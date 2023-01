Le previsioni dell'oroscopo del 20 gennaio esortano i Cancro ad essere pazienti, le soddisfazioni arriveranno. I Gemelli non amano sentirsi messi in disparte, potrebbero reagire molto male.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Gemelli: non siete persone che amano essere messe in disparte, quando questo accade, finite per agire in maniera piuttosto vendicativa. Attenti alle persone con cui vi relazionerete.

11° Capricorno: l'Oroscopo del 20 gennaio invita i nati sotto questo segno a non sottovalutare i segnali che provengono da una persona cara.

Non trascurate i vostri affetti o ve ne pentirete.

10° Acquario: momento un po' indeciso dal punto di vista professionale. Siete un po' incerti sulla strada da prendere, forse parlare con una persona cara potrebbe schiarirvi le idee.

9° Ariete: intesa eccezionale con i nati sotto i segni di fioco. Ad ogni modo, attenzione a non farvi nemici esponenti di tali segni, le conseguenze potrebbero essere devastanti.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Toro: ci sono dei nodi che, poco alla volta, verranno al pettine. Tenete gli occhi aperti e non lasciatevi abbindolare da chi finge di saperne più di voi sul lavoro. Fidatevi di voi stessi.

7° Bilancia: giornata un po' irrequieta secondo l'oroscopo del 20 gennaio.

Se ci sono state delle situazioni che vi hanno turbato, adesso è il momento di fermarsi un attimo e respirare.

6° Vergine: ci sono delle novità in arrivo per voi. Dal punto di vista professionale è importante essere cauti e aspettare tempi migliori prima di dare luogo a degli inaspettati colpi di testa.

5° Scorpione: le stelle vi invitano ad essere più determinati.

Avete tutte le capacità per emergere, dovete solamente credere un po' di più in voi stessi e vedrete che non ve ne pentirete.

Oroscopo segni fortunati del 20 gennaio

4° in classifica Cancro: meglio non essere troppo pretenziosi. Cercate di accontentarvi di quello che siete riusciti ad ottenere in questo momento. Con il tempo, però, arriveranno anche altre soddisfazioni.

3° Pesci: secondo l'oroscopo del 20 gennaio, questo è il tempo di osare e di dimostrare a tutti il vostro valore. In ambito sentimentale è importante non permettere agli altri di incidere sulle vostre decisioni.

2° Sagittario: ottimo momento per quanto riguarda i progetti professionali. In questo momento sentite il bisogno di emergere e di distaccarvi dal passato. Siete determinati e pieni di spirito d'iniziativa.

1° Leone: le stelle vi invitano ad essere un po' più risoluti e riconoscenti. Questo è un momento che vi porterà a delle soddisfazioni importanti, cercate di approfittarne.