L'osservazione dei movimenti dei pianeti, per gli amanti dell'astrologia, consente di delineare le caratteristiche principali della quotidianità dei dodici segni zodiacali. L'oroscopo di lunedì 2 marzo, dal punto di vista del lavoro, dell'amore e della socialità, è davvero interessanti perché mette in luce eventi salienti e cambiamenti da non sottovalutare.

Ovviamente, non tutti i protagonisti godranno della stessa fortuna. Il Toro e la Vergine potranno camminare a testa alta. Si prenderanno le responsabilità delle loro azioni, ma riusciranno anche a togliersi qualche sassolino dalla scarpa e a raggiungere traguardi importanti.

Il Leone e il Sagittario, invece, appariranno un po' più incerti. Preferiranno dare spazio alla riflessione a all'attesa.

Oroscopo di lunedì 2 marzo: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: sarà importante non gettare la spugna di fronte ai primi fallimenti. Con un pizzico di grinta in più, riuscirete a rialzarvi e a ottenere gli obiettivi desiderati. Dovrete solo crederci e circondarvi di persone fidate. La negatività non sarà una strada percorribile.

Toro: dovrete essere fieri di voi stessi. Il percorso intrapreso fino a questo momento ha già dato i risultati tanto attesi. La vostra consapevolezza vi consentirà di andare avanti e di continuare a raccogliere i frutti del tanto meritato successo. Riceverete complimenti e ammirazione.

Gemelli: non apprezzerete le chiacchiere inutili. Preferirete andare dritti al punto, sia con i colleghi di lavoro che con gli amici. Inoltre, le bugie non faranno proprio per voi. Metterete la sincerità davanti a tutto e a tutti. Potrebbero esserci delle piccole sorprese per voi.

Cancro: di fronte alla stima degli altri non potrete fare a meno di arrossire. Sarete estremamente timidi, ma questo non vi impedirà di farvi notare. La consapevolezza delle vostre risorse non vi mancherà assolutamente. Sul lavoro, inoltre, le cose andranno a gonfie vele.

Leone: dovrete prendere una decisione importanti ma, per il momento, non saprete ancora come muovervi. L'oroscopo di oggi vi consiglia di non prendere decisioni affrettate.

Sarà meglio riflettere un po' di più, così da evitare di commettere certi errori del tutto evitabili.

Vergine: sarete fieri di voi stessi. Non avrete nulla di cui rimproverarvi. Camminerete a testa alta e dimostrerete di essere grati dei risultati ottenuti fino ad ora. Avrete molti progetti da realizzare e tantissime idee da sfruttare. Sarà questo a motivarvi.

Bilancia: parlerete al partner con il cuore in mano. Avrete bisogno di una risposta definitiva da parte sua. Non sarete aggressivi o pretenziosi. Imposterete un dialogo sereno, dove saranno il giudizio, la comprensione e il rispetto a prevalere.

Scorpione: non sopporterete le persone troppo invadenti. Preferirete circondarvi di amici e parenti più tolleranti e capaci di accettare le vostre decisioni.

La stanchezza rappresenterà un ostacolo da superare, ma riuscirete a gestirla molto bene.

Sagittario: resterete in attesa di qualcosa di diverso. Non avrete fretta di accelerare i tempi. Preferirete attendere che le cose facciano il loro corso. In amore, potrete contare su una persona responsabile e affettuosa. Le sue parole lasceranno il segno su di voi.

Capricorno: sentirete il bisogno di migliorare la vostra situazione economica. Si tratterà di un viaggio complesso, ma non dovrete arrendervi. Un approccio variegato e mutabile potrà fare tutta la differenza del mondo. La staticità, invece, non sarà una risposta.

Acquario: vi prenderete cura delle persone care con estrema attenzione. Non accetterete l'idea di lasciare indietro qualcuno.

Sarete disposti addirittura a rinunciare a qualcosa per far prevalere le vostre idee. La giornata lavorativa sarà caratterizzata da alti e bassi.

Pesci: la vita di coppia sarà serena e soddisfacente. Non avrete nulla di cui lamentarvi. Desidererete solo continuare a vivere bellissimi momenti con il partner. Sul lavoro, invece, sarete un po' più incerti. Farete fatica a farvi notare veramente.