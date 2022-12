Nuovo appuntamento con l'oroscopo dedicato ai single. Le stelle di giovedì 29 dicembre promettono ai nati in Gemelli un incontro con una persona davvero speciale. Per i nati della Bilancia che appartengono alla prima decade, ci saranno dei cambiamenti inaspettati, mentre per il segno del Capricorno potrebbe avvicinarsi un nuovo amore.

L'oroscopo dell'amore per i cuori solitari, giovedì 29 dicembre: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Cercate di non vivere la vostra vita come se vivesse in un monastero. Le stelle vi promettono amore. Quelli della seconda decade possono aspettarsi passioni con una persona del Sagittario.

Toro – La solitudine è difficile da accettare, ma essere single ha molti vantaggi. Potete prendere così tante decisioni in modo indipendente. Sfruttate al massimo questo. I nati nella seconda decade potrebbero organizzate una cena romantica, sono sempre stati bravi nell’arte della seduzione.

Gemelli – Tante delusioni hanno messo alla prova il vostro ottimismo, ma le stelle vi promettono che finalmente incontrerete l’amore della vostra vita. Se siete della seconda decade, aspettatevi tante coccole e attenzioni da parte di una persona piacevole.

Cancro – In questo periodo la ruota della fortuna girerà a vostro favore, magari facendovi conoscere una persona speciale. Comunque, le stelle sono stanche di voi che perdete tempo sognando.

I nati nella prima decade possono aspettarsi una cena a lume di candela che dovrebbe sciogliere ogni atmosfera tesa.

Previsioni astrologiche del 29 dicembre per i single: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Leone – Non preoccupatevi: ancora un paio di giorni noiosi, ma poi le cose andranno molto, ma molto meglio. Una serata che avete sognato per secoli è in programma per quelli della terza decade.

Siate eleganti e prendete l’iniziativa.

Vergine – A volte, fare un passo indietro è la cosa più ragionevole da fare. Avete giocato con il fuoco e rischiate di scottarvi le dita. L’unica cosa da fare adesso è scappare. Quelli della seconda decade avranno una forte voglia di divertirsi, di conoscere nuove persone e di iniziare una nuova relazione amorosa.

Bilancia – Se la vostra situazione sta iniziando a infastidirvi, non trattenetevi. Fate la prima mossa. Una breve vacanza potrebbe essere l’occasione perfetta per incontrare gente nuova e vivere nuove avventure amorose. Per quelli della prima decade ci saranno cambiamenti inaspettati.

Scorpione – Non aspettatevi delusioni o successi nelle prossime ore. Non troverete l’amore che avete da sempre sognato, ma trascorrerete molte ore felici con i vostri cari. Il successo dipende dalla capacità di governare il proprio destino. Quelli della terza decade, invece, sono spesso guidati dalle circostanze, soprattutto in amore.

La giornata dei single secondo l'oroscopo del 29 dicembre: Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario – Molti single del segno non hanno ancora scoperto il modo di conoscere sé stessi. L'Oroscopo consiglia una maggiore riflessione. I nati nella prima decade riescono perfettamente ad amare senza condizionamenti esterni: ve ne fregate di quello che dicono gli altri di voi e le persone che vi stanno vicino vi piacciono moltissimo.

Capricorno – Per alcuni single del segno è arrivato il momento: un nuovo amore segnato dalla curiosità reciproca, un amore cerebrale eppure incredibilmente seducente. Quasi una sfida. Se appartenente alla seconda decade, la voglia di vivere nuove emozioni vi porterà verso orizzonti inesplorati.

Usate un po’ di incoscienza per affrontare questi momenti nel miglior modo possibile.

Acquario – Vi ci è voluto così tanto tempo per avere un appuntamento con la persona che vi piace tanto, e ora il momento è finalmente arrivato. Quelli della prima decade vorranno serenità ma si accorgeranno prima di dover chiarire alcune cose. Alcuni single del segno si sentiranno malinconici e le stelle daranno una mano. Prima o poi la fortuna sarà dalla vostra parte.

Pesci – Per quanto voi siate intraprendenti e birichini, nelle prossime ore proverete a conquistare il cuore di una persona che recentemente vi hanno presentato. Tempi non facili per i nati nella prima decade che sognano un incontro a tinte rosa che squarci il velo della solitudine. Forse avete chiesto troppo ma non avete ottenuto nulla. La prossima volta cercate di chiedere di meno e siate realisti.