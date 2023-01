Mercoledì 25 gennaio troviamo sul piano astrologico la Luna insieme a Nettuno risiedere nell'orbita dei Pesci, mentre Marte sosterà in Gemelli. Saturno, Sole e Venere, invece, protrarranno il moto in Acquario, così come Plutone e Mercurio resteranno stabili nel segno del Capricorno. Giove, in ultimo, rimarrà nell'orbita dell'Ariete, come il Nodo Nord insieme a Urano continueranno la sosta in Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Leone e Ariete, meno entusiasmante per Cancro e Vergine.

Sul podio

1° posto Ariete: amore top. Tripudio astrale questo mercoledì per le faccende amorose di casa Ariete, coi nati del segno che saranno sovente al centro dei pensieri e delle costanti attenzioni della dolce metà e ciò li farà sentire al settimo cielo.

2° posto Leone: risoluti. Energici e celeri nell'operare scelte nonché pronti ad agire al meglio in ogni circostanza, i nati Leone questo giorno d'inverno potrebbero assumere un mood spiccatamente risoluto che non passerà inosservato ai vertici aziendali.

3° posto Pesci: lavoro top. Recarsi nel luogo professionale, specialmente per la seconda e terza decade, sembrerà essere un piacere questo mercoledì per i nati Pesci, in quanto tutto filerà liscio come l'olio sia nei rapporti relazionali che in merito ai risultati che otterranno.

I mezzani

4° posto Bilancia: dosare le energie. Facendo attenzione a dosare minuziosamente le esigue energie a disposizione, i nati Bilancia potrebbero trascorrere un mercoledì all'insegna della serenità nel nucleo famigliare, godendosi una giornata scevra da stress.

5° posto Acquario: motivati. Mettersi in gioco in questa giornata di gennaio non sarà, c'è da scommetterci, un groppo problema per il quarto segno Fisso, il quale si riscoprirà più che mai motivato a raggiungere gli obiettivi prefissi.

6° posto Scorpione: equilibrio relazionale. Allo scopo di non scontentare nessuno questo mercoledì, i nati Scorpione potrebbero comportarsi in base a chi si troveranno davanti, mettendo in campo il bastone o la carota a seconda delle circostanze.

7° posto Sagittario: sacrifici. Rinunciare a un'uscita con le amiche o a una visita dall'estetista saranno, con ogni probabilità, alcune delle rinunce che gli arcieri saranno chiamati a fare pur di trascorrere quanto più tempo possibile insieme all'amato bene.

8° posto Gemelli: stanchi ma soddisfatti. Se da un lato le attività in programma saranno molteplici questo mercoledì, dall'altro lato i nati Gemelli si prodigheranno nel portarle tutte a compimento e, una volta giunti a sera, saranno stanchi ma parecchio soddisfatti.

9° posto Toro: decelerare. Il destabilizzante parterre astrale in onda il 25 gennaio suggerirà probabilmente ai nati Toro di avanzare un passo per volta, sia nelle questioni di carattere professionale che monetario, in modo da evitare errori di valutazione.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: comunicazione flop. L'alea con la quale i nati Capricorno avranno a che fare questa giornata di gennaio sarà, c'è da scommetterci, di equivocare una frase pronunciata dal partner con la spiacevole conseguenza di offendersi inutilmente.

11° posto Vergine: attriti relazionali. Mercoledì dove i nati Vergine potrebbero essere particolarmente propensi a rispondere a muso duro alle provocazioni altrui, dando vita a controproducenti attriti relazionali che difficilmente svanirebbero a breve.

12° posto Cancro: uscite extra. Un oggetto legato al mondo tecnologico, come uno smartphone o un personal computer, potrebbero inaspettatamente smettere di funzionare, spingendo i nati Cancro a provvedere a farlo sistemare oppure ad acquistarne uno nuovo.