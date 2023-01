Martedì 24 gennaio troveremo sul piano astrale Luna e Nettuno transitare nel segno dei Pesci, mentre Saturno, Venere e il Sole stazioneranno nell'orbita dell'Acquario. Marte, invece, continuerà l'anello di sosta in Gemelli, così come il Nodo Nord insieme a Urano resteranno stabili nel domicilio del Toro. Giove, infine, proseguirà il transito in Ariete, come Plutone e Mercurio permarranno sui gradi del Capricorno.

Oroscopo quotidiano favorevole per Pesci e Acquario, meno benevolo per Vergine e Gemelli.

Sul podio

1° posto Pesci: percettivi. La qualità regina di casa Pesci in questo martedì parrà essere la loro capacità di percepire anzitempo il corso degli eventi nonché azioni e parole altrui, dono che consentirà ai nati del segno di essere sempre un passo avanti agli altri.

2° posto Acquario: empatici. Se ci sarà bisogno di aiutare una persona cara, nel corso del 24 gennaio, i nati Acquario potrebbero non pensare nemmeno per un istante a tirarsi indietro, dimostrandosi spiccatamente empatici.

3° posto Bilancia: umore top. L'arma in più dei nati Bilancia nelle ventiquattro ore in questione sarà, c'è da scommetterci, l'eccelso tono umorale del quale godranno che gli permetterà di vedere eventi e circostanza da una diverse prospettive.

I mezzani

4° posto Ariete: segreti. Le prime due decadi di casa Ariete, in questa giornata di fine gennaio, potrebbero beneficiare della fiducia di alcune persone care, le quali gli riveleranno dei loro segreti aspettandosi che il segno di Fuoco li custodisca gelosamente.

5° posto Capricorno: affabili. Malgrado qualche colpo basso in ambito relazionale non dovrebbe mancare all'appello questo martedì, i nati Capricorno parranno propensi a fare orecchie da mercante e a schivare ogni sorta di sgambetto cercherà di farli incespicare.

6° posto Toro: indaffarati. Martedì che potrebbe rivelarsi colmo di impegni da portare a compimento per i nati Toro, specialmente per il primo decano che si ritroverà a dover fronteggiare attività sia legate al nucleo famigliare che a quello domestico.

7° posto Leone: pazienti. Complice le pressanti opposizioni planetarie in onda, i felini dovranno probabilmente assumere un mood oltremodo paziente questo martedì nel settore professionale, ambito dove risultati e gratificazioni parranno una chimera.

8° posto Sagittario: rinvii. Un po' per la poco voglia di rimboccarsi le maniche e un po' per dedicarsi ad attività più divertenti, i nati Sagittario potrebbero essere propensi a rinviare ogni impegno in programma che non li entusiasmerà.

9° posto Scorpione: convinzioni. Il rischio che correranno probabilmente i nati Scorpione in questo giorno invernale sarà di essere troppo rigidi in merito ad alcune convinzioni che portano avanti da tempo, quando sarebbe meglio almeno provare a vedere il punto di vista altrui.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: solitari. A causa di qualche recente delusione amicale, il segno del Cancro avrà buone chance di essere un pizzico più sfiduciato del solito verso le altre persone, preferendo starsene in disparte piuttosto che intavolare nuove conoscenze.

11° posto Vergine: maldestri. Giornata di gennaio dove i nati Vergine farebbero meglio a non cimentarsi in impegni gravosi, in quanto dovranno fare i conti con qualche deficit d'attenzione che li porterà a divenire maldestri.

12° posto Gemelli: costrizioni. Il ménage amoroso di casa Gemelli potrebbe rappresentare la croce e delizia del segno Mobile, in quanto coccole e romanticherie verranno bilanciate da alcune costrizioni che la dolce metà imporrà ai nati del segno.