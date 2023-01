Venerdì 27 gennaio troveremo sul piano astrale la Luna insieme a Giove transiteranno nel segno dell'Ariete, mentre il Sole assieme a Saturno sosteranno nel domicilio dell'Acquario. Plutone e Mercurio, invece, resteranno stabili in Capricorno, così come Nettuno insieme a Venere proseguiranno l'orbita in Pesci. Marte, infine, continuerà l'anello di sosta in Gemelli come Urano assieme al Nodo Nord permarranno in Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Ariete e Gemelli, meno roseo per Vergine e Bilancia.

Sul podio

1° posto Ariete: affascinanti. Il recente sbarco della Bianca Signora nel dodicesimo campo ci parlerà probabilmente di un primo decano di casa Ariete che, nel corso del 27 gennaio, godrà di un fascino che non passerà inosservato agli occhi altrui.

2° posto Acquario: alleati. Ottime le effemeridi di questo venerdì per i nati Acquario che lavorano in team, in quanto il segno Fisso si renderà conto di poter fare affidamento sulla professionalità di alcune figure con le quali operano giornalmente a stretto contatto.

3° posto Gemelli: schietti. Sarà più che probabile assistere a una versione senza peli sulla lingua dei nati Gemelli nel giorno che precede il weekend, col segno Mobile che vorrà mettere i puntini sulle "i" con chi si è preso un po' troppa confidenza nei loro confronti.

I mezzani

4° posto Sagittario: focus professionale. La maggior parte delle attenzioni degli arcieri, durante questo giorno di gennaio, avranno buone chance di essere incentrare nel settore professionale, ambito dove i nativi saranno più che mai intenzionati a ottenere risultati rilevanti.

5° posto Leone: nessun rimpianto. La congiunzione Luna-Giove spingerà probabilmente i nati Leone, ancor più il primo decano, a non rimuginare troppo sulle ultime scelte operate, in quanto per avere un quadro generale di tali decisioni servirà più tempo.

6° posto Scorpione: ostinati. Magari potrebbe esserci un pizzico di testardaggine nel carnet caratteriale di casa Scorpione questo venerdì ma, nonostante ciò, la loro determinazione li porterà sempre più vicini a raggiungere le mire prefisse.

7° posto Cancro: sapersi accontentare. Il primo segno d'Acqua, durante le ventiquattro ore in questione, avrà ottime possibilità di accorgersi che coltivare l'arte di sapersi accontentare gli le soddisfazioni che cerca, così percorrerà tale armonioso sentiero.

8° posto Pesci: sdrammatizzare. Nonostante alcuni accadimenti non troppo piacevoli dell'ultimo periodo, i nati Pesci parranno voler sdrammatizzare gli stessi mettendo in campo dell'auto-ironia, la quale sarà ben apprezzata da chi gli vuol bene.

9° posto Toro: permalosi. Il rischio che correrà, c'è da scommetterci, il primo segno Fisso questo venerdì sarà di prendersela troppo facilmente per un commento o un'opinione altrui, rischiando di essere etichettati come estremamente permalosi.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: attriti relazionali. Venerdì durante il quale i nati Bilancia non saranno concilianti come gli ultimi giorni, in quanto sarà più che probabile che il segno Cardinale si lanci in qualche piccola provocazione che darà adito a degli attriti relazionali.

11° posto Vergine: ramanzine. I nati Vergine che operano alle dipendenze altrui, nel corso di questo giorno invernale, potrebbero commettere un passo falco nel luogo di lavoro e per tale defaillance dovranno sorbirsi una sonora ramanzina.

12° posto Capricorno: pile scariche. Il bottino energetico di casa Capricorno sarà presumibilmente scarno, tanto da far optare i nativi per rinviare ogni attività non impellente ai giorni successivi così da godersi un venerdì esclusivamente per loro stessi.