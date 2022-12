L'oroscopo del giorno 12 dicembre è pronto a svelare le previsioni zodiacali per lunedì. Sotto controllo da parte dell'Astrologia quotidiana i sei segni appartenenti alla seconda sestina. Spazio dunque a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: ansiosi di sapere come andrà l'inizio della nuova settimana? Bene, vediamo come evolverà il periodo iniziando a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 12 dicembre. A voi il piacere di scoprire il responso delle stelle in merito a lavoro e sentimenti.

Previsioni zodiacali del 12 dicembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Ottimo periodo per voi nativi. Ancor più, avendo un segno ascendente tra i primi in classifica. La Luna in Leone intanto vi sorriderà apertamente: si prospetta quindi una giornata piena di novità, magari anche di facce nuove oppure di posti sconosciuti da visitare. Potreste approfittarne per apportare dei cambiamenti alla solita routine o alla vita domestica. Nel lavoro tirate le somme delle attività fin qui fatte e formulate nuovi progetti per il futuro. Non rimandate ancora ma buttatevi in nuovi ambiti. In amore invece la troppa differenza di gusti e passioni tra voi e chi amate potrebbe finire per portarvi su strade diverse.

Prendete in considerazione le cose sulle quali convergete alla grande e sfruttatele per dare ossigeno al rapporto. Consiglio: anche se vi piace stare all’aria aperta, non sottovalutate il freddo! Copritevi bene e scegliete di uscire nelle ore pomeridiane.

Scorpione: ★★★★. Una buona giornata si prepara ad arrivare. Poteva essere migliore, questo si, purtroppo alcune convergenze astrali non hanno permesso una valutazione più alta.

Intanto la settimana ricomincia, si torna al lavoro e al solito tran tran. L’umore in alcuni momenti non sarà dei migliori. Le richieste di chi sta sopra, al comando, saranno molte ma non vi smonteranno proprio per nulla. Riuscirete a farvi valere con un’idea abbastanza risolutiva, il che vi farà risparmiare tanto tempo e risolvere diverse beghe.

Giove dal segno dei Pesci favorirà novità e innovazioni e ve le presenterà su un piatto d’argento. Sappiate cogliere il momento sfruttando al meglio qualsiasi situazione. In amore, sarete aperti a nuove esperienze, soprattutto se siete single. Siete sul punto di far entrare nella vostra vita una bella persona: splendido momento per dare un colpo di spugna al passato! Consiglio: aprite la mente a nuove realtà esistenziali, perché la vostra vita ha bisogno di aria nuova. Non fatevi condizionare da paure o preconcetti.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo di lunedì 12 dicembre mette in evidenza un periodo poco positivo. L'opposizione marziana in direzione del vostro Sole nel segno renderà tutto o almeno gran parte delle cose decisamente più difficile da affrontare.

In tanti forse avrete tanta voglia di rinchiudervi in casa e magari di non vedere nessuno. Anche se qualcuno dei vostri familiari cercherà di con tanta pazienza di riportarvi alla luce del sole. Attenzione ad un soggetto alquanto criptico o insolente: nasconde dentro di sé intenzioni tutt’altro che pacifiche. Selezionate le persone da frequentare e scegliete solo quelle da cui non dovete proteggervi perché capaci di garantirvi rapporti più diretti, più veri. Aprite le braccia a chi vi offre relazioni sincere basate su affinità spirituali e intese sottili. Nel lavoro invece, tutto procederà per il meglio: da quando avete scelto di non lavorare con chi non vi piace come carattere vi siete messi al riparo da numerosi guai.

In amore non mettete in crisi la vostra relazione per un’avventura di poco conto. Semmai, vivacizzate la vita a due anche nella quotidianità. Consiglio: cercate di stare calmi perché se vi stressate troppo diventate permalosi ed esageratamente sensibili ad ogni gesto altrui.

Oroscopo e stelle del 12 dicembre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Venere in congiunzione a Mercurio, entrambi presenti nel segno, sono pronti a regalare una giornata davvero coi fiocchi. Visto il periodo altamente affidabile e positivo, se volete potrete prendervi un po’ di tempo per staccare la spina, per rigenerarvi d'animo e di fisico. Quando avvertite che siete arrivati ad un livello di stanchezza eccessivo, prendetevi del tempo per meditare.

Nel lavoro in questi giorni vi viene dimostrata dai colleghi molta stima. Ricordate però che, nonostante gli sforzi e la fatica, non sempre le cose riescono al meglio. In amore, abbandonate la diffidenza e rivolgetevi ad una persona che finora si è dimostrata amica ma che, in realtà, nutre un sentimento profondo per voi. In coppia vi saranno delle questioni in lenta ma progressiva risoluzione: approfittate della bella giornata per cercare di chiuderle definitivamente. Consiglio: se in certi momenti doveste sentirvi non al massimo della forma cercate di stabilizzare eventuali sbalzi d’umore, purtroppo non sempre prevedibili.

Acquario: ★★★★. Un inizio settimana valutato con le quattro stelle della normale positività.

Dunque periodo buono ma non tale da potersi rilassare come piacerebbe a tantissimi di voi. La Luna in Leone si prospetta sufficientemente favorevole, favorendo certamente la realizzazione di alcuni progetti in sospeso. Proprio ciò che sognate da tempo, non è così? Cogliete l’occasione giusta, dunque, per fare delle scelte più adatte e coerenti con la vostra vita. Tenete comunque presente che basta una svista, una distrazione e tutto potrebbe venir irrimediabilmente azzerato. Nel lavoro provate per una volta ad uscire dal vostro cantuccio e e ascoltate quello che gli altri avranno da proporvi. Di certo ne sarete piacevolmente sorpresi. In amore, non assillate il partner con dubbi affettivi o sciocche scenette di gelosia.

Se siete single intanto, un incontro che finora avevate sottovalutato vi apparirà invece sotto una luce speciale. Consiglio: per allentare quella fastidiosa tensione al collo fate degli impacchi con un panno caldo. Sollievo assicurato.

Pesci: 'top del giorno'. L'oroscopo del giorno, di lunedì 12 dicembre, vede ancora un ottimo Plutone spingere tantissima positività sui binari dei sestili indirizzati ai vostri Nettuno e Giove. Visto il periodo altamente proficuo, sarebbe meglio prendere “il toro per le corna” e affrontare di petto qualsiasi problema, magari dando e soprattutto pretendendo risposte precise, improntate all’estrema chiarezza. Non dimenticate le esperienze già vissute ma tirate dritto per la vostra strada: presto mieterete consensi, alcuni del tutto inaspettati.

Nel lavoro sarà un’ottima giornata per eventuali decisioni di cambiamento, anche quelle un po’ azzardate. Avrete opportunità favolose, non sfruttarle non sarebbe da voi! In amore avrete voglia di vivere un rapporto intenso e appassionato, soprattutto che faccia battere il cuore all’impazzata. Venere ve lo servirà su un piatto d’argento in tempi brevi (forse addirittura prima di questo Natale). Consiglio: indossate qualcosa di rosso vivo, vi farà riacquistare energia e propiziare fortuna, benessere serenità.