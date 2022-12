Si avvicina sempre più la conclusione del mese di dicembre e quindi dell'anno. Arriveranno comunque ancora dei cambiamenti dal punto di vista astrologico, sia in amore che nel lavoro per tutti i segni zodiacali, approfondiamo quali leggendo l'oroscopo del 29 dicembre 2022.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore è una giornata "a metà", con la seconda parte favorevole grazie anche alla Luna nel segno. Nel lavoro le tensioni che state vivendo sono tante ma con Giove nel segno le cose miglioreranno.

Toro: per i sentimenti vorreste superare alcuni problemi, ma al momento vi sentite fermi.

Nel lavoro non mancano le novità e qualcosa inizia a complicarsi.

Gemelli: a livello sentimentale, se c'è qualcosa che non va, è meglio parlare chiaro e organizzare qualcosa di interessante in vista della fine dell'anno. Nel lavoro molti desiderano cambiare, ma al momento non mancano le difficoltà.

Cancro: in amore, se dovete portare avanti dei chiarimenti, fatelo ora, inoltre la fine dell'anno porterà un recupero. A livello lavorativo se qualcosa non va è meglio non arrabbiarsi, anche perché comunque presto si potrà ripartire.

Leone: per i sentimenti, se volete iniziare qualcosa di nuovo, questo momento aiuta e Capodanno sarà della vostra parte. Nel lavoro se ci sono problemi da risolvere oggi troverete una soluzione.

Vergine: in amore è una fase che vi vede maggiormente stanchi, ma Venere comunque è favorevole e aiuterà. Nel lavoro la fatica si fa sentire in questa giornata, meglio non esagerare.

Stelle e oroscopo del 29 dicembre 2022: la seconda sestina

Bilancia: per i sentimenti la situazione è complicata da gestire, per questo motivo sono possibili dei ripensamenti.

A livello lavorativo verificate tutto con cura in questa fase.

Scorpione: in amore se c'è qualcosa da chiarire fatelo ora, visto che le stelle sono della vostra parte. Nel lavoro non limitate la vostra capacità di azione.

Sagittario: per i sentimenti il pomeriggio è migliore della mattina e non mancherà una buona carica di energia.

Nel lavoro è una fase di trasformazione, le occasioni comunque non mancano.

Capricorno: a livello amoroso - con la Luna in opposizione - è meglio guardarsi attorno. Intanto non mancheranno le emozioni. Nel lavoro qualche dubbio potrebbe affiorare in questa giornata.

Acquario: per i sentimenti se c'è da organizzare qualcosa fatelo adesso, mentre se dovete affrontare qualcosa di delicato è meglio invece pazientare. Nel lavoro le novità non mancano: il periodo è dalla vostra parte.

Pesci: in amore è una giornata positiva e porterà qualche cosa in più. Nel lavoro Venere attiva vi rende più forti e affascinanti.