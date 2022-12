Nella giornata di lunedì 12 dicembre, i nati sotto il segno della Vergine possono aspettarsi, dal loro Oroscopo, un'importante novità in arrivo. Bene anche il Sagittario, consigliato un po' di sano riposo per il Leone.

Oroscopo per Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: quella dell'Ariete sarà una giornata lavorativa molto faticosa. A fine giornata, concedetevi un lusso che rimandavate da tempo con il vostro partner. Per chi ne è impossibilitato, trascorrete del tempo in relax con amici e/o famiglia.

Toro: l'oroscopo per il Toro sconsiglia di rispondere alle provocazioni, anche se il transito di Saturno ve ne metterà di diverse lungo il vostro percorso.

Cercate di passarci sopra o ne sarete sormontati in maniera irrecuperabile.

Gemelli: per i nati sotto il segno dei Gemelli la giornata procederà a gonfie vele. In ambito lavorativo, nessun ostacolo insormontabile. In famiglia, una notizia che riguarda un vostro caro vi riempirà il cuore di gioia. Ottima giornata in ambito sentimentale anche per i single.

Previsioni astrali per Cancro, Leone e Vergine

Cancro: quella del Cancro non sarà la migliore delle giornate. Il week-end vi ha permesso di ricaricare le pile, ma vi sentite ancora giù per delle piccole incomprensioni che sorgeranno nel corso della giornata soprattutto in ambiente lavorativo. Ritagliate un momento di intimità col vostro partner nel corso della serata per non rischiare di sprofondare.

Leone: in ambito lavorativo delle richieste sempre più pressanti la faranno da padrone. Voi sarete in grado di gestirle egregiamente ma, a fine giornata, un po' di sano riposo è tutto quello che vi ci vuole. La Luna in Mercurio vi porterà delle buone notizie in ambito sentimentale.

Vergine: l'oroscopo della Vergine prevede che sarete voi i veri vincitori di questa giornata.

Anche se all'inizio non vi sembrerà così, man mano che passano le ore riceverete delle ottime notizie che attendevate da tempo. Cercate di approfittarne per il vostro riscatto. Anche in ambito sentimentale procederà tutto a gonfie vele come non accadeva da tempo.

L'oroscopo relativo a Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: l'oroscopo per i nati sotto il segno della Bilancia prevede una giornata piatta, a tratti quasi noiosa.

Non forzate troppo le cose o rischiate di scatenare un putiferio dal quale potreste non avere le forze per uscirne. Accontentatevi, tempi migliori sono in arrivo nei prossimi giorni.

Scorpione: la vostra giornata sarà piuttosto rilassante. Mettete da parte le piccole scaramucce in ambito lavorativo e godetevi il meritato relax.

Sagittario: appena dopo la Vergine, sarete voi i protagonisti della giornata di lunedì. Molto bene scuola e lavoro. In ambito sentimentale, sarà la giornata del riscatto per i single. Approfittate del transito di Venere per fare scacco matto.

Previsioni oroscopo per Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: l'oroscopo per i nati sotto il segno del Capricorno prevede una montagna russa di emozioni in ambito sentimentale.

Vi sentirete a tratti incompresi, a tratti coccolati. Non abbassate mai la guardia in quanto in questo periodo siete molto fragili. Nessuna grossa novità in ambito sentimentale.

Acquario: anche per l'Acquario, così come per lo Scorpione, la parola chiave è lasciar correre. Gli ostacoli che vi si presenteranno davanti sembreranno, dapprima, delle montagne da scalare ma, riflettendoci a fine giornata, capirete che avete fatto bene a non lasciarvi imprigionare da essi. In ambito sentimentale, la passione vi catturerà. In questo caso il consiglio è quello di lasciarvi andare.

Pesci: per i nati sotto il segno dei Pesci nessuna grande novità in arrivo. Non considerate questo come un limite, ma come un'opportunità. Cercate di cogliere le piccole e poche opportunità che vi si presenteranno nel corso della giornata per arrivare a fine giornata senza un'eccessiva quantità di stress.