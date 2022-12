Le previsioni dell'oroscopo della giornata di Natale, domenica 25 dicembre, invitano molti segni ad essere più pazienti e riconoscenti. In questo periodo dell'anno bisognerebbe fare i conti con la propria coscienza e trarre le somme.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Sagittario: siete un po' pensierosi in questi giorni di festa. Il modo migliore per scacciare via i cattivi pensieri è quello di circondarsi delle persone care.

11° Gemelli: siete un po' indecisi sulle decisioni da prendere. I nati sotto questo segno dovrebbero prestare un po' di attenzione in più a quello che vi dice il cuore.

L'Oroscopo del 25 dicembre vi invita a seguirlo. .

10° Leone: questa è una giornata di pace e di serenità, cercate di non dare luogo a futili discussioni per motivi inutili., Dal punto di vista professionale è importante non prendere decisioni affrettate.

9° Pesci: tutti hanno diritto ad una giornata di relax, quindi, cercate di rilassarvi senza pensare troppo a tutte le cose che avete da fare. Buon momento per quanto riguarda la sfera professionale.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: c'è aria di novità. I nati sotto questo segno devono tenere gli occhi ben aperti, poiché presto potrebbero arrivare delle buone notizie. Cercate di essere determinati.

7° Cancro: le previsioni dell'oroscopo del 25 dicembre vi invitano ad essere più accondiscendenti nei riguardi delle persone che vi circondano.

Non bisogna essere troppo pretenziosi per essere felici.

6° Vergine: alti e bassi in amore. Se state pensando di iniziare una nuova attività, presto potreste ricevere delle risposte. Occhi aperti anche alla concorrenza, perché potrebbero esserci dei problemi.

5° Bilancia: giornata di relax in compagnia delle persone care. Cercate di non trascurare i bisogni delle persone a cui tenete di più e, soprattutto, non trascurate voi stessi.

Oroscopo segni fortunati del 25 dicembre

4° in classifica Capricorno: in questo periodo siete stati parecchio assorbiti dal lavoro. Adesso, però, è tempo di darsi da fare e di dedicarsi un po' di più anche ai vostri cari.

3° Acquario: siate più audaci. Dal punto di vista professionale questo è un ottimo momento per mettersi in gioco.

Ci sono delle novità in arrivo. In amore dovete essere più presenti.

2° Ariete: le previsioni dell'oroscopo del 25 dicembre vi invitano ad essere pazienti, le soddisfazioni arriveranno, ma non dovete essere molto frettolosi. Cercate di dare tempo al tempo.

1° Toro: ottimo momento per sfoderare tutte le vostre armi da seduttori e seduttrici. Venere è nel segno e questo vuol dire una sola cosa, ovvero, passione. Approfittatene.