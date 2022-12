L'Oroscopo di domani 20 dicembre è pronto a dare consigli e dritte riguardo il periodo. In primo piano le previsioni zodiacali di martedì relative ai primi sei segni dello zodiaco. Largo dunque ai soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. La giornata astrologicamente parlando ci mostra l'ingresso di Giove in Ariete, con la Luna stabile in Scorpione e il Sole in Sagittario.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 20 dicembre, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 20 dicembre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: 'top del giorno'. L'oroscopo del 20 dicembre annuncia l'arrivo di Giove nel segno. In amore anche la Luna vi regalerà delle piacevoli emozioni, ovviamente da condividere con la persona amata, state infatti, attraversando un momento della vostra vita serena e felice. Venere vi farà sentire più belli e i complimenti degli ammiratori arriveranno inaspettatamente. Sarete molto bravi ad accordare tutti i suoni della vostra orchestra interiore e a trovare un equilibrio tra pensieri che fino a poco tempo fa si scontravano nella vostra mente. Nel lavoro, sentirete di avere una marcia in più e sarete pronti a fare grandi passi in avanti per la vostra vita professionale, grazie alle vostre intuizioni che si stanno rivelando profetiche.

Toro: ★★. Giornata con probabili intoppi da risolvere. In amore, le stelle antipatiche vi renderanno molto capricciosi e lamentosi, soprattutto nei confronti del vostro partner. Sembra infatti che non si riesca a digerire alcune situazioni che si sono create tra di voi. Così questo stress purtroppo, si ripercuoterà negativamente anche sulla vostra relazione, rendendola problematica e nervosa.

Sarà meglio evitare almeno per oggi, di indirizzare battutine pungenti e frasi sprezzanti nei confronti delle persone che vi sono vicine. Potrebbero reagire piuttosto male, per colpa della Luna, che lascia presagire alcuni malintesi in arrivo. Nel lavoro, restate con le antenne alzate se non volete cadere in strani tranelli di un collega poco gentile, e cercate di non arrabbiarvi eccessivamente.

Gemelli: ★★. Si presume possa maturare un periodo molto impegnativo. In amore, alcuni valori dissonanti nel segno vostro potranno provocarvi qualche lieve dissapore con la persona che avete accanto. Niente paura, perché in serata ogni piccolo screzio sparirà, grazie al tocco di delicatezza che possedete, che vi aiuterà a risolvere e chiarire una questione lasciata in sospeso con la vostra dolce metà. Sapete sempre come sostenere le vostre ragioni e non chinate quasi mai la testa. Stasera però, potreste trovarvi in difficoltà nello spiegare agli altri quali sono i motivi profondi del vostro malumore. Sul lavoro, siete tanto confusi e vi piacerebbe essere aiutati dai vostri colleghi.

Oroscopo di martedì 20 dicembre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Periodo fortunato, in diversi casi tale da rendere molti di voi davvero imprevedibili. In amore, il quadro della giornata dicembrina sarà molto più bello del solito, anzi, addirittura esaltante. Ottimo il clima nella coppia, che sarà vivificato da un senso di completezza e di armonia. Tra voi ed il partner i sentimenti condivisi e l'aria di tranquillità costelleranno la vostra vita a due, regalando situazioni dolci e sensuali da sfruttare a piacere. Vi sveglierete di ottimo umore, grazie alla Luna, che, con i suoi influssi destinati a ridare fiato al menage, rimarrete con uno stato d'animo alquanto positivo e propositivo, che attirerà persone e circostanze interessanti nella vostra vita.

Nel lavoro, la fatica non vi pesa proprio; lavorare per voi è bello, e le conferme della vostra bravura vi giungono costanti, dai vostri colleghi.

Leone: ★★★. Giornata sottotono. In amore, diversi pianeti vi renderanno un po’ combattuti nella vostra vita di coppia, ma niente paura, perché con la vostra proverbiale affabilità ogni dissapore verso il partner sparirà velocemente. E poi, a voi piace un po’ di pepe nella relazione di coppia: rende la vita molto più interessante. Una giornata sotto il segno di aspetti difficili da parte delle stelle, con amori immaginari, spese eccessive, e un generale disorientamento: potrebbero essere i rischi a cui potreste andare incontro. Agite, ma senza aspettarvi risultati concreti e prendete questa giornata come un esperimento non riuscito bene.

Nel lavoro, non potete ancora cantare vittoria! Anche se avete ottenuto risultati molto importanti negli ultimi mesi c'è ancora tanta strada da fare.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 20 dicembre, mette sul piatto una giornata sufficientemente buona. In amore, l'intesa con il vostro partner sta migliorando a vista d'occhio, giorno dopo giorno. In questo particolare periodo poi, le stelle vi aiuteranno a premere sull'acceleratore, pensando ad un importante futuro insieme. Così, sostenuti dalla buona astrologia, sarete in grado di gestire perfettamente una situazione parecchio intricata. Saranno in molti a chiedere il vostro prezioso consiglio e saranno soprattutto in molti a decidere di seguirlo.

Nel lavoro, un cielo positivo porterà movimento alla vostra giornata. Vi metterete in contatto con nuove persone che potrebbero aiutarvi a dare una svolta alla vostra vita lavorativa.

