Le previsioni dell'oroscopo del 22 dicembre 2022 esortano i Sagittario ad essere ottimisti, le soddisfazioni arriveranno. Gli Ariete, invece, devono essere pronti ad accogliere novità lavorative.

Oroscopo degli ultimi quattro segni del 22 dicembre

12° in classifica Ariete: meglio soli che male accompagnati, tenete sempre bene in mente questo concetto. Novità in arrivo sul lavoro, ma siete un po' troppo ancorati al vostro passato.

11° Pesci: ci sono delle decisioni da prendere a stretto giro. Cercate di mantenere la calma e di evitare di cedere alle provocazioni.

Le persone che vi circondano potrebbero farvi perdere la pazienza.

10° Toro: in questo momento potreste avere una chance per far cambiare idea ad una persona a cui tenete particolarmente. Forse vi ha valutato in maniera troppo frettolosa.

9° Bilancia: l'Oroscopo del 22 dicembre vi invita ad esternare un po' di più quello che avete dentro. Spesso, per paura di essere feriti, tendete ad essere molto reticenti, ma questo non sempre è un bene.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: giornata un po' confusa per i nati sotto questo segno. Dovete portare a compimento delle cose, pertanto, datevi da fare. Cercate di risolvere tutto prima delle festività natalizie.

7° Gemelli: se state cercando un nuovo impiego, allora è il momento giusto per darsi da fare.

Ci sono delle opportunità, ma dovete cercare di avere gli occhi ben aperti ed essere più furbi.

6° Cancro: avete proprio bisogno di staccare un po' la spina. Professionalmente è un periodo appagante, ma anche molto stancante. Urge un po' di relax in compagnia delle persone care.

5° Capricorno: le previsioni dell'oroscopo del 22 dicembre vi invitano ad essere un po' più presenti in amore.

Spesso siete estremamente distratti e la cosa potrebbe spingere gli altri a reputarvi inaffidabili.

Oroscopo segni fortunati

4° in classifica Vergine: siete persone estremamente sincere, forse anche troppo. Talvolta dite cose che sarebbe opportuno tenere per voi, ma non ci riuscite. Siete un libro aperto in certi casi.

3° Leone: l'oroscopo del 22 dicembre denota l'inizio di un periodo molto interessante per voi.

Ci sono delle opportunità all'orizzonte, tuttavia, dovete anche fare in modo di non tralasciare i vostri cari.

2° Sagittario: vi impegnate tanto in quello che fate e questo vi porterà ad essere un po' distratti. Le soddisfazioni, però, arriveranno tutte, dovete solo essere pazienti ancora un altro po' di tempo.

1° Acquario: ottimo momento per l'amore. Siete un po' circondati da tante tentazioni, quindi, cercate di mantenere la calma. Non siate troppo inflessibili in ambito professionale.