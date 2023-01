Secondo l'oroscopo del 1° febbraio ci saranno diverse novità per tutti i segni zodiacali.

I Pesci stanno vivendo degli alti e bassi, per il Leone stanno per arrivare cambiamenti molto importanti, mentre l'Ariete è in balia delle emozioni.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Gemelli: nel lavoro avete bisogno di una piccola spinta per cercare di emergere e di dimostrare pienamente chi siete e quanto valete. Sembrate un po' troppo demotivati. In amore, invece, è importante essere onesti.

11° Ariete: giornata un po' altalenante dal punto di vista delle emozioni.

L'Oroscopo del giorno 1° febbraio vi invita a essere pazienti e ad aspettare tempi migliori per emergere.

10° Toro: ci sono delle questioni in sospeso che potrebbero darvi il tormento. Se non siete riusciti a portare tutto a termine nel mese scorso, potreste essere un po' impazienti.

9° Leone: ci sono dei cambiamenti che potrebbero rendere il vostro umore un po' inquieto. Date tempo al tempo e non abbiate fretta. In amore sta per succedere qualcosa, ma dovete essere predisposti.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Acquario: secondo l'oroscopo del 1° febbraio, i nati sotto questo segno devono essere un po' meno pensierosi. Agite un po' più d'istinto, specie quando si tratta di relazioni e di sentimenti.

7° Sagittario: se avete aspettato per molto tempo prima di levarvi qualche soddisfazione, adesso potete. In amore c'è tempo per dimostrare, ma ricordate di non dare mai nulla per scontato.

6° Vergine: ogni lasciata è persa, ricordatelo. In amore è tempo di essere onesti e di mettere tutte le carte in tavola. Per le coppie durature, potrebbe esserci un importante cambiamento.

5° Bilancia: le stelle sono ballerine e questo potrebbe rendere instabile il vostro umore. Cercate di non lasciatevi coinvolgere da questioni che, in realtà, non vi riguardano.

Oroscopo segni fortunati del 1° febbraio

4° in classifica Pesci: i nati sotto questo segno stanno vivendo un momento caratterizzato da alti e bassi. Un giorno vi sentite in paradiso, mentre l'altro all'infermo.

Adesso siete nella prima parte e provate a rimanerci.

3° Cancro: non aspettate che siano gli altri a fare passi distensivi nei vostri confronti. Osate e non abbiate paura di far vedere chi siete. Siate meno permalosi in amore e più inflessibili sul lavoro.

2° Scorpione: buon momento per iniziare un nuovo progetto o una nuova relazione. la vita di coppia procede bene, ma è necessario renderla un po' più briosa con qualcosa di fantasioso.

1: Capricorno: secondo l'oroscopo del 1° febbraio, i nati sotto questo segno devono essere un po' più intraprendenti. Le premesse sono ottime e questo è il vostro mese, non dovete fare altro che crederci.