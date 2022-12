L'oroscopo di domenica 11 dicembre ha in serbo tante novità. Le previsioni astrologiche mettono in evidenza tutti gli aspetti principali della vita sentimentale e sociale dei segno zodiacali. Alcuni, come Bilancia e Acquario, cercheranno il confronto con il partner, mentre altri, come Ariete e Capricorno, saranno concentrati su se stessi.

Approfondiamo tutti i dettagli dell'Oroscopo dell'11 dicembre.

Previsioni astrologiche di domenica 11 dicembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: deciderete di allontanare tutte le fonti di stress. Non avrete più alcuna intenzione di dare spazio a situazioni che vi fanno soffrire.

Adotterete un approccio completamente diverso al mondo circostante. Inoltre, metterete al primo posto i vostri bisogni personali ed emotivi. La vita con il partner sarà intricata.

Toro: avrete bisogno di emozioni forti. Non accetterete di vivere una quotidianità scontata o noiosa. Questo vi spingerà a prendere decisioni audaci, che potrebbero stupire le persone circostanti. Da questo punto di vista, sarete affini con il partner. La relazione di coppia, infatti, apparirà piuttosto vivace.

Gemelli: non vi importerà di ricevere l'approvazione delle persone circostanti. Vorrete solo avere una relazione stabile con la persona amata e legami forti con gli amici. Chi vi conosce meglio saprà perfettamente come interpretare alcuni dei vostri atteggiamenti.

Il quadro astrale sarà abbastanza positivo.

Cancro: avrete aspettative molto alte sugli amici e sul partner. Purtroppo, però, andrete incontro a delusioni non indifferenti. In alcune occasioni, infatti, non vi sentirete affatto appoggiati. Questo vi costringerà a riconsiderare alcuni rapporti che, precedentemente, ritenevate incrollabili.

Oroscopo dell'11 dicembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: vi sentirete in pace con voi stessi. Non avrete nulla da rimproverarvi. Non tornerete sui vostri passi perché, da adesso in poi, vorrete solo pensare al futuro. Forse, in alcune occasioni, tenderete a preoccuparvi un po' troppo per cose superficiali. La vostra energia vi aiuterà.

Vergine: sarete poco coinvolti dalle relazioni interpersonali. Dedicherete questa giornata solo al relax e alla ripresa. La prossima settimana, infatti, dovrete portare a termine molti impegni. Inoltre, avrete intenzione di iniziare ad occuparvi dei regali di Natale. Potrebbe esserci una piccola sorpresa.

Bilancia: non lascerete niente al caso. Approfondirete il confronto con il partner perché avrete intenzione di risolvere tutti i vostri contrasti. Forte, nei giorni successivi, dovrete parlare ancora, ma le cose inizieranno a migliorare. Cercherete di non coinvolgere altre persone perché vorrete essere gli unici al corrente della situazione.

Scorpione: avvertirete la nostalgia di alcune situazioni passate.

Saprete di non poter tornare indietro nel tempo, ma controllare i pensieri, per voi, sarà quasi impossibile. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di provare a concentrarvi sugli amici e sulle uscite in compagnia.

Previsioni zodiacali dell'11 dicembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: sarete i veri protagonisti di questa giornata. Tutti si interesseranno a voi e cercheranno di mettervi al centro dell'attenzione. Il partner vi ricoprirà di affetto, gli amici vi vorranno partecipi e la famiglia terrà in grande considerazione le vostre opinioni. Il limite, però, non avrà superato.

Capricorno: non vi preoccuperete molto dei bisogni del prossimo. Per il momento, avrete bisogno di essere concentrati su voi stessi.

Infatti, cercherete, ad ogni modo, di evitare possibili delusioni. Inizierete a coltivare nuovi hobby che vi consentiranno di mettervi alla prova con situazioni inaspettate.

Acquario: il rapporto di coppia procederà tra alti e bassi. Proverete a cambiare le carte in tavola, ma la persona amata sarà poco incline al confronto. Alzerà la voce e pretenderà di avere ragione. Non sarà questo il modo giusto per chiarire. Il passare del tempo vi offrirà nuovi armi.

Pesci: avrete la sensazione di non essere abbastanza importanti per la persona amata. Questo vi metterà di cattivo umore. Gli amici vi aiuteranno a vedere la situazione da un altro punto di vista, ma le loro parole non saranno abbastanza forti da spronarvi. Quelle della famiglia faranno la differenza.