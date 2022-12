Le festività si avvicinano e un altro anno volge al termine. L'oroscopo prevede buone notizie per la maggior parte dei segni zodiacali, in particolar modo per il Sagittario. Brutte notizie in vista, invece, per il Capricorno, ma niente di irrecuperabile.

Oroscopo per Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: la Luna sarà dalla vostra parte per la maggior parte dei giorni di questa settimana. In ambito lavorativo, scoprirete un crescendo di novità che vi porteranno ad apprezzare la vostra posizione. In amore una lieta novella vi rallegrerà il cuore.

Toro: se nel corso del week-end non avete avuto modo di smaltire lo stress accumulato nel corso della scorsa settimana, tra lunedì e martedì vi sembrerà di esplodere.

Mantenete la calma, più la settimana andrà avanti e più vi sentirete appagati nel vostro lavoro. In ambito sentimentale procederà tutto liscio.

Gemelli: l'Oroscopo per i nati sotto il segno dei Gemelli prevede ottime notizie. Se la fortuna fosse di metallo, voi sareste la calamita più forte che esista. Cercate di osare, questa potrebbe essere la settimana per mettere a punto un gran colpo.

Previsioni astrali per Cancro, Leone e Vergine

Cancro: per il Cancro la settimana lavorativa sarà ancor più faticosa della precedente. Cercate di arrivare a sabato senza lasciarvi sormontare dalle difficoltà in quanto nel week-end, il vostro partner e/o la vostra famiglia vi daranno modo di concedervi dei momenti di relax come non accadeva da tempo.

Leone: l'oroscopo per i nati sotto il segno del Leone prevede che la settimana procederà a gonfie vele. Niente di nuovo per quanto riguarda il lavoro. In amore riscoprirete la passione e, per i single, meglio gettarsi a capofitto nelle occasioni che la vita vi riserva.

Vergine: quando tutto sembrava perduto, una nuova opportunità si innesta sul vostro percorso per non farvi perdere le speranze.

Cercate di coglierla al volo in quanto non ve ne capiteranno altre di così grandi, perlomeno a breve. In amore filerà tutto liscio, se voi sarete in grado di non farvi male con le vostre stesse mani.

L'oroscopo relativo a Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: da quando le cose nella vostra vita sono iniziate a cambiare vi sentite persi.

Da metà settimana è ora di darsi da fare per voltare pagina. Le opportunità date dagli altri non saranno molte, ma, almeno in ambito lavorativo, avrete la fortuna di potervele creare da soli. In ambito sentimentale qualche piccola scaramuccia potrebbe annebbiarvi la vista nel week-end.

Scorpione: quella dello Scorpione sarà una settimana in cui la vena polemica si accenderà continuamente a causa di ingiustizie passate e presenti che faranno capolino. Consolatevi con l'amore, ma non riversate sul vostro partner tutte le vostre frustrazioni.

Sagittario: l'oroscopo per i nati sotto il segno del Sagittario prevede una settimana strepitosa sotto tutti i punti di vista. Il lavoro procederà a gonfie vele e, per chi è in cerca di occupazione, una notizia ottima vi sarà annunciata a metà settimana.

In amore è il momento di azzardare un po' di più per non rischiare di lasciarsi sfuggire fantastiche esperienze.

Previsioni oroscopo per Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: come preannunciato inizialmente, la settimana per il Capricorno non sarà delle migliori. Vi sentirete crollare il mondo addosso per la maggior parte del tempo a causa delle novità poco piacevoli in ambito lavorativo e sentimentale. Unica nota positiva sono le vostre amicizie, su cui potete sempre contare e che vi aiuteranno ad uscire da questa settimana difficoltosa.

Acquario: l'oroscopo per i nati sotto il segno dell'Acquario non prevede grosse novità rispetto alla settimana precedente. Il vostro lavoro procederà come vi aspettavate.

In ambito sentimentale, per le coppie consolidate da anni è il momento di risvegliare i sensi e riscoprire la passione.

Pesci: per i Pesci, dei giorni all'insegna del piacevole relax vi accompagneranno da lunedì fino all'inizio della settimana di Natale. Tutto procederà liscio, tranne in quelle occasioni in cui sarete voi stessi a farvi del male a causa dei vostri modi manipolativi.