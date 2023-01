L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 24 gennaio.

Iniziamo a togliere il velo sull'andamento dei segni della seconda sestina zodiacale, ossia quelli compresi dalla Bilancia sino a Pesci.

Previsioni zodiacali del 24 gennaio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. La giornata di martedì senz'altro vi regalerà del tempo per leggere qualche pagina di un libro “parcheggiato” da tempo in qualche cassetto, magari del comodino. Non nascondete le vostre paure dietro una maschera di formale serenità: sforzatevi di essere spontanei con tutti e in ogni occasione.

Nel lavoro, ora, più che mai, per avanzare nella professione e raggiungere i traguardi sperati dovete essere elastici, flessibili e aperti alle novità. In amore invece, per vivere una giornata decente cercate almeno di superate quelle incertezze che spesso vi attanagliano, frutto di un’inguaribile timidezza, sforzandovi di integrare qualsiasi diversa esigenza.

Scorpione: 'top del giorno'. Splendido martedì, sicuramente da far vostro al 100%. La padronanza delle emozioni e l'aspirazione a viverle appieno con la persona che amate faciliteranno il buon andamento della sfera sentimentale e dei rapporti interpersonali in generale. Sentimenti, creatività e svaghi saranno protagonisti indiscussi della giornata.

Nell'aria respirerete un allettante desiderio di mettere in pratica azioni brillanti, magari persino imprese di una certa portata, anche per quanto riguarda il lavoro. Nell'ambiente professionale rompete il silenzio, fate sentire chiaro il vostro punto di vista. Sfruttate queste buone energie astrali anche per mettere in cantiere qualche progetto in attesa.

Fortuna economica in arrivo, sia oggi che domani/dopodomani.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 24 gennaio prevede una piccola grande novità entro la fine della giornata. Non possiamo sapere di cosa si tratta, possiamo dire solo che le stelle fanno presagire quanto appena detto, poi starà a voi cogliere l'eventuale buona novella.

Socievolezza e fortuna saranno gli elementi che caratterizzeranno questo buon periodo. Un'adorabile Luna, in questo momento nel segno dei Pesci, vi regalerà diverse emozioni, alcune veramente deliziose. Il vostro amore e l'interessamento per il partner saranno fortemente dettati da sentimenti veri e sinceri: niente doppi giochi, ma solo atteggiamenti maturi e consapevoli. Venere fortemente attiva nei confronti dei single aiuterà a relazionarsi con chi piace. Incalzate gli eventi: la fortuna è dalla vostra parte!

Oroscopo e stelle del 24 gennaio, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★. Le disarmonie planetarie presenti nella giornata di martedì investiranno la vostra sesta casa astrologica e questo potrebbe portare in superficie alcune paure pregresse oppure qualche ansia tenuta a freno con scarso successo: occhio, potrebbero emergere diversi vostri punti deboli.

Non pretendere di essere infallibili e non addossatevi compiti che già sapete di non riuscire a gestire come si deve. Un occhio di riguardo anche per le amicizie, una in particolare: pensate bene a cosa fare. Solo se saprete rinunciare a un atteggiamento intransigente nei confronti del partner, la relazione continuerà in un percorso accettabile. Se in gioco ci sono l'amore, gli affetti familiari e il benessere di tutti i giorni, scendere a un compromesso sarà indice di maturità, non di sottomissione. Niente azzardi finanziari: la fortuna non sarà dalla vostra!

Acquario: ★★★. Martedì indicativamente valutato con l'antipatica spunta ei periodi "sottotono". L'ambizione e il forte desiderio di vedere trionfare qualche idea potrebbe procurare sviste o errori eclatanti.

Moderate le aspettative se non volete sciupare una bella occasione per la vostra carriera: ogni cosa a suo tempo, passo passo. Un contrattempo o una discussione all'interno dell'ambiente familiare, poi, potrebbe rendere difficile la collaborazione tra i vari componenti del nucleo. La vostra sfida al destino dovrà essere quella di premunirsi di tanta pazienza, tolleranza quanto basta e perché no, anche un pizzico di sana diplomazia. Buone prospettive per chi desiderasse rinverdire gli attuali orizzonti sentimentali: fascino e felicità in aumento nei prossimi due/tre giorni.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 24 gennaio, vede "rosa" il periodo per tantissimi nativi dei Pesci. La goduriosa e spumeggiante Luna nel vostro segno è già bella e disponibile a dare una grossa mano in caso di problemi o impedimenti riguardanti in primis il settore amore e poi anche la parte riguardante le amicizie e i rapporti interpersonali in generale.

Potreste ottenere molto soprattutto in campo pratico. Nel settore lavorativo poi, è già tempo di portare a compimento un progetto: fai quel famoso passo avanti! Non disperdete preziosi attimi di lucidità mentale in faccende frivole. Questo martedì potreste essere tra i primi a stupirvi della facilità con cui riuscirete a concludere buoni affari. Sono queste giornate dinamiche, tutto va bene, anche per chi di voi svolge attività di routine.