L'oroscopo di domani 12 dicembre è pronto ad esprimere un giudizio, serio e non di parte, atto a dare una linea guida al primo giorno della settimana entrante. In primo piano in questo frangente le previsioni zodiacali di lunedì esclusivamente indirizzate ai primi sei segni dello zodiaco. A chi ancora non avesse bene a mente di quali simboli astrali stiamo parlando diciamo che fanno parte della prima tranche zodiacale i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

La ripartenza della settimana mette in risalto un Marte in Gemelli alquanto 'birichino', nel periodo in diretta opposizione al Sole, quest'ultimo posizionato nel settore dei Gemelli.

Periodo molto favorevole invece a coloro che sono nati sotto il segno del Leone, come pure in quello dell'Ariete, ambedue considerati in giornata a cinque stelle. Curiosi di appurare qualcosa di più?

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'Oroscopo di lunedì 12 dicembre, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 12 dicembre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del giorno 12 dicembre mette in evidenza un periodo molto fortunato sia in amore che nel lavoro. In amore, Venere regalerà momenti magici da condividere con un partner che sa come sedurvi e conquistarvi. Tutto girerà per il meglio e, se saprete ascoltare le esigenze del partner come avete fatto finora, questo già bel rapporto potrà senz'altro decollare una volta per tutte.

L'assetto delle stelle in questi giorni creerà una sorta di armonia che vi darà finalmente una sensazione di pace e serenità. È il momento giusto di frequentare altre persone, se siete single, magari che la pensano allo stesso modo vostro: farete di tutto per riconoscerle e incoraggiarle. Nel lavoro, durante lo scorrere di questa incredibile giornata il senso speculativo, la determinazione e la tenacia vi aiuteranno a far carriera.

Lanciatevi in nuove esperienze!

Toro: ★★★★. Lunedì tutto sommato positivo, seppur con lievi alti e bassi soprattutto a metà o fine pomeriggio. In amore, la buona notizia è che questo imminente lunedì tutto potrebbe essere visto in netto miglioramento! Quella luminosità sul vostro viso verrà data da una misteriosa fonte interiore; o almeno così lo percepiranno tutti gli altri, ad iniziare dal partner.

Le stelle vi faranno vivere una giornata entusiasmante e forse anche incorniciata da un inatteso quanto piacevole colpo di scena. Sarete intraprendenti, coraggiosi e creativi e non vedrete l'ora di dar vita a nuovi progetti, ovviamente tra quelli che vi stanno più a cuore. Voi single invece, con il vostro modo di fare esuberante riuscirete ad entrare facilmente in contatto con persone simili o completamente diverse da voi: riuscirete a fare belle conquiste! Nel lavoro, approfittate del cielo positivo del momento per portare a termine tutti quei progetti da troppo tempo procrastinati. Date pure una sferzata di novità alla vostra quotidianità, ok?

Gemelli: ★★. Seppur in panne visto la giornata valutata in negativo e nonostante qualche contrattempo, riuscirete a mantenere la rotta, rispondendo agli imprevisti con ottimismo.

Alla fine verrete premiati dal destino ma non ne sarete felicissimi: forse dovrete fare buon viso a cattivo gioco, costretti da qualcuno ad accettare un cambio di programma. In amore, le stelle creeranno un'atmosfera decisamente pesante. Avrete infatti la sensazione che non ci sia proprio il modo di ritrovare la pace e l'equilibrio di un tempo nella vostra relazione. La Luna vi renderà silenziosi e riservati, avrete paura di dire qualcosa che possa turbare le persone che vi stanno vicino. Single, c'è tanta confusione attorno a voi! Vi piacerebbe trovare un po' di tempo da dedicare a voi stessi, rilassarvi e pensare a come rendere migliore la giornata, ma spesso non vi è dato farlo. Nel lavoro, vi sentirete tesi a causa di alcune situazioni che non stanno andando come vorreste.

Avrete la sensazione che nessuno creda veramente in voi o nel vostro talento.

Oroscopo di lunedì 12 dicembre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Questo lunedì calcolate con attenzione le entrate e le uscite, se non volete essere colti di sorpresa da notizie poco rassicuranti a livello economico. Tutto sta nel fare scelte oculate, limitando gli sprechi e nel cogliere al volo le occasioni migliori. In amore, per una volta cercate di non programmare nel dettaglio la giornata, ma oziate e dedicatevi a voi stessi ed al vostro partner. Pensate ad un nuovo look che possa sconvolgere il vostro amore e voi stessi. cercate di coccolarvi in questo periodo di attesa alle prossime festività.

La Luna vi regalerà una giornata ricca di dolci emozioni. Forse alcuni di voi ancora sono in attesa oppur si stanno impegnando per poter finalmente trovare un punto fermo a livello sentimentale. Mercurio vi aiuterà a ritrovare il dialogo con le persone da cui vi eravate allontanati, anche a livello sentimentale. Nel lavoro invece, le stelle vi rallegreranno e faranno nascere in voi nuove speranze legate alla sfera professionale. Dovreste iniziare a prendere in considerazione una nuova collaborazione.

Leone: ★★★★★. Tanta grinta e voglia di fare centro in ogni situazione in questo inizio settimana vi farà sentire davvero con le spalle coperte. Sarete sicuri di voi stessi in molte situazioni che in altri tempi invece vi avrebbero fatto tramare.

Le responsabilità infatti non saranno un peso, ma uno stimolo a migliorare e a dare sempre il massimo. In amore, le coppie potrebbero finalmente andare lontano con un progetto che da parecchio tempo è stato parcheggiato, non si sa bene per quale ragione, e che quindi riprenderà vigore e splendore! Ci sarà un quadro di placido relax in cui potrete godere dei vostri hobby preferiti, in santa pace. Eventuali momenti di tempo libero, se siete felicemente in pensione, daranno effetti prodigiosi al vostro umore. Molti del segno saranno allietati da una vita familiare armonica e serena in ogni senso. Nel lavoro, aperti e affabili come non mai, susciterete dovunque interesse e simpatia. Approfittate dell'occasione per instaurare nuovi rapporti con i colleghi.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, di lunedì 12 dicembre, mette in chiaro il fatto che saprete vedere molto ben al di là degli intralci reali o immaginari, grazie alla grinta decisiva fornita dalla Luna in sestile con Marte. Dunque abbastanza buono il periodo se vi state preparando per un difficile test, un esame o un colloquio di lavoro. In amore però, alcune coppie dovranno lavorare ancora molto sui propri desideri e sui propri modi di fare con il partner, in modo da poter trovare al più presto un nuovo equilibrio in comune. Ritrovare l'armonia che per molto tempo è mancata non sarà facile, è vero, ma nemmeno impossibile! Le stelle doneranno una giornata sufficientemente positiva per assaporare fino in fondo i rapporti con la famiglia e gli amici più cari.

Con un pò di organizzazione ci riuscite alla grande! Nel lavoro, non dovete ingigantire i problemi: a tutto c'è una soluzione. Occorre darsi da fare ancora, ma alla fine ce la farete a portare a termine i vostri compiti.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 12 dicembre.