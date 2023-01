Nella settimana che va dal 30 gennaio al 5 febbraio 2023, l'Oroscopo vedrà Venere dalla parte dei segni di acqua, in particolare per il segno del Pesci. Il segno del Capricorno avrà nei suoi gradi il pianeta Mercurio, mentre la Luna sarà dalla parte del segno della Vergine. Ariete avrà dalla sua parte il pianeta Giove.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo settimanale: Pesci ottimo in amore

1° Toro: gli influssi positivi di Venere e di Mercurio per il vostro segno saranno essenziali per regalarvi tanta fortuna sia in ambito amoroso che in quello legato alla sfera professionale.

Potrete finalmente vivere la serenità di coppia favorendo anche qualche progetto da condividere con la persona amata, mentre con gli affetti si creerà una bellissima intesa che potrebbe tradursi anche in un bel viaggio. Secondo l'oroscopo gli affari andranno a gonfie vele, favoriti anche da una forte creatività che ora sboccerà in tutto il suo splendore. Il fine settimana si prospetta intenso, e probabilmente anche molto passionale.

2° Pesci: l'intesa amorosa con il partner potrebbe essere davvero eccezionale, soddisfacente sul piano passionale ed estremamente romantica. Vi potrete finalmente permettere di fantasticare su una eventuale evoluzione nella vostra storia d'amore, perché i presupposti saranno davvero dalla vostra parte, grazie a questo splendido Venere.

Questo pianeta stavolta potrebbe anche regalarvi molta fortuna sul piano professionale, con dei guadagni che vi permetteranno di fare più shopping oppure in investimento sostanzioso. Avrete molte occasioni di lavoro, che si concentreranno nel fine settimana. Non perdete la concentrazione proprio adesso.

3° Scorpione: questa settimana si prospetta eccellente con l'umore, che rivedrà la luce in una veste del tutto nuova.

Secondo l'oroscopo avrete un appoggio sostanziale da parte di Mercurio che vi darà una bela dinamicità sul piano comunicativo, ottimo per gli affari e per essere sempre in linea con la vostra quadra di lavoro. Venere dal canto suo potrebbe regalarvi dei momenti di affettuosità con la famiglia e un sano romanticismo con il partner, senza dimenticare la grande affinità con una amicizia che rivedrete dopo tanto tempo a questa parte.

Avrete dei lievi sintomi di stanchezza nel fine settimana, ma niente di cui dovreste preoccuparvi.

4° Leone: avrete modo di pensare a voi stessi, alla vostra carriera e alla prospettiva di guadagno che avete sognato a lungo. Secondo l'oroscopo l'umore aumenterà sensibilmente, quindi anche l'allegria ora farà parte della vostra quotidianità. In amore ripartirete alla grande, con una bellissima intesa che vi porterà molto lontano con il partner. Avrete modo di fare qualche strappo alla regola come un breve viaggio per ritrovare una complicità sempre più forte. Il fine settimana potrebbe rivelarsi davvero eccezionale anche sul piano familiare, con delle incrinature che finalmente potrebbero aggiustarsi.

Gemelli energico

5° Capricorno: con questo Mercurio ottimale, ogni cosa potrebbe avere degli affetti positivi, o perlomeno, qualsiasi cosa che venga trattata adeguatamente. Avrete terreno fertile per quei progetti che avete tenuto nel cassetto a lungo e che potrebbero fare benissimo alla vostra carriera. Avrete qualche ritardo con le ricompense e i guadagni, ma avrete a portata di mano la sicurezza personale. Avrete qualche lieve malumore nel mezzo della settimana, forse a causa di qualche piccola diatriba con il partner, ma queste sono questioni che si risolveranno prima del fine settimana. A proposito di weekend, potreste fare un incontro molto interessante, specialmente se siete single.

6° Gemelli: avrete delle ottime energie che combinate ad un umore molto alto sapranno valorizzare il vostro operato sul lavoro.

Sarete pronti per ogni sfida, anche quella più pesante, perché adesso anche la collaborazione nell'ambiente professionale potrebbe rivelarsi davvero molto produttiva. Avrete però qualche incomprensione con il partner, ma che potrebbe risolversi prima del fine settimana. Secondo l'oroscopo potreste avere qualche occasione di incontro interessante nel corso del fine settimana, probabilmente una nuova amicizia da coltivare.

7° Ariete: potreste avere una settimana alquanto altalenante, pieni di impegni ma anche di qualche momento di svago. Questi ultimi saranno concentrati all'inizio della settimana, mentre potreste avere qualche discussione all'interno dell'ambito lavorativo che potrebbero essere controproducenti per i vostri progetti condivisi.

Mercurio potrebbe crearvi ostacoli anche nel rapporto con la famiglia. Giove che subentrerà con la sua fortuna però potrebbe darvi qualche piccola occasione da non perdere assolutamente soprattutto nel corso della seconda metà della settimana. Il weekend potrebbe essere molto sereno, anche con qualche bella esperienza sentimentale.

8° Acquario: riuscirete a raggiungere moltissimi traguardi in questa settimana, e alcuni dei quali interesseranno l'ambito affaristico. Potrete finalmente avviare quello che successivamente potrebbe trasformarsi in un bel giro di boa nella vostra carriera. Tuttavia, secondo l'oroscopo avrete qualche situazione sentimentale o familiare che non coincide affatto con ciò che aspettavate, e potreste andare incontro anche a qualche delusione, anche a carattere amicale.

Il fine settimana potrebbe essere molto teso per via di alcune questioni di stampo burocratico non risolte come avreste voluto.

Cancro in miglioramento

9° Cancro: state lentamente uscendo dal cono d'ombra che nella settimana precedente vi ha dato un po' di filo da torcere, per cui l'umore non farà che migliorare, anche accompagnato da qualche bella notizia. Purtroppo sul lavoro permangono alcune incomprensioni e invidie che potrebbero farvi sentire più stressati di quanto dovuto e sicuramente molto più 'lenti' con la vostra produttività. Nella seconda metà della settimana invece si concentreranno molto i sentimenti, quindi anche qualche progetto con il partner da realizzare in un prossimo futuro.

Nel weekend cercate di risparmiare.

10° Sagittario: dovrete vedervela con tanti impegni e una situazione professionale che al momento non decolla. Secondo l'oroscopo la tensione con la squadra potrebbe essere di forte impedimento al raggiungimento degli obiettivi quotidiani, e questo si ripercuoterà anche nella sfera amorosa, con delle incomprensioni con il partner che potrebbero non risolversi nell'immediato. Avrete qualche situazione positiva man mano che si avvicinerà il fine settimana, che sarà portatore non solo di buonumore, ma anche di qualche piccola sorpresa che sicuramente vi farà molto piacere.

11° Vergine: avrete una opposizione di Venere decisamente forte che potrebbe portarvi a discussioni molto accese con la famiglia e un allontanamento del partner.

Dovrete curare moltissimo il vostro fisico, perché ultimamente gli impegni vi hanno fatto perdere di vista molte delle vostre priorità. Fate sport, ma non troppo per non affaticarvi. Anche il riposo potrebbe farvi bene, soprattutto ora che siate sia stanchi che alle prese con degli impegni faticosi e inderogabili al tempo stesso. Uno spiraglio di dialogo però si aprirà nel corso del fine settimana, anche se interesserà solamente le amicizie o comunque la cerchia dei colleghi più stretti.

12° Bilancia: avrete una opposizione di Giove, dunque decisamente importante per un segno dello zodiaco. Le ambizioni in questo momento dovrebbero trovare un posto per poter riposare, perché agire adesso potrebbe essere controproducente per altri campi, specialmente quello personale.

In amore non ci saranno novità, anzi, sembra che questo periodo sia letteralmente fermo. Scoraggiarvi però ora non è una parola che fa parte del vostro vocabolario. Le amicizie potrebbero darvi molto di più di una relazione. Nel fine settimana evitate di spendere troppi soldi o di cercate attenzioni da persone che per molto tempo non ve ne hanno date.