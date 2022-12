Finisce la seconda settimana del mese di dicembre per tutti i segni zodiacali. Quali saranno le novità che arriveranno nella giornata di domenica 11 dicembre 2022? Scopriamolo leggendo l'oroscopo del giorno dell'Ariete ai Pesci con le novità e i cambiamenti sia in amore che nel lavoro.

L'oroscopo di domenica 11 dicembre

Ariete: in amore se una coppia è nata da poco, le stelle invitano alla pazienza. Nel lavoro qualche cambiamento potrebbe arrivare, giornata comunque di miglioramenti.

Toro: per i sentimenti la Luna è ancora favorevole, per questo motivo non mancheranno momenti di ripresa in una coppia.

Nel lavoro Mercurio porta avanti le idee e un problema potrà essere risolto.

Gemelli: a livello sentimentale qualcosa potrebbe non andare come vorreste, c'è voglia comunque di stare insieme. Nel lavoro i cambiamenti che desideravate ora potranno arrivare.

Cancro: in amore la Luna vi aiuta, evitate però di dare attenzioni a una persona che non lo merita. A livello lavorativo è possibile risolvere ora qualche problematica, il momento nel complesso aiuta.

Leone: a livello sentimentale possibili discussioni in questa giornata, in particolare per le coppie di vecchia data. Nel lavoro il periodo aiuta a programmare qualcosa di importante in vista del futuro.

Vergine: per i sentimenti sono possibili le discussioni, è meglio evitare scontri eccessivi.

Nel lavoro i nuovi incontri potranno portare grandi vantaggi.

Bilancia: a livello amoroso con la Luna in opposizione non riuscirete a dire quello che pensate, forse con qualche precauzione in più potrete farlo a breve. Nel lavoro alcuni problemi troveranno finalmente delle soluzioni che vi permetteranno di andare avanti.

Scorpione: in amore la Luna potrà portare dei miglioramenti, dovete evitare di rimanere bloccati.

Nel lavoro gli investimenti che farete ora saranno favoriti.

Sagittario: in amore è una giornata ideale per portare avanti dei chiarimenti. Le emozioni non mancheranno. Nel lavoro ottimo momento per mettere le basi a nuovi progetti.

Capricorno: a livello sentimentale - con la Luna in opposizione - potrà arrivare qualche malinteso.

Ci sono adesso diverse cose da portare avanti. Nel lavoro meglio lasciarsi scivolare le cose addosso.

Acquario: per i sentimenti le coppie che sono state lontane ora avranno la possibilità di riavvicinarsi. Questo è un momento importante. Nel lavoro a breve arriverà una conferma o una novità.

Pesci: in amore sfruttate questa giornata perché sarà possibile ottenere dei risultati buoni nella vita di coppia. Nel lavoro è un momento non esaltante, ci sono diversi pensieri al momento che portano delle complicazioni.