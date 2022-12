L'oroscopo della giornata di venerdì 16 dicembre vedrà un'ottima Venere splendere per i nativi Toro, mentre Scorpione sarà piuttosto diretto in amore. Una forte lucidità permetterà ai nativi Acquario di gestire per bene le proprie mansioni al lavoro, mentre Pesci dovrà essere paziente a causa di questa Luna opposta. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 16 dicembre.

Previsioni oroscopo venerdì 16 dicembre 2022 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale in fase di stallo in questo periodo un po’ difficile a causa di Venere in quadratura.

Non sarete spesso inclini al dialogo, e non sarà così semplice uscire da questa situazione. Per quanto riguarda il lavoro a volte l'organizzazione è tutto in alcuni progetti, ma con Mercurio in cattivo aspetto potrebbero sfuggirvi importanti dettagli. Voto - 6️⃣

Toro: un'ottima Venere splende per voi nativi del segno in trigono dal segno amico del Capricorno. Insieme alla Luna, in amore non mancheranno momenti di gioia con la persona che amate, soprattutto per voi che siete nati nella terza decade. Sul fronte professionale saprete smontare i vostri colleghi con il vostro modo di fare, procedendo dritti verso il successo con i vostri progetti. Voto - 9️⃣

Gemelli: configurazione astrale tra alti e bassi secondo l'oroscopo della giornata di venerdì.

Questa parte finale della settimana non inizierà al meglio, ciò nonostante in voi rimane la speranza di un poter vivere un rapporto migliore con il partner. Forse non è colpa vostra se l'intesa tra di voi non è il massimo, ma questo non vuol dire che non potete fare nulla per risolvere la questione. Nel lavoro Giove in quadratura porterà un po’ di sfortuna, ma con Marte nel segno riuscirete a reagire.

Voto - 7️⃣

Cancro: la Luna in sestile vi permetterà di cercare e trovare il dialogo con la persona che amate. Venere rimane opposta, ma per il momento evitate il romanticismo, perché avrete bisogno di recuperare sintonia con il partner, soprattutto in questo periodo. Nel lavoro vi prenderete cura dei vostri progetti, ma con Mercurio opposto dovrete accettare pro e contro del vostro impiego.

Voto - 7️⃣

Leone: sfera sentimentale stabile ma forse anonima in questa giornata di venerdì. Questo non vorrà dire che tra voi e il partner ci saranno litigi o incomprensioni, ciò nonostante provate a fare qualcosa per accendere la vostra storia d'amore. In ambito lavorativo un nuovo progetto potrebbe stimolarvi parecchio, e sarete spinti, quasi obbligati a impegnarvi e fare molto di più di quel che potete fare. Voto - 7️⃣

Vergine: la Luna in congiunzione porterà buon umore e voglia di fare, soprattutto sul fronte amoroso. Sarà una giornata più che soddisfacente e stimolante per provare a fare qualcosa di piacevole insieme alla vostra amata, single oppure no. Nel lavoro questo periodo in particolare potrebbe rivelarsi più stancante del solito.

Siate pazienti, anche perché non state andando così male. Voto - 8️⃣

Bilancia: periodo poso stimolante in amore secondo l'oroscopo. Potreste volere una pausa dalla vostra routine, ma dovrete tenere a mente che certe decisioni, nel bene e nel male andranno prese insieme al partner. Per quanto riguarda il lavoro l'impegno da parte vostra non mancherà, ma con Mercurio in quadratura non potrete ottenere sempre risultati soddisfacenti. Voto - 6️⃣

Scorpione: con la Luna e Venere in ottimo aspetto, sul fronte amoroso sarete piuttosto diretti nei confronti della persona che amate. Anche voi cuori solitari potreste decidere di sfruttare questo periodo di festa per farvi avanti finalmente. In ambito lavorativo ci metterete il vostro solito impegno in quel che fate, ciò nonostante avrete bisogno di trovare una direzione permanente.

Voto - 8️⃣

Sagittario: previsioni astrali che vedranno la Luna contro di voi secondo l'oroscopo della giornata di venerdì. Per vivere un rapporto davvero affiatato non basterà solo essere romantici, dovrete avere anche il giusto buon senso. In ambito lavorativo forse potrebbe essere opportuno attendere un periodo più proficuo per buttarsi in progetti più grandi e ambiziosi. Voto - 6️⃣

Capricorno: non potrete chiedere di meglio in questo periodo sul fronte sentimentale. La Luna e Venere vi sorrideranno e, cuori solitari o meno, potrete rendere questo periodo indimenticabile con la vostra maturità e il vostro romanticismo. In ambito professionale godrete di una forte organizzazione e decisione, utile per portare avanti fino in fondo anche progetti più complicati del previsto.

Voto - 9️⃣

Acquario: un'ottima lucidità vi permetterà di non commettere errori in ambito professionale in questa giornata di venerdì. Per quanto riguarda i sentimenti, questa giornata potrà sembrarvi quasi di passaggio, ma starà a voi decidere se rendere la vostra relazione di coppia anonima o movimentata e romantica. Voto - 7️⃣

Pesci: configurazione astrale che vedrà Venere e Luna in contrapposizione tra loro secondo l'oroscopo. La vostra storia d'amore andrà avanti nonostante tutto, ciò nonostante dovrete essere pazienti e non forzare alcuni eventi, non in questa giornata almeno. Per quanto riguarda il lavoro Giove e Mercurio vi permetteranno di centrare discreti successi, ma con Marte in quadratura non dovrete sciupare tutte le vostre energie. Voto - 7️⃣