodo trionfante di emozioni. Il Leone preferirà non uscire dalla propria routine, soprattutto professionale, mentre l'Acquario sarà capace di dare il meglio per i propri progetti.

Previsioni oroscopo dal 9 al 15 settembre 2024 segno per segno

Ariete: questa settimana di settembre non vi darà molte soddisfazioni considerato la posizione sfavorevole di Venere.

Le vostre questioni d'amore non saranno affatto semplici da risolvere e potrebbero richiedere del tempo. In campo professionale perderete il supporto di Mercurio, ciò nonostante, potrete ancora contare su Marte e Giove in sestile per riuscire a mettere insieme buoni progetti. Voto - 6️⃣

Toro: configurazione astrale poco influente per quanto riguarda i sentimenti, se non tra le giornate di giovedì e venerdì, quando la Luna sarà in buon aspetto. Giocate bene le vostre carte, e con un po’ di fortuna, anche voi potrete vivere un bel rapporto con la vostra fiamma. In campo professionale non uscite subito allo scoperto. Le potenzialità che avete potrebbero portarvi lontano, ma dovrete saperle sfruttare appieno.

Voto - 8️⃣

Gemelli: la vostra curiosità vi spingerà a dare sempre di più per i vostri progetti professionali. Marte e Giove saranno favorevoli, ma attenzione a Mercurio in quadratura, che potrebbe causare qualche imprevisto. Riguardo le questioni d'amore sarà un periodo splendido per la vostra relazione di coppia, ma attenzione tra le giornate di martedì e mercoledì, quando la Luna sarà in quadratura.

Voto - 8️⃣

Cancro: periodo proficuo per quanto riguarda il lavoro per voi nativi del segno. Questo periodo sarà impegnativo, ma comunque pieno di soddisfazioni. Il sostegno di Mercurio inoltre sarà prezioso per i vostri progetti. In amore invece non si potrà dire la stessa cosa considerato Venere in quadratura. La Luna sarà favorevole lunedì, ma non sarà sufficiente per poter vivere un rapporto affiatato.

Voto - 6️⃣

Leone: questa settimana di settembre potrebbe iniziare con il piede sbagliato considerato la Luna in quadratura. Fortunatamente, sarete in grado di riprendervi velocemente, sfruttando il pianeta Venere a favore. Umiltà e buone emozioni, ma soprattutto rispetto reciproco, saranno alla base di una buona relazione di coppia. In campo professionale preferirete non uscire dalla vostra routine, considerato che al momento non vi sentite pronti per nuove idee e iniziative. Voto - 7️⃣

Vergine: il pianeta Mercurio ritornerà nel vostro segno zodiacale durante questa settimana. Il lavoro non sarà ancora estremamente proficuo, ciò nonostante potreste riuscire a gettare le basi verso nuovi interessanti progetti, dimostrando una maggiore preparazione.

Riguardo le questioni d'amore il vostro rapporto sarà stabile. Fate però attenzione tra le giornate di martedì e mercoledì, quando la Luna si troverà in quadratura dal segno del Sagittario. Voto - 8️⃣

Bilancia: sfera sentimentale affiatata e piacevole anche in questa settimana per voi nativi del segno. Il pianeta Venere vi terrà compagnia ancora per un po’, spingendovi a godere di una relazione di coppia unica e romantica. Attenzione però nel weekend, perché la Luna in quadratura potrebbe portare qualche piccola incomprensione. In ogni caso, nulla di grave. Nel lavoro sarete aiutati da Marte e Giove in trigono per mettere in piedi progetti di primo livello. Voto - 8️⃣

Scorpione: sarà una settimana trionfante di emozioni per voi nativi del segno, grazie a questo cielo sereno, che vedrà in particolare la Luna favorevole.

Sarà un periodo interessante per cercare di intensificare la vostra vita sentimentale. In ambito lavorativo non modificate i vostri obiettivi. Continuate per il momento su questa strada. Voto - 8️⃣

Sagittario: questa Venere in sestile dal segno della Bilancia vi permetterà di trovare un'intesa interessante con la persona che amate. Anche l'astro argenteo sarà dalla vostra parte tra le giornate di martedì e mercoledì. Avrete l'occasione per fare qualcosa di speciale con la persona che amate. In ambito lavorativo Mercurio sarà nuovamente in quadratura, e con Marte e Giove opposti, ci saranno ulteriori difficoltà da superare per i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Capricorno: la vostra vita di coppia continuerà a non essere così brillante considerato Venere in quadratura.

I vostri sentimenti verso il partner non saranno così chiari. Apritevi al dialogo, e sfruttate la Luna in buon aspetto, soprattutto durante il fine settimana. In ambito lavorativo potrete contare sul sostegno di Mercurio per portare a termine con successo le vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Acquario: ora che Mercurio non sarà più in opposizione, riuscirete a dare il meglio di voi nei vostri progetti professionali. Grazie a Marte e Giove in trigono, avrete energie e un pizzico di fortuna per poter raggiungere il successo che meritate. In amore godrete di una relazione stabile grazie a Venere. Approfittatene per fare qualcosa di speciale con il partner, e concludere al meglio questa stagione estiva.

Voto - 9️⃣

Pesci: settore professionale che potrebbe complicarsi ulteriormente durante questo periodo, considerato Mercurio in opposizione dal segno della Vergine, insieme a Marte e Giove in quadratura da un po’ di tempo. Dovrete prendervi le vostre responsabilità, anche quando sbagliate, e dimostrare di poter ripartire e dare di più. In amore sarà un periodo tutto sommato discreto per voi, ciò nonostante, fate attenzione durante le giornate di martedì e mercoledì, quando la Luna sarà in quadratura. Voto - 6️⃣