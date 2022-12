Inizia un nuovo weekend di dicembre, quali segni zodiacali avranno la fortuna di incontrare il partner dei propri sogni? Quali, invece, dovranno affrontare la rottura di una storia e iniziare la vita da single? Se siete curiosi di sapere quali consigli e piani hanno in mente le stelle per voi, di seguito trovate l'oroscopo per i single che riguarda la giornata di sabato 10 dicembre.

L'oroscopo dei single, sabato 10 dicembre: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete – Se avete intenzione di fare una vacanza, pensate a cosa vi aspetta: una tranquilla settimana di relax, un’esplosione di cultura o una storia d’amore?

Quelli della prima decade sperimenteranno la gelosia e un desiderio segreto di una relazione. Aspettatevi incontri, andrà tutto bene. Comunque, un consiglio: tenete a bada la vostra ironia perché potrebbe ferire le persone.

Toro – Qualcuno ha capito che siete allergici alla parola matrimonio e che ogni volta che la sentite avete voglia di fuggire, essere liberi, senza legami. Quelli della prima decade potranno apportare qualche cambiamento alla loro vita e in fondo questo significa innamorarsi. Gli astri consigliano di non farvi coinvolgere da una relazione tossica, troppo complicata.

Gemelli – Quanto tempo è passato dall’ultima volta che avete avuto una relazione d'amore? State iniziando a sentire la mancanza della vostra solitudine, quindi, siate proattivi.

I nati nella terza decade non saranno molto sentimentali o emotivi e possono aspettarsi la solitudine. Adesso siete stufi di non poter abbattere quel muro di indifferenza intorno a voi. L'Oroscopo consiglia di non cedere troppo facilmente alle lusinghe che fin dall’inizio non vi hanno fatto una buona impressione.

Cancro – Avete scelto di essere single, nessuno vi ha costretto.

Adesso non vi resta che godervelo o rinunciarci e iniziare una lunga storia d’amore. Se siete nella seconda decade e siete stanchi di essere single, è il momento di fare una vacanza. Qualche consiglio? Aprite gli occhi e se qualcosa non vi piace, esprimete la vostra opinione senza avere paura.

Previsioni astrologiche del 10 dicembre per i cuori solitari: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone – Cercherete la felicità dentro di voi e godrete della solitudine che avete scelto. Per i nati nella terza decade, questa sarà una delle giornate più confuse dell’anno. Per decisioni importanti, forse è meglio aspettare la fine dell’anno. Le stelle consigliano di meditare con calma a chi affidare il vostro amore: fidatevi del vostro istinto.

Vergine – Se tra le pieghe della vostra solitudine c’è un sentimento, questo sentimento si chiama amore. L’amore per un possibile Capricorno ha disturbato i vostri sogni per più di un mese, portandovi all’insonnia. Se appartenete alla prima decade, tenetevi lontano da ambienti snob e coltivate conoscenze autentiche.

Qualche consiglio? Non abbattetevi se il primo approccio non è stato dei migliori. Insistete e riuscirete a sedurre la persona che avete scelto.

Bilancia – Il destino vi darà un’opportunità che semplicemente non potete perdere: qualcuno che ha occhi solo per voi. Se appartenete alla terza decade, scoprirete come nutrire gli stessi interessi di una persona che vi ha conquistato. Non perdetevi nemmeno una festa e vestitevi bene. Con tutti questi impegni, avete la certezza di incontrare qualcuno. Se volete un consiglio, usate il vostro fascino per conquistare qualcuno che vi piace.

Scorpione – Sarete annoiati dalla monotona routine quotidiana. La vita è dura come single, specialmente per voi che sognate un matrimonio da favola.

Quelli della prima decade avranno un eccezionale spirito di inventiva. Sono in programma grandi incontri con un Acquario e un Pesci. Gli astri consigliano di mostrarvi a qualcuno che vi piace, fate attenzione a non dare l’impressione di essere troppo sicuri di voi.

La giornata dei single secondo l'oroscopo del 10 dicembre: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario – I vostri sentimenti vanno su e giù. La vita da single sta per appesantirvi e desiderate un partner stabile. Questa è la giornata perfetta per fare qualcosa di diverso con i vostri amici, come giocare insieme a un gioco da tavolo. Le stelle vi consigliano di cedere ai vostri desideri di qualcuno vicino a voi: anche voi potreste trarre vantaggio.

Capricorno – La solitudine sta iniziando a logorarvi. Siete inorriditi che non ci sia nessuno per cui preparare un delizioso pranzo. Prima di agire, riflettete sul tipo di single siete, se avete scelto di vivere così, oppure siete stati costretti. Se appartenete alla prima decade, non lasciatevi scoraggiare dalle piccole liti che dovrete affrontare: saprete rialzarvi e lottare per ottenere ciò che avete sempre desiderato. Qualche consiglio? Non lasciate che il passato abbia un effetto negativo sul vostro presente.

Acquario – Vi renderete finalmente conto di aver apportato alcuni importanti cambiamenti nella vita e di potervi godere la vita di coppia. Quelli della prima decade vedranno alcuni dei loro piani andare in fumo.

Non abbiate paura, le persone care sapranno capirvi e aiutarvi. Consiglio del giorno: l’ipocrisia non aiuta nessuno, evitatela quando potete.

Pesci – Una buona giornata, sfruttatela al meglio per capire cosa volete veramente e cercate di ottenerlo. Voi della terza decade sognerete sguardi ammalianti e farete diversi filmini mentali. Una serata vivace e vi sentirete energici. Ottime previsioni di incontri. Qualche consiglio? C’è attrazione tra voi e la persona che vi piace, ma l’amore è un’altra cosa.