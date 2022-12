Secondo le previsioni del mese di gennaio 2023, i nati sotto il segno del Leone devono essere cauti. I Bilancia possono prendere qualche decisione drastica.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° Leone: siete un po' titubanti su alcune decisioni da prendere. In ambito professionale è importante non sottovalutare nessuna aspetto, specie se state chiudendo un accordo nuovo. In amore ci vuole cautela.

11° Pesci: giornata un po' fiacca. Oggi non avete molta voglia di fare e di mettervi in gioco. Cercate di essere un po' più audaci e non abbiate sempre paura delle conseguenze.

10° Sagittario: l'Oroscopo del mese di gennaio vi invita ad essere più ottimisti. Anche se l'anno non si è concluso esattamente nel modo sperato, non demordete, le cose potrebbero migliorare.

9° Acquario: ogni lasciata è persa. Ci sono momenti nella vita in cui è importante guardare avanti con orgoglio e soddisfazione, mentre altri in cui vi sentite un po' più malinconici. Cercate di dosare questi due aspetti.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Ariete: siete molto intraprendenti e pieni di fantasia. Queste qualità gioveranno sicuramente dal punto di vista professionale. In amore, però, potrebbe esserci qualche faccenda in sospeso.

7° Cancro: siete audaci e pieni di spirito d'iniziativa.

Cercate di prestare attenzione agli imprevisti. Nella vita non tutte le cose vanno esattamente nel modo in cui si era immaginato. Bisogna sapersi adeguare.

6° Capricorno: non lasciate nulla al caso. In questo periodo ci sono molte cose in arrivo, quindi, cercate di essere perspicaci. Buon momento per quanto riguarda la sfera sentimentale.

5° Scorpione: l'oroscopo del mese di gennaio 2023 vi esorta ad essere più intraprendenti. Questo sarà un anno molto significativo per voi. Potrebbe esserci un cambiamento importante, quindi, cercate di essere attivi.

Oroscopo segni fortunati del mese di gennaio

4° in classifica Toro: la Luna è favorevole, ma cercate di non lasciarvi prendere troppo la mano.

Imparate a dosare l'entusiasmo e a non gettarvi a capofitto nelle cose senza sapere a cosa andate in contro.

3° Vergine: ci sono delle sorprese in arrivo per quanto riguarda l'amore. Cercate di essere predisposti alle nuove conoscenze. In ambito professionale, invece, potrebbe arrivare qualche interessante gratifica.

2° Bilancia: le previsioni dell'oroscopo del mese di gennaio 2023 invitano i nati sotto questo segno a prendere qualche decisione drastica. Sia in amore sia nel lavoro siete favoriti, quindi, osate un po' di più.

1° Gemelli: ci sono delle splendide novità in arrivo per quanto riguarda la sfera sentimentale. Cercate di tenere gli occhi, ma soprattutto il cuore, ben aperti e non ve ne pentirete.