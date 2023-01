L'Oroscopo di domani 16 gennaio è pronto a dare info sul possibile andazzo riservato dall'Astrologia alla giornata di inizio settimana. In primo piano le previsioni zodiacali di lunedì relative ai primi sei segni dello zodiaco.

Senza perderci in quisquilie e inutili tiritere, andiamo subito al sodo togliendo il velo alla scaletta con le stelle del giorno: focus sui dettagli rilasciati dall'oroscopo di lunedì 16 gennaio, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 16 gennaio, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. Le previsioni astrologiche del 16 gennaio, per l'amore, indicano massima positività: pronti a volare?

Un quadro astrale sgombro da nubi negative invoglia a più fiducia nel domani, anche perché avete bisogno di vivere sereni, insieme a chi amate. Le stelle non vi faranno mancare la capacità di sedurre con classe: abbiate sempre cura di trattare la persona che vi attrae con gentilezza. Sull'onda dell'ottimismo, non vi farete scappare nessuna occasione: determinati, rallegrerete il cuore a chi volete bene. Nel lavoro, finalmente riuscirete ad ottenere le conferme che cercate: avrete la possibilità di fare più cose contemporaneamente.

Toro: ★★★★. In amore, il buon periodo stimolerà fiducia in alcune situazioni aperte. Anche se già siete in relazione stabile, vi piacerà pensare di migliorare e far evolvere dinamicamente il rapporto.

Potreste rivalutare improvvisamente una persona che avevate messo da parte, che vi regalerà la curiosità di scoprire qualcosa di nuovo e inatteso e soprattutto di lasciarvi stupire dagli eventi senza volerli per forza guidare. Nel lavoro, gli sforzi fatti nell'ultimo periodo daranno presto i loro frutti. Continuate a lavorare sodo: le persone che avete intorno noteranno le vostre qualità.

Gemelli: ★★★★. Questo lunedì le stelle vi regaleranno una buona giornata. In parte gli astri vi consentiranno di avvicinarvi alla dolce metà con la delicatezza e comprensione. Sì, perché voi avete la propensione a dimostrare la vostra esplosiva generosità, soprattutto quando vivete una relazione di coppia stabile. Avrete così la possibilità di parlare con qualcuno dei vostri interessi e questa condivisione accenderà la vostra mente: in arrivo nuove idee per il futuro.

Nel lavoro, ogni situazione che vi riguarda da vicino assumerà un carattere positivo: sfruttate questa giornata per fare progressi nel vostro ambito.

Oroscopo di lunedì 16 gennaio, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: 'top del giorno'. Positivissimo il periodo. Vivrete una vita di coppia all'insegna della tranquillità più assoluta, grazie all'ottima posizione dei pianeti. Avrete l'opportunità di assaporare le gioie della vita e di sentirvi in piena sintonia con il partner. In questa giornata sarete in grado di passare sopra anche ai piccoli dissapori familiari, grazie a Giove che porterà nuova fiducia in voi stessi e nella vita. Così, un'amicizia si potrebbe trasformare in una storia d'amore complice e felice.

Nel lavoro potrete farvi forti degli influssi positivi della Luna. Convincere anche i più scettici della bontà e validità delle vostre idee o dei vostri innovativi progetti.

Leone: ★★★★★. Buone notizie in arrivo per tanti del segno: in amore o nel lavoro? Non è dato saperlo, purtroppo. In campo sentimentale vi fiderete ciecamente del vostro partner e farete bene. Mai come in questo momento, le cose andranno veramente a gonfie vele. Siete pronti per fare grandi progetti insieme, tenerezza e dolcezza fanno parte integrante del vostro modo di essere e di amare. Non vi atteggiate a duri di cuore, perché non siete affatto così. Nel lavoro, avvertirete un forte desiderio di nuove esperienze che vi permettano di dimostrare le vostre qualità ed il vostro fiuto per gli affari a lunga scadenza.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 16 gennaio, in amore invita a tenersi pronti ad un brusco cambiamento d'umore nella relazione. Qualche dettaglio fuori posto potrebbe far saltare un piano in cui credevate e che volevate esaudire insieme a chi amate. Risulterà parecchio difficile ammettere i vostri errori durante questa giornata, perché ci potrebbero essere delle novità in arrivo da affrontare con massima elasticità. La Luna, vi farà svegliare con il piede giusto; poi, i suoi influssi armonici si allontaneranno lasciandovi leggermente demotivati, fino alla sera. Nel lavoro, anche se risultasse difficile, dovete cercare di adattarvi alle circostanze anche rinunciando a qualcosa.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 16 gennaio.