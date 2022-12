L'Oroscopo settimanale dal 2 all'8 gennaio 2023 è pronto a dare info e consigli in merito alle giornate comprese da lunedì a domenica prossima. In evidenza nel periodo l'ingresso di Venere in Acquario, transito perfetto per chi avesse problematiche amorose da mettere in sicurezza. Da segnalare intanto che, in questo contesto, andremo a trattare i soli simboli dello zodiaco interessanti la seconda tranche, ossia quelli compresi dalla Bilancia fino a Pesci. Curiosi di conoscere i voti in pagella dei segni in oggetto e come andrà il periodo in generale?

Bene, scopriamo cosa porterà di buono la prima settimana piena del nuovo anno, analizzando in modo mirato le previsioni dell'oroscopo della settimana dal 2 all'8 gennaio, per poi svelare l'attesissima classifica stelline settimanale, segno per segno.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 6. Una calda raccomandazione per questa settimana che sta per iniziare, carissimi della Bilancia: non perdete la pazienza! Per nessun motivo al mondo, mantenete tutto il sangue freddo di cui solo voi siete capaci, anche dinanzi a situazioni difficile e/o irritanti. Infatti a metà settimana alto sarà il rischio che si creino situazioni poco piacevoli riguardanti soprattutto l’ambiente familiare/lavorativo.

Se saprete usare l’arma dell’indifferenza e della diplomazia tutto si rimetterà al giusto posto. La sfera amorosa si prevede in primo piano: se single, da un momento all’altro potrebbe cominciare qualcosa di nuovo e parecchio interessante. Se già con una relazione, due le ipotesi: o che s’affacci qualche tentazione o che il rapporto venga ravvivato da qualche elemento imprevisto.

In tutti i casi, l’importante è che abbiate voglia di mettervi in gioco e sia disposti a guardarvi dentro con onestà.

La classifica stelline settimanale per la Bilancia:

★★★★★ venerdì 6, domenica 8;

★★★★ lunedì 2, giovedì 5, sabato 7;

★★★ mercoledì 4 gennaio;

★★ martedì 3 gennaio 2023.

♏ Scorpione: voto 7. State per ricevere in dono una discreta dose di buona energia.

Questo darà opportunità alle idee di diventare chiarissime. In massima parte diciamo che la prima settimana di gennaio comincerà con lo spirito giusto: i primi tre giorni si prevedono davvero molto positivi. Dunque siate fiduciosi. Unico neo: tenete presente che qualcosa strada facendo, in primis venerdì e sabato, minaccerà il vostro buonumore. Non permettere che i vostri entusiasmi si spengano per cose futili, ok? Se possibile cercate di trovare un modo per dedicarvi un po’ di più al rapporto con i famigliari, magari ritagliando piccoli spazi agli incontri con gli amici. Prova intanto a guardare l’amore sotto un altro punto di vista: con ogni probabilità, una persona potrebbe cominciare ad apparire sotto una luce diversa.

La Luna apre le porte dell’imprevisto: tenetevi pronti a tutto, cari scorpioncini, e non temete perché non c’è nulla di negativo nel vostro futuro.

La classifica stelline della settimana per lo Scorpione:

Top del giorno lunedì 2 gennaio;

lunedì 2 gennaio; ★★★★★ martedì 3, mercoledì 4;

★★★★ giovedì 5, domenica 8;

★★★ sabato 7 gennaio;

★★ venerdì 6 gennaio 2023.

♐ Sagittario: voto 7. Le vostre speranze in questo periodo sono brillanti e si spera anche vincenti. Di conseguenza risolverete con una certa facilità una faccenda piuttosto spinosa. Per gran parte della settimana sprizzerete energia e diplomazia da ogni poro: bravi, anzi bravissimi cari Sagittario! Solo una raccomandazione: ad inizio e fine settimana non prendete per oro colato ciò che potrebbe capitare a tiro o qualcosa detto da qualcuno poco sincero, visivamente inquadrato con probabili secondi fini.

I furbi sono sempre in circolazione, sappiatelo! Qualunque cosa abbiate in mente, da martedì fino a sabato ci saranno le premesse affinché tutto o quasi ci riesca nel migliore dei modi: un viaggio, una collaborazione, un progetto per il futuro. Anche l’amore volerà abbastanza alto e potrebbe regalare intense emozioni (ovviamente non a tutti: vedi ascendente). Per rialzare l'umore perché non provare a osare organizzando qualcosa di inedito?

La classifica stelline settimanale per il Sagittario:

Top del giorno mercoledì 4 gennaio;

mercoledì 4 gennaio; ★★★★★ giovedì 5, venerdì 6;

★★★★ martedì 3, sabato 7;

★★★ lunedì 2 gennaio;

★★ domenica 8 gennaio 2023.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 7.

Venere sta per entrare in Acquario: buon per voi! Avrete tutto lo spazio per portare avanti iniziative che vi stanno a cuore e magari (ri)cominciare a concretizzare progetti o rapporti sentimentali da sempre sognati. In campo professionale mettete da parte qualsiasi esitazione e buttatevi: da buoni paracadutisti ne uscirete senza troppi danni. In alcuni cassi, forse, ci sarà bisogno di una riflessione profonda e onesta, perché alcune cose ancora non vanno e se non interverrete potrebbero non andare più. In questi giorni avrete voglia di stare in giro, vedere gente, parlare o fare nuovi incontri. Beh, è solo una questione di organizzazione. Non mancherà qualche bella soddisfazione, frutto del vostro impegno; come non mancherà neppure il calore di cui avete tanto bisogno.

L’atmosfera in famiglia andrà nel segno dell’armonia, mentre potrebbe esserci qualcosa da chiarie nella gestione degli equilibri di coppia.

La classifica stelline della settimana per il Capricorno:

Top del giorno venerdì 6 gennaio;

venerdì 6 gennaio; ★★★★★ sabato 7, domenica 8;

★★★★ lunedì 2, giovedì 5;

★★★ mercoledì 4;

★★ martedì 3 gennaio 2023.

♒ Acquario: voto 8. L'anno nuovo porterà qualcosa di veramente bello! Venere entrerà nel vostro segno martedì 3 gennaio portando il vostro umore ai massimi livelli; di conseguenza, non si esclude qualche bella sorpresa fra le pareti domestiche, dovuta principalmente al vostro attaccamento all'ambiente familiare. Da stare attenti invece nelle giornate di giovedì e venerdì: intolleranti a qualsiasi cosa forse agirete d'istinto dando briglia sciolte a quei vostri "famosi" toni bruschi: correggete il tiro, cercando di fare le persone pazienti, cari amici dell'Acquario.

A cosa serve prendersela con chi non c’entra nulla e, anzi, vi ama incondizionatamente? Il lavoro in alcuni casi richiederà grande fatica e non accetterà compromessi. Siete tipi dotati di grande senso pratico, si sa, e questa vostra caratteristica permetterà di far luce su situazioni che si presentassero piuttosto complesse. Fate molta attenzione al modo in cui gestirete il denaro: evitate spese inutili!

La classifica stelline settimanale per l'Acquario:

Top del giorno sabato 7 gennaio;

sabato 7 gennaio; ★★★★★ lunedì 2, martedì 3 (Venere nel segno), domenica 8;

★★★★ mercoledì 4 gennaio;

★★★ venerdì 6 gennaio;

★★ giovedì 5 gennaio 2023.

♓ Pesci: voto 5. Nella prima settimana piena che aprirà le porte all'anno nuovo non sarete affatto di buonumore: colpa anche di un conflitto interiore che vi portare dento da un po'.

Questo vi renderà insopportabili a tutti quelli che avranno la sfortuna di avere da ridire con voi. Il tran tran quotidiano intanto favorirà una certa voglia di cambiamento, ma al dunque le possibilità saranno alquanto ridotte. Cercate di mantenere l’equilibrio emotivo, magari impegnandovi su quello che già avete: lasciate fare al destino, il solo in grado di aggiustare (come pure scombinare) le cose della vita. In amore non sarà certo il caso di prendere decisioni importanti, almeno non nell'immediato: c'è bisogno di riflettere, analizzare pro e contro e poi agire. Il lavoro richiederà tantissime energie e massima concentrazione: pesante ogni contatto con mondo circostante. Provate a placare i nervi nel tempo libero, dedicandovi a qualcosa che piace o che vi fa stare sereni.

La classifica stelline della settimana per Pesci: