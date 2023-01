Le previsioni dell'oroscopo del giorno 28 gennaio invitano i nati sotto il segno del Capricorno ad essere pazienti, che le soddisfazioni arriveranno. I Pesci devono essere meno impulsivi.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Bilancia: non dovete usare due pesi e due misure per valutare certe persone o certe situazioni. Cercate di essere sempre determinati e non lasciatevi trasportare dalla massa.

11° Pesci: le previsioni dell'Oroscopo del 28 gennaio vi invitano ad essere meno impulsivi. Spesso tendete a dare delle risposte generate solamente dalla rabbia e questo potrebbe compromettere delle relazioni.

10° Leone: una delle caratteristiche principali di questo segno è che difficilmente si lascia condizionare da quello che dicono gli altri. Attenzione, però, che ascoltare un consiglio potrebbe essere utile.

9° Ariete: oggi vi sentite un po' fiacchi, forse i giorni scorsi sono stati piuttosto impegnativi, pertanto quest'oggi sarebbe necessario staccare un po'. Se non potete, cercate di ritagliarvi almeno un po' di tempo per voi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Gemelli: secondo l'oroscopo del 28 gennaio, i nati sotto questo segno devono tirare un po' meno la corda. Specie nei rapporti sentimentali, cercate di non mettervi troppo a dispetto.

7° Scorpione: ci sono dei momenti in cui è necessario trarre delle somme e vedere fin dove vi potete spingere per raggiungere i vostri obiettivi.

In amore potreste cedere a qualche tentazione, fate attenzione.

6° Sagittario: giornata piuttosto intrigante sul fronte dei sentimenti. Se siete dei cuori solitari, questo potrebbe essere il momento di rendere la vostra vita sentimentale un po' più movimentata.

5° Vergine: in amore è sempre necessario essere creativi e sperimentare.

Non vi lasciare all'abitudine, altrimenti potreste incorrere in alcuni problemi. Il lavoro procede bene soprattutto per chi ha un'attività già ben avviata.

Oroscopo segni fortunati del 28 gennaio

4° in classifica Toro: siete tra i segni più coraggiosi e determinati dello zodiaco. Non siate troppo rigidi con voi stessi nel momento in cui commettete qualche errore, tutti possono sbagliare.

3° Capricorno: buon momento per quanto riguarda la sfera professionale. Come già detto anche nei giorni scorsi, cercate di non avere troppa fretta e vedrete che le soddisfazioni arriveranno.

2° Acquario: in amore è tempo di fare delle scelte. Se state pensando di cimentarvi in un nuovo progetto professionale, valutate attentamente le persone di cui andrete a circondarvi. Sono in arrivo per voi delle soddisfazioni.

1° Cancro: secondo l'oroscopo del 28 gennaio, i nati sotto questo segno devono cogliere delle occasioni al volo. Questo è un ottimo momento per esprimere appieno voi stessi, il vostro io e il vostro estro creativo.