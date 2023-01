L'oroscopo di martedì 24 gennaio 2023 preannuncia che l'Ariete sarà molto energico, mentre per il Toro sarà più facile del solito parlare di sentimenti con la dolce metà. Di seguito approfondiamo i dettagli per tutti i 12 segni zodiacali.

I primi dei segni dello zodiaco

Ariete: nella vita di coppia è arrivato il momento di programmare qualcosa a lungo termine. I single sono pronti a condividere le proprie scelte con una persona da poco conosciuta. A livello di energia le cose vanno molto bene in queste ore.

Toro: è consigliato di fare molta attività fisica, che aiuterà il corpo e la mente.

Nella sfera lavorativa da adesso si possono fare molte più cose di prima. Nella vita di coppia in queste ore si può parlare di sentimenti con molta più facilità rispetto al solito.

Gemelli: i cuori solitari vogliono vivere apertamente una nuova relazione amorosa. Nel lavoro è meglio capire cosa fare nelle prossime ore. Sul piano fisico le cose vanno bene, ma bisogna rilassare anche la mente. Nel complesso è un periodo di forza.

Cancro: nel campo lavorativo è un momento di grandi cambiamenti, ma anche molto stancante. Per i single possono arrivare delle grandi soddisfazioni. Attenzione perché il nervosismo è sempre in agguato.

Leone: in amore è necessario risolvere velocemente delle questioni.

La serata può essere all'insegna del nervosismo. Alcuni single non riescono a comprendere i sentimenti di una persona del proprio passato.

Vergine: qualcuno può avere delle discussioni con delle persone vicine. Il lavoro in queste ore è molto faticoso, ma regala soddisfazioni continue. Nella vita di coppia possono arrivare improvvisamente delle complicazioni.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: i cuori solitari devono chiarire con una persona da poco conosciuta le cose che non vanno. In campo lavorativo bisogna fare l'impossibile per ottenere dei buoni risultati. Attenzione alla salute, in particolare all'idratazione.

Scorpione: nel lavoro delle distrazioni sono possibili, attenzione a non commettere errori.

I sentimenti nella vita di coppia possono rinascere improvvisamente. La salute va bene e lo stesso discorso vale anche per l'umore.

Sagittario: alcuni rapporti professionali sono da rivedere al più presto. La relazione amorosa è molto difficile da gestire in queste ore, forse qualcuno deve prendere una decisione importante. Per la forma fisica è una buona giornata.

Capricorno: le relazioni sentimentali non necessarie o addirittura dannose da ora possono essere chiuse. Questa giornata può portare un lieve calo fisico. Nel campo lavorativo è arrivato il momento di programmare alcuni cambiamenti.

Acquario: la situazione della coppia può essere meno agitata del previsto. Questo può essere il momento ideale per fare dei progetti molto importanti.

Chi ha dei figli potrebbe avere delle spese impreviste.

Pesci: nella vita di coppia arriva un momento di riflessione, utile per risolvere dei problemi. In campo lavorativo può arrivare una risposta positiva. Le storie amorose nate in questo periodo si preannunciano come molto tranquille anche in vista del futuro.