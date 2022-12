Le previsioni dell'oroscopo del 28 dicembre invitano i nati sotto il segno dell'Acquario ad approfittare di questo momento gratificante per il lavoro. I Leone avranno una giornata molto impegnativa.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: se non riuscire a risalire la cresta dell'onda, allora forse è il caso che vi fermiate un attimo a fare il punto della situazione. Non perdete troppo tempo in chiacchiere.

11° Pesci: risolvete al più presto le faccende in sospeso e cercate di non badare troppo a quello che pensano gli altri.

Ricordate che la relazione più duratura che si ha nella vita è quella con se stessi.

10° Leone: giornata molto impegnativa quella del 28 dicembre secondo le previsioni dell'Oroscopo. Cercate di riflettere sulle vostre azioni e su quello che vi auspicate dal vostro futuro.

9° Gemelli: in questo periodo potreste essere assaliti da dubbi e perplessità. Dal punto di vista sentimentale è importante cogliere la palla al balzo e impegnarvi affinché riusciate a realizzare i vostri sogni.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Sagittario: giornata un po' controversa quella di oggi. Siete un po' indecisi sul da farsi e questo potrebbe causarvi un po' di malcontento. Cercate di riflettere prima di dire cose che non pensate.

7° Scorpione: ci sono dei momenti nella vita in cui giunge il momento di tirare le somme. L'Oroscopo del 28 dicembre vi invita ad essere piuttosto risoluti e a non aspettare che siano gli altri a prendere decisioni per voi.

6° Vergine: buon momento per quanto riguarda i rapporti interpersonali. Ci sono delle novità in arrivo, ma dovete cercare di essere un po' più lungimiranti.

Non pensate solo al presente, ma anche alle conseguenze delle vostre scelte.

5° Bilancia: in amore ci sono un po' di indecisioni e titubanze. Cercate di tenere gli occhi ben aperti per quanto riguarda la sfera professionale. Cercate di non lasciare nulla al caso.

Oroscopo segni fortunati del 28 dicembre

4° in classifica Acquario: buon momento sia per l'amore sia per il lavoro.

Specie in questo secondo ambito ci saranno delle interessanti gratifiche.

3° Capricorno: ci sono dei cambiamenti per quanto riguarda le vostre abitudini. Cercate di non essere troppo testardi. Inseguire i propri obiettivi va bene, ma è necessario adattarsi anche alle circostanze.

2° Cancro: l'oroscopo del 28 dicembre vi invita ad essere un po' più risoluti. Le occasioni in arrivo sono molto buone, ma la cosa importante è restare concentrati sui vostri obiettivi e non perderli di vista.

1° Toro: ci sono delle ottime opportunità all'orizzonte. Buon momento per quanto riguarda la sfera sentimentale, la cosa importante è non lasciare nulla al caso.