L'oroscopo di martedì 20 dicembre è ricco di sorprese. Le previsioni astrologiche, in base ai transiti planetari, sono pronte a svelare le caratteristiche del giorno. Lavoro, amore e vita sociale si intrecciano tra loro fino a fornire un quadro dettagliato della quotidianità dei segni zodiacali.

In particolare, Toro, Sagittario e Acquario si dedicheranno ai loro amici, mentre Ariete, Cancro e Bilancia dimostreranno grande impegno sul lavoro. Gemelli, Vergine e Capricorno faranno fatica a rivelare i loro sentimenti e, infine, Leone, Scorpione e Pesci appariranno un po' stressati.

Di seguito tutti i dettagli dell'oroscopo del 20 dicembre 2022.

Previsioni astrologiche di martedì 20 dicembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: con le vacanze sempre più vicine, deciderete di dedicare più tempo al lavoro. L'obiettivo sarà quello di portare a termine compiti rimasti in sospeso. Riuscirete a concentrarvi in modo ottimale, anche se il partner potrebbe chiedere di ricevere maggiori attenzioni. Le sue parole, in parte, rimarranno inascoltate.

Toro: dimostrerete di essere molto leali con gli amici. Metterete le persone care al primo posto e cercherete di proteggerle dagli ostacoli. Non avrete paura di parlare a cuore aperto con loro perché, per voi, la valorizzazione dei sentimenti sarà essenziale.

In ambito sentimentale, sarete dolci con il partner.

Gemelli: il partner vi farà emozionare, ma non riuscirete ad aprirgli il vostro cuore. Vi sentirete impacciati e poco partecipativi. Avrete paura di ricevere un rifiuto e di non riuscire a colpire nel segno. Questa situazione non farà altro che aumentare il vostro stress.

Per fortuna, riceverete consigli sensati.

Cancro: sarete soddisfatti di questa giornata. Gli impegni non mancheranno, così come anche le responsabilità, però, nonostante questo, riuscirete a dare il meglio di voi stessi. Crederete nelle vostre capacità e nel vostro giudizio. Una persona speciale potrebbe interessarsi a voi dal punto di vista romantico.

Oroscopo del giorno del 20 dicembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: non sarà la giornata giusta per fare progetti. Lo stress e il nervosismo, infatti, raggiungeranno livelli molto alti. Avrete la sensazione di non potervi concentrare su un'unica cosa. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non mettere troppa carne al fuoco: ragionare per step sarà la cosa migliore.

Vergine: tenderete a non essere molto espansivi. Nasconderete i vostri sentimenti perché non avrete alcuna intenzione di aprirvi con gli altri. I vostri amici potrebbero non riuscire a comprendere il vostro punto di vista. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non scartare totalmente l'ipotesi di un dialogo.

Bilancia: il lavoro vi terrà impegnati per tutto il giorno.

Resisterete al richiamo di altre attività perché saprete di aver bisogno di migliorare la vostra situazione economica. Dovrete avere pazienza e attendere il momento opportuno per fare la vostra mossa. Il tempo sarà un alleato e non un nemico.

Scorpione: farete fatica a rilassarvi completamente. Vivrete male anche i piccoli imprevisti quotidiani. Il vostro umore, inoltre, cambierà completamente. La mattina e la sera rappresenteranno i momenti più difficili della giornata. Le previsioni astrologiche vi consigliano di cercare sostegno negli altri.

Previsioni zodiacali del 20 dicembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: l'atmosfera natalizia vi aiuterà a essere molto più socievoli con gli altri.

Troverete il tempo da dedicare agli amici e all'acquisto dei regali. Sarà una giornata emozionante dal punto di vista relazionale. Il partner non potrà fare a meno di essere fiero di voi. Le sorprese non mancheranno.

Capricorno: apparirete piuttosto rigidi nelle relazioni interpersonali. Non sarete ancora pronti a parlare dei vostri sentimenti, soprattutto con la persona amata. Aspetterete che sia lei a fare la prima mossa. Le previsioni astrologiche vi consigliano di provare a inviarle qualche piccolo segnale.

Acquario: sarete molto premurosi. Non avrete paura di sacrificare il vostro tempo libero per gli altri. Al contrario, vi prenderete anche responsabilità eccessive. La famiglia sarà piuttosto preoccupata per voi.

I suo consigli, però, entreranno in contrasto con il vostro stile di vita. Il partner avrà molti impegni.

Pesci: non riuscirete a trovare una strategia giusta per fronteggiare lo stress quotidiano. Vi sembrerà impossibile riuscire a superare questa giornata. In realtà, tenderete ad estremizzare gli avvenimenti. Le previsioni astrologiche vi consigliano di provare ad analizzare le cose da un altro punto di vista.