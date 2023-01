L'Oroscopo della giornata di mercoledì 18 gennaio vedrà l'astro argenteo spostarsi nel segno del Sagittario, che avrà una marcia in più in ambito amoroso, mentre Vergine potrebbe essere un po' pretendente in amore. Ariete dimostrerà maturità nei confronti del partner, mentre Pesci sarà più flessibile in ambito lavorativo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di mercoledì 18 gennaio [VIDEO].

Previsioni oroscopo mercoledì 18 gennaio 2023 segno per segno

Ariete: con la Luna che si troverà in trigono dal segno amico del Sagittario, sul fronte amoroso riuscirete a dimostrare grande maturità nei confronti del partner, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Per quanto riguarda il lavoro meglio non essere avventati nelle vostre decisioni, perché Mercurio in quadratura potrebbe portarvi fuori strada. Voto - 8️

Toro: configurazione astrale che vi permetterà di riprendere fiato ora che la Luna non sarà più in opposizione. In ogni caso, Venere in quadratura non vi darà tregua, per cui amare il partner esattamente come volete non sarà così semplice. Un pò meglio in ambito lavorativo grazie a Mercurio in trigono. Anche se lentamente, riuscirete a fare piccoli progressi con i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Gemelli: l'astro argenteo e Venere saranno in contrapposizione tra loro secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì. Questo cielo potrebbe mettere in risalto alcune ombre tra voi e il partner.

Se siete single cercate di domare la vostra impulsività. Nel lavoro questo cielo vi renderà agili, fisicamente e mentalmente, pronti a superare qualunque sfida. Voto - 7️⃣

Cancro: tra voi e il partner ci sarà una discreta tranquillità in questa giornata, un equilibrio buono ma fragile al tempo stesso. Dovrete essere dunque in grado di saper coltivare al meglio il rapporto tra voi e la vostra anima gemella.

Per quanto riguarda il lavoro sarebbe opportuno che vi concentriate di più sulla qualità e non sulla quantità con le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Leone: parte centrale della settimana che vi permetterà di ritrovare il sorriso in amore. La Luna vi darà manforte dal segno del Sagittario, permettendovi di recuperare intesa tra voi e il partner.

Per quanto riguarda il lavoro tenacia e impegno non vi mancheranno, ma dovrete anche fare attenzione a possibili imprevisti. Voto - 7️⃣

Vergine: potreste assumere un atteggiamento un po' troppo pretendente nei confronti del partner in questa giornata di mercoledì. La Luna in quadratura frenerà il vostro entusiasmo nei confronti del partner, rischiando di causare discussioni per delle questioni da poco. Nel lavoro sarete ben consapevoli della situazione che state vivendo, ma con Marte in quadratura non sarà sempre così facile prendere dei provvedimenti. Voto - 6️⃣

Bilancia: configurazione astrale ottima per godere appieno della vostra vita sentimentale. Secondo l'oroscopo, la Luna e Venere illumineranno la vostra relazione di coppia verso giorni davvero floridi e romantici.

Nel lavoro invece dovrete trovare il posto giusto per voi, anche se con Mercurio in quadratura potreste sentirvi un pò disorientati. Voto - 7️⃣

Scorpione: la Luna lascerà il vostro cielo a partire da questa giornata, lasciando spazio a Venere in quadratura. La vostra relazione di coppia sarà ancora un po' fredda e difficile da gestire. Voi cuori solitari penserete a tutto tranne che trovare la persona giusta per voi. Nel lavoro le energie non mancheranno per svolgere le vostre mansioni, e con l'aiuto di Mercurio saprete come portare a casa buoni risultati. Voto - 7️⃣

Sagittario: con l'arrivo dell'astro argenteo nel vostro cielo e Venere in sestile dal segno dell'Acquario, in ambito amoroso avrete una marcia in più secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì 18 gennaio.

Single oppure no, il vostro modo di dire e fare sarà particolarmente apprezzato dalla persona che amate. Nel lavoro potreste essere risoluti in quel che fate, cercando di ottimizzare il vostro lavoro. Di contro, questa non sempre potrebbe essere una mossa efficace. Voto - 8️⃣

Capricorno: cielo sopra di voi sereno in questa giornata di mercoledì. Vi sentirete bene con voi stessi, e sul fronte amoroso cercherete di vivere un rapporto affiatato. Per quanto riguarda il lavoro avrete buone capacità di gestione grazie a Mercurio, ma con Giove in quadratura la fortuna non sempre sarà dalla vostra parte. Voto - 7️⃣

Acquario: previsioni astrali in rialzo sul fronte amoroso per voi. La Luna tornerà ad essere dalla vostra parte, e con Venere in congiunzione sarà più facile per voi cercare di vivere un rapporto sano, affiatato e romantico.

Nessun problema neanche per quanto riguarda il lavoro, merito della buona posizione di queste stelle, che vi porteranno dritti verso il successo. Voto - 9️⃣

Pesci: potreste essere un pò più flessibili sul fronte professionale in questa giornata di mercoledì. Attenzione però, perché il vostro modo di fare potrebbe riflettersi sui risultati che porterete a casa. Sul fronte amoroso potrebbe esserci qualche problema tra voi e il partner a causa della Luna in quadratura. Cercate di bilanciare per bene il vostro atteggiamento nei confronti della persona che amate. Voto - 7️⃣